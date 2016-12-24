Formula Student: дорогу молодым

Для чего студенты создают гоночные болиды?

В конце октября на территории ВДНХ отшумел фестиваль «Формула-Студент». Международное движение под эгидой Сообщества автомобильных инженеров (SAE) проводит свои мероприятия по всему миру уже почти сорок лет. Суть в том, что студенты вуза должны построить собственный гоночный автомобиль и выступить с ним на соревновании. Причем важна не только спортивная составляющая — необходимо представить экономическое и инженерное обоснование проекта.

Гоночный болид команды Бауманки не красавец, зато чертовски быстр.

В 2005 году идею Формулы-Студент поддержали и у нас: в МАДИ была создана первая в России команда для участия в этом чемпи­онате.

Через два года к мадийцам присоединились студенты МАМИ. А потом команды стали появляться как грибы после дождя, и сегодня их почти три десятка.

Соревнования, прошедшие на ВДНХ, имели статус скорее показательных. Тем не менее призеры были определены.

На машине МАМИ тоже установлены большие антикрылья. Может, в этом и был залог успеха в холодную погоду?

Недавно мы испытали болид команды МАДИ, причем электрический (ЗР, 2016, № 11). На ВДНХ ребята привезли эту машину, но после нескольких кругов возникли технические неполадки. Вместе с ней из МАДИ прибыли еще два автомобиля: обычный бензиновый болид до финиша тоже не добрался по причине неполадок, а багги для Мини-Бахи (еще одно направление Формулы-Студент) участвовал лишь в показательных заездах. Ребята из МАДИ оказались не одиноки в борьбе с техническими проблемами. Единственная зарубежная команда, индийская Team Prahaar Racing, вообще не смогла стартовать: двигатель машины глох при каждой попытке тронуться.

Ребята из Team Prahaar Racing (Индия) не справились с техническими неполадками — и не стартовали.

Самым быстрым на трассе стал автомобиль под номером 21, созданный студентами МГТУ им. Баумана. Именно представители Бауманки и победили. Кажущаяся несуразной маленькая машинка с огромными антикрыльями показала приличную скорость. Вторыми стали студенты МАМИ, а замкнули тройку лучших ребята из питерского политеха. Всего же в заездах участвовало десять команд.

Нужны ли такие проекты? Ответ на этот вопрос дала толпа зрителей, но дело не только в них. Даже всемирно известные инженеры и конструкторы, причем не только гоночные, начинали именно с подобных проектов, на голом энтузиазме. Главное, чтобы глаза горели! А с этим не было проблем даже у тех, чьи машины не увидели клетчатого флага.