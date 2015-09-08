Клип «Лада седан», размещенный на официальном канале владимирской группы «Рекорд Оркестр» в Youtube, за два месяца посмотрели уже более миллиона раз. Шуточная песня о вазовской «классике» не могла пройти незамеченной у армии фанатов Lada, да и просто сочувствующих. В преддверии выхода нового альбома, в который вошла эта композиция, солист группы Тимофей Копылов рассказал «За рулем.РФ», как родился хит, как удалось завлечь в кадр резиденток Comedy Woman и стоит ли ожидать продолжения под названием «Лада хэтчбек — чебурек».

— Расскажи о вашей группе и о том, как вы пришли к идее исполнения этой песни?

— У нас молодая группа «на старых дрожжах». Раньше мы занимались блюзом в рамках проекта под названием «Blackmailers Blues Band». Достигнув всего, чего может достичь российский блюзовый бэнд на российском пространстве, в 2010 году мы вдруг поняли, что нам стало скучновато исполнять эту музыку. А после того как у меня родилось несколько стихов на русском языке, мы пришли к авторской музыке. Это был некий микс из южнославянского и балканского фолка, облеченный в роковую музыку. Так появился «Рекорд Оркестр», который поначалу был заурядным провинциальным рок-ансамблем. В 2011 году вышел наш первый альбом, на подходе второй, в него как раз и вошел трек «Лада седан».

Композиция была написана в 2013 году. Ситуация: 1 апреля выходит эта песня, 2 апреля мы отправляем ее на радио «Маяк» на конкурс «Народный продюсер», а уже дней через десять она оказалась в блоге у Дмитрия Пучкова (переводчик Гоблин). Дальше через Интернет она расползлась с неимоверной скоростью. Так ее заметили и некоторые радиостанции. Мы совершенно не думали о том, чтобы раскрутиться с ее помощью, все получилось само собой. Скажу больше, на концертах поначалу вещь вообще не работала...

«Лада седан — баклажан» — фраза в себе, она хорошо рифмуется и поется. Плюс ко всему я живу у центрального рынка во Владимире, где эти «Лады» просто везде, они мозолят глаза. Не спеть про них было просто нельзя. Особого стиля у группы к тому моменту не было, так что мы позволили себе просто поржать.

Снимок экрана 2015-09-04 в 15.01.13 Резидентки Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (скриншот из клипа)

Снимок экрана 2015-09-04 в 15.01.13 Резидентки Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (скриншот из клипа)

«Рекорд Оркестр», по признанию ее солиста Тимофея Копылова, молодая группа «на старых дрожжах».

— Не боитесь, что люди продолжат «ржать», даже если вы захотите уйти в лирику?

— Все в наших руках, руках Господа и наших пиарщиков. Коллектив не стоит на месте — постоянно выпускаем песни. С другой стороны, не попади тогда «Лада седан» на радио, она так и осталась бы где-то на задворках Интернета. Любая песня становится хитом лишь благодаря стечению обстоятельств. И планомерной работе. Возьмите тыкву и показывайте ее два месяца кряду по ТВ, а потом устройте ей гастроли — и она будет собирать стадионы. По-моему, это Макаревич сказал. Особых целей мы перед собой не ставим: мы хотим исполнять песни и получать от этого удовольствие. «Лада седан» — сплошное удовольствие.

Студия готовится к записи клипа.

— Вот ты про «задворки Интернета», а ведь именно в Сети ваш клип посмотрели уже более миллиона раз…

— Клип — это отдельная история. Закон шоу-бизнеса гласит, что нельзя издавать песни без видео. Должно быть какое-то визуальное подкрепление у того, что ты делаешь. У нас долгое время не было ни идей, ни средств, чтобы визуализировать «Ладу седан». Были фантастические сценарии от всяко-разно студентов ВГИКа и ГИТИСа, которые предлагали купить осла, покрасить его в фиолетовый, посадить меня на него и пустить по МКАДу. Это, уверяли они, будет прикольно. Но мне не хотелось слишком уж подстрочного восприятия.

А потом наш друг Дима Хмызников свел нас со своим однокурсником — соавтором и одним из создателей Comedy Club и «Прожектор Перисхилтон» Вячеславом Благодарским. Это он увидел первый клип именно в неновой к тому моменту «Ладе седан», он и привел на его съемки девчонок из Comedy Woman. На работу ушел месяц. Как итог — для популяризации группы клип сделал за месяц больше, чем за три года раскрутка через соцсети и радио. Для клипа, правда, пришлось купить машину, т.к. предполагалось, что на ней будут лежать девушки, а я собирался, сидя на крыше, читать рэп. С чужой машиной так поступать было нельзя, ей бы пришла хана при всей антивандальности нашего автопрома.

Резидентки Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (скриншот из клипа).

— Как отреагировали люди на выход этой композиции?

— Узнаваемость коллектива выросла в разы! Наши лица при этом никто особо не знает — мы ведь не телезвезды.

— Ну да, при ваших-то нарядах…

— Точно! Но бывали случаи, когда меня останавливали на улице и говорили: «Прикольная вещь, послушай!» Даже не подозревая, что я и есть ее исполнитель.

Во время одного из концертов.

— До «Лады седан» приходилось сталкиваться с отечественным автопромом?

— Первая моя машина была «восьмерка». У нее постоянно игла залипала в карбюраторе, приходилось возить с собой молоток и тюкать им по воздушному фильтру в ответственный момент, чтобы поехать дальше. Как итог —машину я продал, а на вырученные деньги в конце 1990-х, когда было модно гонять машины из Германии (а я сам по образованию переводчик, филолог-германист), отправился за машиной. У местного деда я купил себе, как я ее называл, «Фольксваген Жертву» (Volkswagen Jetta) 1985 года выпуска в идеальном состоянии. С тех пор только на «Фольксвагенах» и ездил — я прошел через все «Пассаты». Хотя с 2013 года я езжу на отечественном автомобиле. Ну как отечественном, это Nissan X-Trail питерской сборки. Нареканий нет.

— Когда ты говорил про переводчика, мне послышалось «перевозчик». Я даже подумал: «Ничего себе, человек учился перегонять машины!»

— Конечно, нет. Хотя понятно, что музыка не сразу приносила желаемый доход. Основным моим местом работы до сих пор является автобусный парк, куда я и гонял в свое время из Германии «Неопланы», так что жизнь моя так или иначе связана с транспортом, слесарями и сайлент-блоками. Да и большую часть времени я провожу за рулем.

Очередной концерт.

— Как искушенный автомобилст, что ты ценишь в автомобиле, по какому критерию его для себя выбираешь?

— Исходя из дорог, по которым приходится ездить, а также его ремонтопригодности. Кроме того, он должен быть новым. Машины уже далеко не те, что были в 1990-х, когда в них закладывалась 20-летняя надежность. Сейчас тому же Volkswagen до лампочки, что будет с его детищем спустя два года гарантии. Машина должна быть экономичной в плане эксплуатации, поэтому я подсел на дизели. И наконец, автомобиль не должен сильно терять в цене на вторичном рынке. Так что, как видишь, мне не до эпатажа, хотя по моему сценическому образу и можно предположить, что я езжу по меньшей мере на «Кадиллаке».

— А если помечтать?

— Возможно, это деформация мозгов из 1990-х, но мне нравится Mercedes-Benz G-класса. А может, это тяга к проверенным временем вещам. Я просто доверяю тому, что выпускается уже с 1972 года в Германии и Австрии.

— Что дальше? Будут ли автомобильные хиты еще?

— На данный момент таких идей нет. Но поскольку основная масса песен мною придумывается за рулем и в душе после спортзала, то тематика автомобильная никуда не денется. Были предложения написать продолжение про «Ладу хэтчбек — чебурек», но пока это скорее шутки, да и повторяться не хочется.