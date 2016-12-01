Последнее китайское: чем грозит неуплата транспортного налога

1 декабря — последний день для уплаты налога на имущество физических лиц. Речь идет как о недвижимости (куда помимо квартир входят и гаражи), так и о транспортном налоге. Если за свой автопарк вы уже рассчитались, можете, как в известной рекламе, спать спокойно. Если нет, читайте дальше.

Налоговая служба Налоговая служба обязана направить вам уведомление об уплате налога заблаговременно

За железного коня...

По закону (статья 52 Налогового кодекса РФ) уведомление об оплате должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога. То есть квитанции мы с вами должны были получить до конца октября, а оплатить в крайнем случае сегодня. Из того же кодекса следует, что за неуплаченный вовремя налог вам грозят пени за каждый день просрочки. Правда, сумма невелика. К примеру, если у вас 150-сильный Hyundai Tucson, то пени в Москве составят чуть менее 30 рублей за месяц просрочки.

Вместе с тем, если общая сумма долга по налогам превышает три тысячи рублей, налоговики вправе подать заявление в суд о взыскании суммы налога, пеней и штрафов за счет вашего имущества. Дело может дойти даже до ареста вашего автомобиля.

Но неустойкой вас накажут лишь в том случае, если налоговые органы своевременно выслали уведомление. Если же никаких извещений не поступало, оплатить придется только саму сумму налога. Причин, по которым бумаги до вас не дошли, может быть множество: от отсутствующих в инспекции данных о вашем авто до лукавств Почты России. Впрочем, уведомление могло быть направлено вам не только по обычной почте (получение строго под расписку), но и быть передано в электронной форме через личный кабинет на сайте nalog.ru или на Госуслугах. Для этого ранее вы должны были выразить на то свое согласие. Учтите, если вы не получили или не забрали направленное по почте письмо, то через шесть дней оно автоматически считается доставленным.

Налоговая инспекция Для того чтобы избежать споров и разбирательств, лучше посетить местную налоговую инспекцию

Если счет до вас не дошел, следует обратиться в местное налоговое отделение для выяснения причин. Оставлять этот момент без контроля, обрадовавшись, что платеж вас миновал, не стоит: налоги могут доначислить в течение трех лет.

Рассчитать налог на любой вид имущества можно самостоятельно. Для этого достаточно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Федеральной налоговой службы. Для недвижимого имущества размер кадастровой стоимости следует уточнять в Росреестре.

Итоговая сумма налога к оплате разнится в зависимости от региона регистрации транспортного средства (налоговая база везде своя) и количества лошадиных сил его двигателя. Так, за год владения Kia Sportage со 150-сильным мотором москвич заплатит 5250 руб. (из расчета 35 руб./л.с.).

...и его стойло

Проверка задолжности Проверить задолженность по налогам можно в личном кабинете налоговой инспекции или на сайте Госуслуг

С этого года налог за гаражи (как один из видов недвижимого имущества) рассчитывается двумя способами: исходя из их инвентаризационной или кадастровой стоимости. Ранее расчет производился исключительно из инвентаризационной стоимости, т.е. гараж с рыночной стоимостью в 1 млн рублей оценивался, скажем, в 100 тысяч. Поэтому неудивительно, что итоговая сумма налога выросла в несколько раз. Решение о том, по какому принципу будет определяться налоговая база, принимают субъекты Российской Федерации самостоятельно. Уже сегодня налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости осуществляется в 72 субъектах Российской Федерации (данные ноября 2017-го года).

Если общая сумма налогов составляет менее 100 руб., уведомление налогоплательщику не направляется. Эту сумму налоговые органы учтут в следующем году.

Правда, переход на новые рельсы обошелся налоговикам лишней головной болью. В связи с чем инспекторы попросту не успели в установленные сроки обработать данные налогоплательщиков. Поэтому в столице (пока только в ней) приняли решение о переносе срока уплаты налога на недвижимое имущество на 1 мая 2017 года. На момент написания материала комментарий от пресс-службы Мосгордумы нам получить не удалось. Тем не менее, по данным «За рулем.РФ», закон может быть принят в ближайшие две недели. Тем, кто не успел в срок заплатить налог на имущество, опасаться штрафных санкций не стоит. Конечно, при условии, что поправки будут приняты.

Фото: Сергей Бобылев, Кирилл Кухмарь, Антон Вергун/ТАСС