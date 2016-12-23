Новый Hyundai HD35: маленький, но сильный

Знакомимся с новой полуторкой Hyundai HD35, продажи которой в России уже начались.

В нашей стране абсолютным бестселлером в сегменте среднетоннажных грузовиков‑иномарок уже который год остается Hyundai HD78 грузоподъемностью 4,6 тонны. Другие хиты — Hyundai Porter, который берет почти тонну, и его преемник Hyundai Porter II H100. А между ними — ниша полуторок, в которой отныне играет Hyundai HD35.

Модульный подход

HD35 собирают на калининградском заводе Автотор. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять: это уменьшенная копия Hyundai HD65/HD78. Кабина такая же, разве что поуже (1760 мм). Втроем ездить можно, но недалеко и не зимой. Считается, что на грузовике с узкой кабиной удобнее маневрировать на тесных улочках, хотя ширина кузова при этом может составлять 2,2 или 2,4 метра.

Крепление колес — на пяти шпильках, без футорок. Задние колеса притягивают только хитрыми коническими гайками. Как показывает опыт эксплуатации, никаких проблем такое крепление «спарки» не доставляет.

Подниматься в кабину легко: двери большие и открываются широко, пол кабины расположен невысоко, а решетчатая ступенька находится именно там, где должна быть. Это важно для развозного грузовика, работа­ющего на коротком плече. А вот длина кабины маловата. Водитель выше 185 см не сразу устроится за рулем, хотя есть регулировка сиденья, а рулевая колонка с механической цангой регулируется по высоте и углу наклона, пусть и в сравнительно узких пределах.

Педальный блок скомпонован очень плотно, не под большую ступню. Обычно у многих «китайцев» и «японцев» спинка среднего сиденья складывается — получается удобный столик, но HD35 такой опцией обделен. Обивка сидений — из искусственной кожи. Стёкла дверей — с электроподъемниками, а сами двери оснащены надежными уплотнителями и мягко работающими замками.

На Hyundai HD35 дают трехлетнюю гарантию при пробеге не более 60 000 км

Под микроскопом

Да и в остальном полуторка являет собой уменьшенный Hyundai HD65 или HD78: у нее полноценная рама, зависимая передняя подвеска и сдвоенные задние колеса. Судя по всему, она рассчитана на работу с перегрузом. Лонжероны рамы массивнее, чем у многих конкурентов: высотой 183 мм, с полкой 60 мм и толщиной 6 мм! Открытые штампованные швеллеры меньше боятся коррозии, чем рама с закрытыми лонжеронами в виде прямоугольной трубы.

Вариантов колесной базы два: 2850 и 3415 миллиметров. Но в России, под монтаж бортовой платформы или фургона длиной до 6,2 метра, можно увеличить базу по «нижегородскому патенту» — вставкой в лонжероны и удлинением заднего свеса.

Руль с усилителем — легкий, с механизмом «винт и гайка». Тормоза — дисковые по кругу, с вентилируемыми дисками, плавающими скобами и индикаторами износа. Стояночный тормоз — трансмиссионный: барабан установлен на вторичном валу коробки. Ремонт прост: нужно открутить четыре болта карданного вала, два болта у подвесного подшипника — и снять тормозной барабан. Красота!

Кабина имеет японские корни: в основе — кабина Isuzu Elf серии N. Такую же устанавливают на автомобили Nissan Atlas H‑серии и Nissan Diesel Condor, Mazda Titan, на «китайцев» Xinkai Light Truck, BAW Qiling и BAW Qilong, а также на BAW Фenix ульяновской сборки и таганрогский ТагАЗ Мастер.

Агрегат на 100 киловатт

При всем многообразии двигателей у фирмы Hyundai, на полуторку HD35 установили четырехцилиндровый рядный 2,5‑литровый дизель D4CD, хорошо известный по моделям Porter, Starex и Kia Sorento . У него есть разные версии — атмосферная 116‑сильная и с турбонаддувом, мощностью 136 или 170 л.с., но на HD35 ставят только средний вариант: 136 л.с., 294 Н·м при 1500–3000 об/мин. Для сравнения: такой же крутящий момент имел бензиновый двигатель ГАЗ‑53 рабочим объемом 4,25 литра — на машине грузоподъемностью 4–4,5 тонны! «Кореец» получился резвым, но экономичным — вот что дают турбонаддув и интеркулер.

Мотор ведет свою родословную от дизеля Mitsubishi 4D56, который применяли на полноприводных микроавтобусах Mitsubishi Delica (L300 и L400) и Mitsubishi Space Gear. Два балансирных вала — типичное для Mitsubishi решение, нивелирующее вибрации, которые присущи «четверкам» на холостом ходу. Два распредвала (размещены в головке), четыре клапана на цилиндр. Привод ГРМ переднего расположения — цепью. Есть еще две цепи: одна работает на привод масляного насоса и правого балансирного вала, а другая — на привод левого балансирного вала и насоса ТНВД. Натяжителей цепей три, они механические — с простой пружиной. Цепь в приводе ГРМ надежнее зубчатого ремня, и это важно для дизеля. У клапанов есть гидрокомпенсаторы. В чугунном блоке цилиндров установлены сухие гильзы — для небольших дизелей это редкость.

По расходу топлива «кореец» сопоставим с нашей дизельной Газелью. Периодичность замены масла в моторе — 15 тысяч километров.

Мотор уровня Евро‑5 имеет топливную рампу common rail, систему нейтрализации с рециркуляцией отработавших газов EGR (с жидкостным теплообменником) и регенерируемый сажевый фильтр.

Передаточные числа в трансмиссии подобраны так, что даже груженый HD35 легко разгоняется до сотни, а максимальная скорость составляет 137 км/ч.

Коробка передач — пятиступенчатая, с пятой повышающей (передаточное отношение 0,74). Передачи переключаются легко и четко, без скрежета шестерен. На чугунном картере есть лючок под установку коробки отбора мощности для привода гидронасосов надстроек. Смонтировать гидроманипулятор или надстройку эвакуатора на шасси HD35 наверняка будет проще, чем на Газель. Можно сделать небольшой самосвал или контейнеровоз для работы в городе. Шасси HD35 в продажу не поступает, продаются только автомобили, уже оборудованные надстройками. Чаще всего это бортовые платформы (1 992 000 рублей), промтоварные фургоны (1 995 000 рублей) и изотермические фургоны (2 017 000 рублей). Производители надстроек разные, но цены они держат приемлемые. Посмотрим, как отреагируют покупатели.