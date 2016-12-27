Почему «Такси 2412» выбирает Shell Helix Ultra. Результаты эксплуатационных испытаний

Условия эксплуатации такси считаются одними из самых тяжелых. Среднесуточный пробег одного автомобиля — около 250 километров в сложных режимах: постоянные остановки из-за пробок, долгая работа на холостых оборотах, запуск при отрицательных температурах. Этим и обусловлен тот факт, что средняя наработка по моточасам на таких машинах в 2–2,5 раза превышает пробег по одометру. Как же чувствует себя моторное масло в столь экстремальных условиях?

Весной 2016 года компания «Такси 2412» — самый активный игрок на рынке такси комфорт- и эконом-класса — стала использовать в двигателях всех своих автомобилей (3000 единиц) моторное масло Shell Helix Ultra. Параллельно стартовали эксплуатационные испытания 15 автомобилей Skoda Octavia 1.6 MPI, принадлежащих «Такси 2412». Интервал замены моторного масла соответствовал рекомендациям автопроизводителя — 15 000 км.

«Если двигатель выходит из строя, его замена обходится в половину стоимости самого автомобиля. Соответственно, мы должны использовать самые лучшие компоненты и расходные материалы. Эта стратегия себя оправдывает, и к концу 2017 года мы планируем увеличить парк до 5000 автомобилей», — объясняет Михаил Мартынов, заместитель генерального директора «Такси 2412».

В ходе испытаний технические специалисты «Шелл» совместно с «Такси 2412» проводили эндоскопическое исследование двигателей, отбор проб работавшего масла и полное лабораторное исследование всех образцов с помощью сервиса Shell LubeAnalyst.

Результаты испытаний показали, что моторное масло Shell Helix Ultra в течение всего интервала замены сохраняет стабильную вязкость и эффективные моюще-нейтрализующие свойства, а также обеспечивает надежную защиту от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Отличных показателей по итогам технических испытаний во многом удалось достичь благодаря использованию в рецептуре Shell Helix Ultra базового масла из природного газа, созданного по технологии Shell PurePlus. Базовое масло из природного газа не содержит примесей, которые встречаются в масле из нефти, а его молекулы более устойчивы к жестким условиям эксплуатации.

Вязкостно-температурные характеристики — в норме

Вязкость — одна из самых важных характеристик моторного масла, от нее зависит способность смазочного материала снижать трение и интенсивность изнашивания. В процессе работы моторное масло окисляется в результате химического воздействия кислорода, высоких температур и продуктов неполного сгорания топлива, что способствует повышению его вязкости. Это может привести к масляному голоданию и как следствие к преждевременному износу двигателя.

Большой запас нейтрализующих свойств моторного масла Shell Helix Ultra

Не менее важная задача моторного масла — обеспечение чистоты деталей двигателя на протяжении всего интервала замены масла, предотвращение образования различных отложений и нейтрализация кислот. Эффективность моющих свойств обеспечивается за счет стабильного базового масла, стойкого к деструкции, а также специальных присадок.

Надежная защита от износа

Противоизносные свойства моторного масла Shell Helix Ultra в рамках технических испытаний оценивались по величине содержания элементов износа — железа и меди.

Также эффективные противоизносные характеристики Shell Helix Ultra были подтверждены на основе эндоскопического исследования, которое позволило провести тщательный осмотр и фотографирование с последующей оценкой внутреннего состояния деталей двигателя.

«Технические испытания подтвердили, что мы выбрали действительно эффективные моторные масла для сервисного обслуживания всех наших автомобилей. Это гарантирует бесперебойную работу автопарка даже в экстремальных условиях эксплуатации автомобиля в качестве такси», — подводит итог Михаил Мартынов.