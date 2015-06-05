Эвакуаторы-нарушители. Завершение истории

Два месяца назад мы публиковали новость о циничном нарушении ПДД водителем эвакуатора «Московского паркинга». Как и обещали, рассказываем о том, чем закончилась эта история.

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История началась два месяца назад с припаркованного на тротуаре «зеленого крокодила», в рабочее время наказывающего за аналогичный проступок автомобилистов в среднем на 5000 рублей. По истечении двух месяцев — срока, отведенного для привлечения к ответственности по административному нарушению, — я уже засел было писать очередную гневную заметку. Однако буквально в тот же день в почтовом ящике обнаружился ответ ГИБДД: факты рассмотрены, нарушитель наказан. Причем, если верить бумаге, уже на третий день после описанных событий. Что ж, претензии в адрес ГИБДД в данном случае снимаю.

А вот в Дептрансе и его структурах, занимающихся сбором штрафов и коммерческой эвакуацией, предпочли отмолчаться. На два звонка и электронный запрос от имени «За рулем» ответ так и не пришел. Перевести на общечеловеческий язык лично мне хочется это так: «Не мешайте нам зарабатывать деньги!». Одно радует: «знакомый» эвакуатор на тротуаре я не вижу уже больше двух месяцев. И на том спасибо!