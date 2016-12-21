Письмо Деду Морозу: 12 идей для подарков автомобилистам

До встречи с Новым годом осталось всего ничего, и, как всегда, в преддверии праздников возникает один-единственный вопрос: что же подарить близкому человеку, дабы презент оказался не только приятным, но еще и полезным? Мы готовы помочь вам с выбором.

BlackVue DR650S-2CH: нас не угонят

Этот гаджет наверняка оценят по достоинству даже те водители, у которых уже есть в машине регистратор. Ведь речь идет не о рядовом «видеосвидетеле», а о премиальном устройстве с двумя камерами, обеспечивающими дальность считывания номеров на видео до 25 м, и с так называемой противоугонной защитой. Регистратор умеет отправлять на мобильник сообщения, если машину вдруг поцарапали на парковке, попытались угнать или эвакуировать. Более того, это первая в мире модель, к которой можно подключаться через интернет и просматривать записанные ролики на смартфоне прямо в режиме онлайн. И не переживайте о ложных срабатываниях и других глюках эксплуатации — это не Китай, а разработка южнокорейских технических специалистов.

Цена: от 20 900 руб.

Сайт: blackvue.ru

Stealth MFU 640: ответ на «письмо счастья»

Этот портативный «комбайн» 3-в-1 не только снимет качественное видео в разрешении FullHD, но еще и предупредит о поджидающих на пути водителя полицейских радарах. Скажем спасибо встроенному GPS-модулю и своевременно обновляемой базе данных с указанием опасных дорожных точек, что позволяет справиться с современным радарным комплексом Автодория без радарной части вовсе! К тому же данные GPS станут незаменимыми помощниками в случае возникновения спорной ситуации на дороге или в суде.

Цена: 12 590 руб.

Сайт: stealth-russia.ru

Бритва Philips серии 5000: комфортное бритье

Роторные электробритвы Philips серии 5000 отличаются простотой и продуманной эргономикой, поэтому избавиться от щетины не составит никакого труда. Фирменная система MultiPrecision с прорезями разных размеров и форм позволяет эффективно захватывать волоски любой длины и угла роста, а специальным образом закругленные бритвенные головки помогут сделать этот процесс быстрым и легким. Для густой щетины предусмотрен уникальный турборежим.

Цена: 8990 руб.

Триммер Philips серии 7000: тонкая настройка

Не менее любопытным является аксессуар, без которого обладателям усов, бороды и бакенбардов попросту не обойтись. Речь идет об оригинальном триммере Philips серии 7000 с мощной вакуумной системой, собирающей до 90% срезанных во время стрижки волосков. Благодаря технологии Lift&Trim процесс подравнивания будет гарантированно точным, а самозатачивающиеся лезвия справятся даже с самой, казалось бы, жесткой и густой растительностью на лице. Не останется без дела и дополнительная насадка для ювелирной обработки участков с четко выделенными линиями и гранями. Для этого возможна настройка длины/высоты по 20 различным параметрам.

Цена: от 6990 руб.

AdvoCam-FD One: сам себе видеорегистратор

В ходе комплексных испытаний российский продукт AdvoCam-FD One продемонстрировал бесперебойную работу при температуре до —30 градусов и ни разу не подвел при эксплуатации в условиях сильной тряски, столь характерной для наших дорог. При своем бюджетном ценнике — немногим меньше 5000 рублей — он снимает ничуть не хуже дорогостоящих аналогов. Судите сами: днем регистрационные знаки машин легко читаются с расстояния 15 метров, а ночью — с 10 метров. Но самое главное, что при автономном ведении съемки этот видеорегистратор способен работать в непрерывном режиме 40 минут. Если знаете хотя бы один схожий по своим способностям гаджет, представленный на рынке, напишите в комментариях.

Робот-пылесос Philips SmartPro: только без рук

Такое компактное чудо техники можно легко перевозить с собой в машине для использования на даче, дома или в офисе. Размещаетесь в удобном кресле и руководите процессом чистки лазерной указкой либо доверяете ему уборку в автоматическом режиме. Благодаря интегрированному датчику пыли робот-пылесос Philips самостоятельно выяснит, где необходимо задержаться, а где будет нелишним пройтись еще раз. Уникальная система Smart Detection при помощи 25 сенсоров, встроенного гироскопа и акселерометра анализирует загрязненность поверхности и сама выбирает необходимый режим работы. Что примечательно, роботу можно дать задание на неделю вперед и, скажем, по возвращению из отпуска не переживать о скопившейся в квартире пыли.

Цена: 31 990 руб.

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean : сияющая улыбка

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare в эргономичном походном чехле окажется незаменимым помощником в дальней дороге. Его встроенный литий-ионный аккумулятор способен держать заряд до трех недель. Впрочем, при необходимости мобильное средство гигиены можно зарядить от любого USB-разъема, будь то смартфон, компьютер или штатная аудиосистема в автомобиле. Ключевой особенностью гаджета является насадка с 2850 щетинками, которые удаляют налет в несколько раз эффективнее обычной щетки для зубов, что подтверждено независимыми клиническими исследованиями.

Цена: 17 990 руб.

Husqvarna 135: легкость движений

Бензопила Husqvarna 135 является одной из самых легких в своем сегменте — вес аппарата составляет всего 4,4 кг. Такой помощник не займет много места в багажном отсеке автомобиля и наверняка пригодится в экстремальных путешествиях и выездах на природу. Напилить дровишек, организовать пикник, избавиться от упавшего на дорогу дерева или оказать помощь соседу по даче — в компании с удобным и малогабаритным профессиональным инструментом сделать все это легко и быстро.

Цена: 13 990 руб.

Сайт: husqvarna.com

Playme Silent: только по делу

Появление на рынке сигнатурного радар-детектора Playme Silent наделало немало шума. Еще бы, ведь это первый в России «антирадар», не реагирующий на сторонние помехи в ходе эксплуатации. Пока одни приборы срабатывают на открывание дверей супермаркетов-АЗС и прочие ретрансляторы и выносные антенны, почем зря раздражая водителя писком и каждый раз вынуждая его сбрасывать скорость, этот гаджет напоминает о себе только в случае сближения с полицейскими радарами. Дополнительным плюсом устройства является наличие GPS-модуля и 1,3-дюймового цветного OLED-дисплея и меню с интуитивно понятным интерфейсом.

Цена: 11 990 руб.

Сайт: playme-russia.ru

Lexand SС7 PRO HD: планшет в дорогу

Универсальный планшетник совместил в себе все ключевые функции традиционного планшета, мобильника и навигатора. Модель с операционной системой Android 5.1 Lollipop может похвастать высокой производительностью, встроенным 3G-модемом и возможностью использовать сразу две SIM-карты. Ваш помощник в дороге оснащен двумя камерами на 1,3 и 3 Мп, благодаря чему автопланшет можно использовать в качестве видеорегистратора. Разумеется, есть на борту и Bluetooth-модуль, а за построение маршрутов отвечает утилита «Навител навигатор», отображающий карту на 7-дюймовом экране с разрешением 1024 на 600 точек.

Fiskars X17: cверхпрочный дорожный топорик

Топор от мирового лидера сегмента — финского бренда Fiskars может стать прекрасным подарком для тех, кто часто выезжает на природу или проводит большую часть времени за городом. Как же поехать на охоту или рыбалку без такого мощного помощника, особенно если учесть его идеальную форму лезвия и повышенные свойства прочности? Сомнений нет, что любая даже самая тяжелая работа с этим орудием станет легкой.

Цена: от 3099 руб.

Сайт: fiskars.ru

Генератор Elitech: на все случаи жизни

Если вы думаете, что в качестве презента такой агрегат не подойдет, то сильно ошибаетесь. Профессиональный генератор Elitech выручит в любой экстремальной ситуации, причем не только в автопутешествии, на охоте-рыбалке или в «любительской» экспедиции, но и на даче или в гараже. Необходим свет и электричество — пожалуйста! На одной заправке, потребляя минимум бензина, он будет исправно нести службу более 10 часов в непрерывном режиме. Система, помимо прочего работающая с газовыми котлами, обладает эргономичным интерфейсом, а также снабжена функцией автозапуска.

Цена: от 58 160 руб.

руб. Сайт: http://www.elitech-tools.ru/

Фото: компании-производители



