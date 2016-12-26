Все, что нужно знать о замене масла в АКП

Казалось бы, периодическая замена масла в коробке автомат гарантированно продлевает ее ресурс и несет исключительно благотворный эффект. Но даже эта операция имеет свои побочные действия.

Современная политика автопроизводителей гласит, что масло в автоматических коробках передач рассчитано на весь срок службы агрегатов. При этом в сносках к регламенту обслуживания упоминаются тяжелые условия эксплуатации, при которых масло все же надо периодически менять. К слову, Toyota предписывает интервал в 60 000 км. К тяжелым режимам эксплуатации относят, например, регулярные толкания в пробках. С каждым годом дорожные заторы становятся все длиннее, а автоматы тем временем принципиально иной конструкцией не обзавелись. А ведь еще не так давно производители предписывали обязательную замену масла на определенных пробегах.

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Пусть и не афишируя свою позицию, сами автопроизводители рекомендуют периодическое обновление масла в автоматах для продления их ресурса. Того же мнения придерживаются и профильные фирмы по ремонту этих агрегатов. За многолетний период работы они накопили большой опыт в этом вопросе. И хорошо знают, в частности, на каких пробегах лучше менять масло, чью продукцию использовать и как не напороться на подводные камни.

Оригинальные масла и аналоги

Рынок предлагает массу аналогов оригинальных масел, и иногда от выбора просто глаза разбегаются. Главная особенность заменителей — удовлетворение неких общих спецификаций и требований, которые порой оказываются очень далеки от заводских. К примеру, даже не поддельное неоригинальное масло может быть подвержено тепловому расширению аж вдвое больше, чем родное. Однако превышение уровня масла в АКП «на горячую» не так страшно, как его снижение ниже допустимого минимума «на холодную», что неизбежно вызывает масляное голодание. При этом на сходе с производственной линии такое масло проходит внутренний контроль качества, и формально придраться не к чему. Просто производители используют дешевую основу и пакет присадок.

Рабочая жидкость для автоматической коробки передач В линейке некоторых именитых производителей масел есть продукты, максимально приближенные по спецификациям к оригинальным жидкостям от автопроизводителей.

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Выбирая масло-заменитель, лучше отдать предпочтение бренду с мировым именем и не вестись на слишком низкую цену. Переплата за заводской шильдик, конечно, неизбежна, но и качественный аналог не может стоить в разы дешевле оригинала. В основном ремонтные мастерские используют продукцию Mobil. По их опыту, эти масла наиболее предпочтительны по соотношению цена/качество.

Однако в ряде случаев следует использовать только оригинальные жидкости. Особенно это касается автоматов последних поколений, которые наиболее чувствительны к составу масла. Есть примеры, когда применение заменителей не лучшим образом сказывалось на качестве работы автоматической коробки передач, вызывая посторонние звуки при переключениях. Такое возможно, например, с 6-ступенчатыми автоматами от фирмы ZF (семейство 6HP).

Экспертиза масел Само по себе быстрое чернение масла при работе автомата еще не говорит о необходимости его срочной замены. К примеру, оригинальное масло Toyota ATF WS меняет окрас в течение пары часов, даже если его просто налить на стол. А вот если масло имеет характерный запах горелого, то дело плохо.

Несмотря на то что современные автоматы конструктивно не так уж сильно отличаются от предшественников, появились и нововведения, из-за которых требования к качеству масла стали жестче. Речь, к примеру, о механизме блокировки гидротрансформатора. У современных автоматов теперь множество переходных режимов, когда его фрикционы не зажаты полностью, а находятся в состоянии частичной пробуксовки. При этом масло должно создавать определенный тепловой баланс и условия смазки в парах трения. Нет никакой гарантии того, что неоригинальная жидкость сможет обеспечить необходимые условия. При разборе и дефектовке подобных автоматов (когда приходит время неизбежного ремонта), проработавших долгое время даже на качественных маслах-заменителях, сервисмены часто сталкиваются с повышенным износом фрикционов. Причем владелец во время поездок не чувствует некорректную работу механизма блокировки гидротрансформатора, но продукты износа его накладок со временем неминуемо приведут к повреждению других элементов трансмиссии.

блокировка гидротрасформатора АКП Режимов движения автомобиля, в которых происходит блокировка гидротрасформатора, все больше. С одной стороны, это улучшает динамические показатели и топливную экономичность, а с другой — предъявляет повышенные требования к качеству и составу масла.

Более возрастные автоматы, в частности, 4-ступенчатые, не столь прихотливы, поэтому для них можно смело использовать неоригинальные масла. В этом случае экономия более чем оправдана.

Способы замены

Свежее масло всегда обладает лучшими моющими свойствами, чем послужившее. В этом и кроется основная опасность при его замене. Элементы коробки подвержены неизбежному естественному износу даже при обычной эксплуатации (в большей степени это касается фрикционов), не говоря уже о тяжелых режимах движения. Продукты износа со временем оседают на стенках всей гидросистемы. Новое масло смывает эти частицы и может перенести их в гидроблок, засорив его соленоиды. Обычно это приводит к рывкам и задержкам при включении передач. Поэтому профессиональные фирмы, занимающиеся диагностикой и ремонтом АКП, всегда берут с клиентов расписку о том, что они предупреждены о возможном ухудшении качества работы автомата после замены масла.