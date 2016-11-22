Этот извечный спор автомобилистов — наряду с тем, какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый — с новой силой разгорается в межсезонье. На пороге зимы попробую высказать и свою точку зрения.

Каждый день, перед тем как залезть в машину, теперь приходится включать подогрев сидений. А если его нет — мерзнуть, пока не прогреется салон, а с ним и сиденье. А ведь то ли еще будет!

Кожаная обивка сидений Кожаная обивка сидений выглядит солидно. Светлые тона кожи придают интерьеру торжественность. Тканевые сиденья Тканевые сиденья попроще, зато выглядят веселее и более спортивно.

Зимняя эксплуатация и железная хватка

Материалы по теме Теплое к мягкому: тест 7 обогреваемых накидок на сиденья

Владельцы машин с кожаными креслами вспоминают о том, что еще в детстве мама не советовала сидеть на холодном камне. А именно в такую промороженную плиту превращается ваше уютное кожаное сиденье за ночь, проведенную на морозном воздухе. Хорошо, что, как правило, кожаный салон — примета богатых комплектаций или просто дорогих автомобилей —- имеет в списке опций подогрев сидений. Ну а тем, чьи машины ночуют в теплых гаражах, неведомы проблемы простых смертных.

Те же, у кого машины подешевле, а сиденья обиты тканью, потирают зимой руки и радуются теплой уютной скромности своего выбора. Как ни крути — тканевые кресла при равных температурных условиях воспринимаются как более теплые и быстрее прогреваются. Для зимы, таким образом, предпочтительнее тканевая обивка.

Но вот ваш салон прогрелся, можно ехать в одной рубашке. Сиденья и теплые, и мягкие. Однако некоторые кожаные кресла (особенно это касается американских марок) не так хорошо держат тело во время интенсивного торможения или, если боковой поддержки недостает, в поворотах. Ничего подобного на тканевом сиденье не наблюдается. Ткань, особенно фактурная, отлично удерживает седока. Так что по удобству сиденья отдал бы предпочтение ткани.

Снег на кожаном сиденье Снег на кожаном сиденье достаточно смахнуть салфеткой, и можно ехать. Снег на сиденье Смахивая снег с тканевой обивки, лучше поторопиться, пока он не растаял и не впитался.

Неприятности в пути

В дальнюю дорогу мы часто берем с собой бутерброды и термос с кофе, чтобы не всецело зависеть от дорожного общепита или кафетериев на заправочных станциях. Завтрак в салоне — прямая угроза вашим сиденьям. Пролитый кофе без следа удаляется салфеткой с кожаной обивки, а вот на тканевой проникает внутрь материи, и сиденье может оставаться какое-то время влажным, пока не высохнет. Впрочем, существует немало всевозможных защитных препаратов для тканевых салонов, которые ограничивают или лишают их полностью гигроскопичности, то есть свойства впитывать жидкость.

Однозначно советую всем, кто ездит на тканевых сиденьях, провести такую обработку. Помимо пролитого кофе в процессе эксплуатации автомобиля случаются и куда более неприятные вещи. Например, ребенка укачало и стошнило. Поверьте, избавиться потом от неприятного запаха совсем не просто. Ну а зимой при открывании дверей попадание снега на сиденье практически неизбежно. Что, вы готовы сидеть на мокром? Не верю.

Кожаная обивка Кожаная обивка гидрофобна. Капли воды не впитываются, а скатываются с нее. тканевое сиденье Это тканевое сиденье явно не проходило защитной обработки. Более темные пятна выдают намокшие участки.

Хуже с шерстью домашних животных. Предотвратить проникновение шерстинок в ткань автомобильная химия пока не может. Да и уборка с пылесосом не всегда дает стопроцентный результат. Длинная собачья или кошачья шерсть с маниакальным упорством цепляется за тканую поверхность. Ее нужно очищать сначала влажной тряпкой, скатывая в комочки, которые затем придется собирать вручную. Пылесос против длинной шерсти оказывается практически бессилен.

В силу пылепроницаемости тканевых сидений встает также вопрос о том, что они могут являться источниками аллергии. По этой же причине ткань легче впитывает запахи, в частности табачный дым. Курящим водителю и пассажирам больше подойдут кожаные сиденья. К тому же кожу сложнее прожечь сигаретным пеплом.

Что и говорить, с точки зрения гигиены и удобства уборки кожаные сиденья — вне конкуренции.

Материалы по теме Обновляем салон автомобиля: погода в доме

Эстетическое восприятие

Кожаные сиденья выглядят более солидно и дорого, зато тканевая обивка смотрится спортивнее. Но ничего вечного, как известно, не бывает. Со временем и ткань, и кожа изнашиваются. И тот и другой материал подвержен риску механических повреждений. Восстановление тканевой обивки проще и менее затратно, кожи — дороже. Новые технологии позволяют восстановить ткань до состояния «как новая», а вот при ремонте кожаных изделий иной раз приходится прибегать к замене отдельных элементов целиком.

Чтобы компенсировать недостаточную воздухопроницаемость кожаных сидений, кожу перфорируют и пристраивают вентилятор для принудительной циркуляции воздуха. Дополнительная вентиляция тканевых сидений встречается нечасто. Во-первых, тканевые обивки не слишком в этом нуждаются, а во-вторых, вентиляция влечет дополнительные затраты, коих клиент постарался избежать, выбрав ткань. Есть еще комбинированные сиденья, у которых центральная часть тканевая, а боковины и передняя часть подушки из кожи. Такие сиденья вбирают в себя все лучшее, что есть у того и другого материала, но по цене они заметно дороже тканевых.

Перфорированная кожа Перфорированная кожа призвана придать сиденью воздухопроницаемость, но теплее на ощупь она от этого не становится. Комбинированные ткани Комбинированные ткани могут придавать различным частям сиденья разные свойства. Оранжевые вставки с более крупным плетением обеспечивают лучшее пароотведение.

В споре кожи и ткани я совершенное забыл о таких материалах, как велюр, флок и алькантара. Велюр и флок суть материалы тканевые, хотя по сравнению с гладкой тканью обладают большей износостойкостью. К тому же эти материалы гидрофобны, не впитывают влагу и более пожаробезопасны. Алькантара (искусственная замша) — прекрасный материал для сидений во всех отношениях: отлично удерживает седока и не так холодна зимой. Однако по цене сопоставима с кожаными сиденьями. При прочих равных условиях я бы отдал алькантаре предпочтение, но в нашем споре пытаются выяснить отношения кожа и ткань.

Комбинация из кожи и алькантары Комбинацию из кожи и алькантары чаще всего можно встретить в салоне моделей концерна Фольксваген. На фото удобные жесткие кресла с развитой боковой поддержкой — базовое оснащение Porsche Macan с индексом GTS.

Что ж, подведем итог. Кожа гипоаллергенна, она практичнее и долговечнее, труднее поддается механическому воздействию, ее легче чистить и вытирать. Из минусов: кожа дороже тканевой обивки, затратнее при ремонте в случае повреждения, а зимой на ней холоднее.

Тканевая обивка дешевле кожаной, она воздухопроницаема (с точки зрения потребителя это свойство тканей является одним из важнейших для комфортного пребывания пассажира в кресле) и паропроницаема (что обеспечивает удаление испарений через материал, а заодно и неоспоримое преимущество перед кожей, лишенной такого свойства). Минусы: ткань гигроскопична, может намокнуть и создать некомфортные условия для пассажира, пылепроницаема, а также способна накапливать статическое электричество.

Как видно, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. И все же зимой я бы отдал предпочтение ткани. Интересно, а что предпочитаете вы?