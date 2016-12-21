Зачем Ладе 4х4 дополнительные синхронизаторы и блокировки?

Внедорожный арсенал популярных полноприводников из Тольятти можно сделать существенно богаче без капитальных затрат.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Иногда короткая новость становится отправной точкой для полноценного материала. Не так давно мы рассказывали о новых дифференциалах повышенного трения для УАЗов и Лады 4х4, произведенных тольяттинским заводом деталей трансмиссии ООО «ВАЛ-Рейсинг». Обозначенный в явном виде заводской статус не смутил одного из читателей. Привожу дословно его комментарий: «Покажите, пожалуйста, фото производства, а то везут с Китая всякую фигню, маркируют и нате — российский продукт! Буду рад оказаться не правым».

Нет проблем — в галерее фотографии из цеха и изображения полезных «железок» отечественного производства. Но, думаю, читателям интересно не только где их производят, но и как они работают. Давайте рассмотрим на примере популярного вседорожника Лада 4х4.

Лада 4х4

Лада 4х4Рыхлый песок. Если не хватает тяги на первой передаче, синхронизированная раздаточная коробка позволяет переключиться на пониженную без остановки автомобиля. А значит, он не завязнет и преодолеет участок. А в городе, например, можно резво разогнаться на передачах нижнего ряда, а потом перейти на повышенные.
Рыхлый песок. Если не хватает тяги на первой передаче, синхронизированная раздаточная коробка позволяет переключиться на пониженную без остановки автомобиля. А значит, он не завязнет и преодолеет участок. А в городе, например, можно резво разогнаться на передачах нижнего ряда, а потом перейти на повышенные.

Даже тем, кто не часто съезжает с асфальта, будет понятно, насколько полезна синхронизированная раздаточная коробка. В штатном варианте у машины пять повышенных передач плюс задний ход и пять пониженных плюс задний ход. Все потому, что переключение с повышенного на пониженный ряд и обратно происходит при полной остановке. С комплектом деталей от «ВАЛ-Рейсинга» в раздатке (промвал, две шестерни с синхронизаторами, муфта включения и доработанная вилка) появляется возможность переключаться на ходу. А значит, у вас 10 «полноценных» передач для движения вперед и две — заднего хода. Один из вариантов использования такой раздатки — на фото. Стоимость комплекта — меньше 10 тысяч рублей.

Лада 4х4

Лада 4х4Одни колеса на вязком, другие на скользком. При включенной межосевой блокировки машина не забуксует и тронется с места.
Одни колеса на вязком, другие на скользком. При включенной межосевой блокировки машина не забуксует и тронется с места.

Лада 4х4

Лада 4х4То же самое при подаче задним ходом — штатного арсенала хватает.
То же самое при подаче задним ходом — штатного арсенала хватает.

Лада 4х4

Лада 4х4А вот проблемный вариант — на скользком весь борт. Межосевая блокировка включена. Обратите внимание — правое переднее колесо буксует. Но эта машина стронулась с места — подхватил задний мост с дифференциалом повышенного трения. Стандартному автомобилю было бы труднее — проскальзывало и правое заднее колесо.
А вот проблемный вариант — на скользком весь борт. Межосевая блокировка включена. Обратите внимание — правое переднее колесо буксует. Но эта машина стронулась с места — подхватил задний мост с дифференциалом повышенного трения. Стандартному автомобилю было бы труднее — проскальзывало и правое заднее колесо.

В штатном варианте у Лады 4х4 есть только межосевая блокировка. Довольно часто этого недостаточно, например при диагональном вывешивании или очень скользком дорожном покрытии по одному из бортов. Проходимость автомобиля значительно возрастет, если оснастить его межколесными блокировками. «ВАЛ-Рейсинг» выпускает самоблокирующиеся дифференциалы для переднего и заднего редукторов (цена за каждый 10 900 рублей). Но еще более интересный вариант — винтовой дифференциал повышенного трения в заднем мосту и дифференциал с электронно-управляемым подключением блокировки в переднем (он пока на стадии подготовки к производству). Управляемость автомобиля на асфальте не меняется. Если же машина на бездорожье, задний самоблок всегда готов к работе, а передний подключается в случае необходимости на самых сложных участках.

Лада 4х4

Лада 4х4Машина сидит на порогах. Межосевой блокировки и заднего дифференциала повышенного трения не хватает для вызволения из плена.
Машина сидит на порогах. Межосевой блокировки и заднего дифференциала повышенного трения не хватает для вызволения из плена.

Лада 4х4 ВАЛ-Рейсинг

Лада 4х4 ВАЛ-РейсингВодитель пытается сдать назад. Колесам задней оси нужна поддержка, чтобы сдернуть автомобиль. Но передние им не помогают — одно безнадежно буксует.
Водитель пытается сдать назад. Колесам задней оси нужна поддержка, чтобы сдернуть автомобиль. Но передние им не помогают — одно безнадежно буксует.

Лада 4х4

Лада 4х4Кнопкой в кабине подключена блокировка переднего дифференциала. После этого автомобиль послушно выполз назад и…
Кнопкой в кабине подключена блокировка переднего дифференциала. После этого автомобиль послушно выполз назад и…

Лада 4х4

Лада 4х4…без всякого разгона взял препятствие, на котором безнадежно висел еще пару минут назад.
…без всякого разгона взял препятствие, на котором безнадежно висел еще пару минут назад.

Остается добавить, что установить дифференциалы повышенного трения и синхронизировать и раздаточную коробку можно и у Шевроле Нивы. Тольяттинская фирма также выпускает межколесные блокировки для УАЗов, полноприводников зарубежного производства и легковых автомобилей.

Зачем Ладе 4х4 дополнительные синхронизаторы и блокировки?
Зачем Ладе 4х4 дополнительные синхронизаторы и блокировки?
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Отзывы о LADA 4x4 (3)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

невысокая цена, топливная экономичность, компактность — в своем классе. Неплохая проходимость. Металлические бампры

Недостатки:

Шум трансмиссии, ненадежный гидронатяжитель цепи ГРМ. Да и в общем-то двигатель нужен уже более современный. Слабый картер редуктора переднего моста (хотелось бы чтоб он был стальной, и сам редуктор был полностью взаимозаменяемым с задним). Нет межколесных блокировок.

Комментарий:

Это у меня уже вторая Нива. Первая появилась в 2011 году. Автомобиль удобный, компактный, имеет неплохие возможности за пределами дорог, экономичен для своего класса. Однако у машины маленький запас прочности. В городском потоке она работает на пределе возможностей. На бездорожье — так же. Досажд...

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Комментарии (38)

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Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  — ссылка

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-4

А у меня такие вопросы — сохранится ли заводская гарантия при установке этих приблуд? И как себя будет чувствовать трансмиссия? Не для кого не секрет, что нива сделана из «классических» комплектующих, которые запаса прочности не имеют. Хорошо, у нас стоит блокировка — одно колесо буксует и весь момент при блокировке диффа пошел на второе, на которое оно не рассчитано. Срежет полуось? А потом гарантийщики скажут — нефиг было дорабатывать. По моему небольшому опыту — как только начинаешь газовать на пониженной — начинает ломаться трансмиссия.

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0
. Николас

Сначала Бронто, потом уже ВИС-Авто уже много лет выпускают модификацию Рысь на базе Лады 4х4 с блокировками от ВАЛ-Рейсинг. ВИС-Авто дочерняя фирма ВАЗа. Гарантийные обязательства — по полной программе. Ответил на вопрос? Кроме того ВАЛ выпускает усиленные полуоси и валы приводов. И, положа руку на сердце, Нива не такая уж доходяга без запаса прочности.)))

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+2

Будут ли ставить 1.8 двигатель? Помню, что вазовцы такой дв. испытали на 4х4. Какая будет в этом случае коробка? И переедет ли запаска из под капота? Вообще, стоит ли ждать?

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0
бс бс

А, м-м-м-м, подойдет ли передеприводный 1,8 вседорожнику? И, главное, окупятся ли затраты на внедрение мотора в старый кузов за те годы, что остались «старушке» в производстве. Вовсю идет разработка новой Нивы. Допустим, что старой осталось года 3–5 на конвейере. Это при нынешнем объеме продаж всего от 90 до 150 тыс. машин. Только что проведена модернизация и ее тоже надо окупить. Есть все основания полагать, что крупных модернизаций больше не будет.

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0
Крючков Вадим

А почему не ставят «классический» 1,8? Помнится раньше на длинную Ниву ставили 1,8 с карбюратором.

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0
Слава

Мотор был проблемным. Добавка несущественной. До этого уровня можно раскачать и 1,7.

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0
Крючков Вадим

Понятно, просто в АР был тест Нивы с мотором 1,8 от суперавто, причем именно «классический» 1,8, неплохой вариант получился. Мощность и крутящий момент выросли, динамические качества автомобиля улучшились, причем доработки были не особенно значительные.

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0
бс бс

«ВАЛ-Рейсинг»? Точно не будет.

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0

Дорогие мои! Нам радоваться надо за инженеров, мозги заработали, административный ресурс не тормозит, (КПСС уже нет), внедрение происходит все быстрее и быстрее. Мне уже хочется их поддержать.

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-1
болотских игорь

Речь идет не о вазовском производстве. Это самостоятельная тюнинг-фирма. Поддержите её рублем :)

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+2

«Все потому, что переключение с повышенного на пониженный ряд и обратно происходит при полной остановке»... Насколько помню, при переходе с пониженного на повышенный ряд останавливаться не надо. Только при переходе на ходу на пониженный. Чтобы не обломать зубы на шестернях.

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0

И главное сразу идиотов в коментах выявляет с точностью в 100%

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+6
Valentin Nikishkov

Да чо вас выявлять-то, Вралентин, вы всегда как на ладони:)

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-10
Каплан Илья

АААА опять я виноват, точна, я забыл, ты же не лузер, но во всем виноват ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ

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+6
Valentin Nikishkov

Конечно, Вралентин!
И будете виноваты вечно.
Ну или пока врать не перестанете... а это вряд ли:)

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-10
Каплан Илья

Ну это понятно, а где вранье, а где правда Илиуша будет решать? Точна?

Ответить#
+4
Valentin Nikishkov

Да не, Вралентин, логика будет решать:) вы пока ни один свой тезис логически обосновать не сумели.
Одно слово — Вралентин:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Логика? А у тебя монополия на логику? я правильно понял?

Ответить#
0
Каплан Илья

Так-то про вас речь шла, Ильяс)

Ответить#
+4
D. E.

Да?
С чего вы взяли?
Это ваша личная интерпретация:)

Ответить#
-10

Неправильный вопрос.
Правильно так:
«Зачем Лада 4Х4 в 2017 году?»

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-16
Каплан Илья

Лада 4х4 до сих пор экспортируется (едва ли не единственная модель) и неплохо продается. Откройте статистику продаж автомобилей в России. Вот и ответ. Нив все еще покупают больше, чем Порше Кайенов.))) И дороги у нас за МКАДом как раз для Нивы.

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+2
Крючков Вадим

Я правильно понимаю, что, если красной икры покупают меньше, чем хлеба, это говорит о том, что икра плохая, а хлеб — хороший?
Или вы считаете, что, если у людей были бы деньги на Порше Кайены, они все равно Нивы бы покупали?
И как там у Нивы с безопасностью?
Неужто она хотя бы на уровне Порше Кайена?
Или у нас считается, что, если денег на Порше у тебя нет, то и жить ты тоже недостоин, а рука или нога, в случае чего, новая отрастет?

ВАЗ может существовать лишь по совокупности двух факторов: безоговорочная господдержка и тотальное обнищание населения.
Убрать хотя бы один — и ВАЗа не станет.
Лучше, конечно, оба убрать.

И никакие модернизации положения уже не исправят.

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-4
Каплан Илья

красной икры много не сьешь. даже от жадности.))

а вот хлеб каждый день можно и с любым блюдом практически.

Порше Кайены бу 10–12 лет по 800 —750 продаются. любой колхозник может себе купить. вот только нужен он ему? )))

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+5
Дмитрий

А Нива по 600 ему [у нас не ругаются]?
Из чувства путриотизьма?

Ответить#
-2
Каплан Илья

Из чувства разума, но тебе Илиуш, оно не ведомо

Ответить#
0
Каплан Илья

Как зачем? Да потому что она Горец!!!!!!!!!!!!!!!.😂😂😂😂😂

Ответить#
-6
савченков егор

От слова «горе»?:))

Ответить#
-11
Каплан Илья

Мой друг владеющий Шкодой RS держал Ниву для езды зимой по городу, например.

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0
Зимин Владислав

Не представляю как это: ездить попеременно то на RS, то на Ниве.
Я ездил на Ниве. Это чистый «фанкар».
То есть, покататься, конечно можно, но на повседнев в 2017-м году... а чего бы ГАЗ 21 не купить?
Честно скажу: больше всего меня раздражает не собственно Нива, а люди, которые к месту и не к месту упоминают, что «Нива была чудом советской инженерной мысли», а потому ей надо все прощать. Ну да, была. 40 (сорок!) лет назад.
А ГАЗ М-20 —70 лет назад. А ее мы почему не выпускаем до сих пор и не прощаем ей косяки конструкторской школы 40-х?

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-6
Каплан Илья

Мне тоже довелось покататься в 90-х на Ниве, у нас на заводе служебная была. Жесть, конечно, но ехала.
В чём проблема после RS ездить на свежей Ниве? Ездят же люди на грузовиках и на легковых. У корешка Нива и была фанкаром (с доделками) для покатушек на природу. Ну и зимой по снегу на ней удобнее, парковаться в городе на снежных отвалах без проблем и не так жалко в случае чего.
А так да, только как фанкар для покатушек тем более, что дешевле нормального квадроцикла.

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-6
Каплан Илья

ты сам на свой вопрос и ответил фразой)))

Каплан ИльяЗимин Владислав
Не представляю как это: ездить попеременно то на RS, то на Ниве.
Я ездил на Ниве.

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+3
Дмитрий

И?
К чему была эта цитата, вырванная из контекста, и на какой вопрос она, по-вашему, «отвечает»?

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-2
Каплан Илья

Есть места, куда RS просто не доберется.))) Не поедешь на ней на рыбалку. А кто сказал что Ниву берут только на повседнев.))) Про второй автомобиль в семье доводилось слышать? А, скажем, на грейдерах Карелии и Мурманской области что лучше Кайен или Нива?

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0
Крючков Вадим

Крузак 105-й там был бы лучше всего, я думаю. Ну или 80-й.
А что, вторая машина в семье обязана быть 40-летнего модельного возраста?
Спрос на Ниву обусловлен не ее достоинствами, а тем, что у людей денег нет. Вот что печально.

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-1
Каплан Илья

забыл дополнить. ты и на запорожце тоже очень долго ездил . и ни че не плакал же)))

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+2
Дмитрий

Ну так вы на 2110 ездите и будете дальше ездить — вам сравнивать не с чем просто:)

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-1