Subaru Tribeca. Однажды в Венеции

Венеция с ее бесконечным карнавалом и кроссовер «Субару-Трибека»? На первый взгляд, несколько странное сочетание. В нем тоже некая ирреальность. Машина уже вовсю продается в Америке, «серые» дилеры везут ее в Россию, а европейская презентация происходит именно сейчас, и можно сказать, на последнем клочке суши.

БОЛЬШОЕ «Т»

В оценке своего труда создатели «Трибеки» налегают на футуристичность. Дескать, резкая, экспрессивная ее передняя часть удачно дополнена стильными и плавными обводами, монолитной кормой. Во всем этом они видят сочетание мощи, комфорта и вседорожных задатков. Я же, даже проникшись духом всеобщего карнавала, соглашаюсь с этим лишь отчасти. «Трибека», в отличие от многих конкурентов, безусловно самобытна и узнаваема. Именно этим, полагаю, она и будет привлекать прежде всего. Вот только красивой ее не назовешь.

О внешности можно спорить, но, согласитесь, интерьер «Трибеки» выглядит свежо, эмоционально, даже изысканно. И большая буква «Т» хорошо заметна. Не так ли?

Куда более интересна «Трибека» изнутри. И дело тут не в обилии кожи, разнообразном оснащении салона, многочисленных электрических приводах — все это соответствует статусу автомобиля и, скорее, ожидаемо. Привлекает другое: наконец-то в интерьере «Субару» стильные дизайнерские находки потеснили сугубо взвешенные рациональные решения. Заиграла передняя панель, стали свежее, энергичнее комбинация приборов, центральная консоль, рычажки и колесики управления дополнительным оборудованием. Уж не знаю, мои ли это домыслы или в самом деле находка стилистов, но передняя часть интерьера «Трибеки» очень напоминает ту самую большую «Т», что в названии автомобиля.

ЗАКОНЫ ЖАНРА

Под капотом оппозитная трехлитровая «шестерка», 5-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод — создатели в общем-то и не скрывают агрегатного родства с другой «Субару», «Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек». Насколько успешным оказалось донорство, предстоит скоро выяснить, а пока обживаюсь в водительском кресле.

Обилие свободного пространства вокруг, большие диапазоны регулировок располагают к свободной, даже вальяжной посадке. С машиной сживаешься легко и быстро. Недостатки? Рулевое колесо так и не научилось перемещаться в продольном направлении. В остальном — полное взаимопонимание. Разместившийся на заднем сиденье фотограф тоже доволен — места с запасом, да и индивидуальных настроек достаточно.

Проба возможностей «Трибеки» довольно быстро все расставляет по местам. На удивление миролюбивый характер акцентирует ваше внимание на комфортном перемещении в пространстве. Впрочем, при желании автомобиль легко сделать быстрым и энергичным, стоит только от души надавить на акселератор. И все же нет в его настройках злости, агрессии, излишней резкости. Даже если стрелка спидометра подбирается к 200 км/ч, ничто не нарушает спокойствия: двигатель негромко поет под капотом, шины почти бесшумны, подвески мягко «обтекают» неровности дороги, а реакции на управление четки и взвешены. Кажется, ничто не выведет «Трибеку» из равновесия.

А если попробовать? В принципе, ничего неожиданного, вот только на мокрой дороге скольжения в повороте проявляются довольно рано. Сначала заметно кренится кузов, а затем как-то сразу, без борьбы сдаются «демисезонные» шины — «Трибека» выплывает наружу виража. «Автомат» временами никак не может выбрать нужную передачу, перескакивая с одной на другую, словом, автомобиль дает понять, что такая езда не по нему.

Что действительно на высоте, так это подвески. Мягкие и комфортные в большинстве дорожных ситуаций, на серьезных колдобинах они еще и на удивление энергоемкие, по крайней мере, на всем нашем маршруте сомнений в их возможностях не возникало.

ОТДЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Несколько необычной, даже нестандартной показалась «Субару-Трибека» при первом знакомстве. Вроде бы, большой, вместительный (есть даже семиместная версия) и неплохо оснащенный представитель сегмента SUV. Но за довольно грозной и оригинальной внешностью прячется послушный и комфортный автомобиль, вполне способный быть и женским, настолько он удобен в обращении. Наверное, в таком вот дружелюбии истинное предназначение «Трибеки», которая готова быть нужной всем.

В России официальная, европейская версия машины появится в ноябре. Пять мест и два наиболее полных уровня по оснащению (разница лишь в наличии DVD и экране навигационного дисплея) — таковы предполагаемые комплектации поставляемой к нам «Трибеки». Цены — $59 840–63 180.

САМОБЫТНАЯ «СУБАРУ-ТРИБЕКА» ОЧЕНЬ МИРОЛЮБИВА. И ЕСЛИ ВОСПРИНИМАТЬ ЭТО КАК ДОСТОИНСТВО, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОКАЖЕТСЯ УДОБНЫМ, РАЗУМНЫМ И ПРАКТИЧНЫМ.

ТРАДИЦИИ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Здесь все по-честному, никаких электронных муфт, подключаемых мостов и прочей новомодной атрибутики. Годами, если не десятилетиями отшлифованная до мелочей идеология постоянного привода на все четыре колеса позволяет с минимальной коррекцией использовать его на всех моделях «Субару». «Трибека» не исключение. Симметричный полный привод (45% крутящего момента на переднюю ось, 55% на заднюю) дополнен системой перераспределения крутящего момента (Variable Torque Distribution System), подстраивающей трансмиссию под стиль вождения. В заднем дифференциале применена дополнительная система охлаждения масла, которая активируется при буксировке тяжелого (до 2 т) прицепа.