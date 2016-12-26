Уже на протяжении долгого времени современные автопроизводители прикладывают максимум усилий для повышения экологичности и экономичности своих автомобилей. Собственно, именно это обстоятельство стало одной из основных причин широкого распространения турбированных двигателей.

Сначала турбомоторами свои автомобили стали оснащать производители премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, Audi, BMW. Позже постоянно ужесточающиеся экологические нормы, наряду с изменившимися предпочтениями автовладельцев, побудили автопроизводителей уже массового сегмента обратить свое внимание на турбину. Достаточно вспомнить Opel, заменивший атмосферный 1,8-литровый агрегат мощностью 140 л. с. на турбомотор объемом 1,4 литра аналогичной мощности, или концерн VAG, в котором на смену атмосферным двигателям линейки FSI пришли двигатели с наддувом TFSI и TSI, или Ford с его линейкой двигателей EcoBoost.

Что такое турбокомпрессор (или, для краткости, турбина)? Это устройство, повышающее мощность двигателя за счет использования энергии отработавших газов. Принцип функционирования турбокомпрессора, в общем, довольно прост, однако для его воплощения требуется достаточно сложный механизм. Он состоит из двух основных узлов, названия которых отражены в названии самого турбокомпрессора — это турбина и компрессор. Топливо и воздух, сгорая в двигателе, создают значительный объем отработавших газов, который можно либо сразу выбросить в атмосферу, либо использовать с большей эффективностью. Отработавшие газы через выпускной коллектор попадают под давлением в корпус турбинного колеса, где приводят его во вращение. На вал турбинного колеса жестко установлено колесо компрессора, которое при вращении сжимает воздух и подает его во впускной коллектор двигателя.

Дополнительный объем сжатого воздуха в камере сгорания позволяет сжигать больше топлива и тем самым вырабатывать больше энергии. В результате КПД двигателя увеличивается, поэтому двигатели меньшего объема, оснащенные турбиной, выходят на ту же мощность, что и моторы большего литража. Вместе с тем возрастает крутящий момент и сокращается расход топлива, к тому же более полное сгорание топлива снижает токсичность выхлопа.

В общем, на словах все действительно понятно, однако на практике современный турбированный двигатель очень сложное с технологической точки зрения устройство. При этом функционирование непосредственно турбокомпрессора происходит в чрезвычайно тяжелых условиях. По данным компании Honeywell, одного из ведущих мировых производителей турбокомпрессоров оригинального качества, вибрации двигателя достигают 25g, температура отработавших газов поднимается в дизельном двигателе до 830 °C, а в бензиновом — до 1050 °C. Частота вращения ротора турбокомпрессора — 280 000 об/мин. Поэтому качество используемого турбокомпрессора должно быть безупречным, а само изделие быть высокоточным, производительным и надежным.

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Недавнее исследование, проведенное независимой британской компанией Millbrook Group в целях сравнения качества оригинальных турбокомпрессоров Garrett и аналогичных компрессоров, в которых используются неоригинальные части и копии узлов, продемонстрировало, что турбокомпрессоры Garrett обеспечивают существенно большую эффективность на протяжении всего срока службы.Результаты испытаний показали, что у оригинальных турбокомпрессоров Garrett by Honeywell крутящий момент двигателя при низких оборотах до 40% выше, чем у аналогов. Также у дешевых аналогов оригинальных турбокомпрессоров уровень выбросов NOx на 8–28%, а выбросов CO— на 2,0–4,5 г/км выше соответствующих показателей турбокомпрессоров Garrett. Более того, дешевые аналоги зачастую изготавливаются по устаревшим технологиям из компонентов низкого качества, в силу чего для них характерно снижение мощности двигателя на 20% и повышение расхода топлива на 10%.

Таким образом, использование низкокачественных аналогов значительно снижает характеристики двигателя автомобиля. Более того, использование дешевых турбокомпрессоров — это риск с точки зрения надежности двигателя: компоненты низкого качества и неправильная калибровка приводят к таким проблемам, как несовместимость с системами управления двигателем и некорректные уровни давления.

При производстве турбокомпрессоров компания Honeywell использует исключительно точно изготовленные высококачественные оригинальные компоненты, а также придерживается прецизионных процессов, руководствуясь отраслевыми стандартами калибровки и испытаний. Это позволяет гарантировать потребителю высокую надежность приобретаемого турбокомпрессора, до 4 раз более длительный, по сравнению с аналогами, срок службы, защиту от разрыва компрессора и ротора турбины.Продукция Honeywell пользуется доверием самых именитых автопроизводителей. Каждый турбокомпрессор Garrett откалиброван в соответствии с требованиями оригинальных спецификаций автопроизводителя и поставляется дистрибьюторам с расширенной гарантией на сервисное обслуживание и запасные части. Поэтому использование турбокомпрессоров Garrett — это естественный выбор для автомобиля с турбированным мотором.Зачем рисковать? Доверяйте качеству.