Зачем Ладе 4х4 дополнительные синхронизаторы и блокировки?

Внедорожный арсенал популярных полноприводников из Тольятти можно сделать существенно богаче без капитальных затрат.

Иногда короткая новость становится отправной точкой для полноценного материала. Не так давно мы рассказывали о новых дифференциалах повышенного трения для УАЗов и Лады 4х4, произведенных тольяттинским заводом деталей трансмиссии ООО «ВАЛ-Рейсинг». Обозначенный в явном виде заводской статус не смутил одного из читателей. Привожу дословно его комментарий: «Покажите, пожалуйста, фото производства, а то везут с Китая всякую фигню, маркируют и нате — российский продукт! Буду рад оказаться не правым».

Нет проблем — в галерее фотографии из цеха и изображения полезных «железок» отечественного производства. Но, думаю, читателям интересно не только где их производят, но и как они работают. Давайте рассмотрим на примере популярного вседорожника Лада 4х4.

Лада 4х4 Рыхлый песок. Если не хватает тяги на первой передаче, синхронизированная раздаточная коробка позволяет переключиться на пониженную без остановки автомобиля. А значит, он не завязнет и преодолеет участок. А в городе, например, можно резво разогнаться на передачах нижнего ряда, а потом перейти на повышенные.

Даже тем, кто не часто съезжает с асфальта, будет понятно, насколько полезна синхронизированная раздаточная коробка. В штатном варианте у машины пять повышенных передач плюс задний ход и пять пониженных плюс задний ход. Все потому, что переключение с повышенного на пониженный ряд и обратно происходит при полной остановке. С комплектом деталей от «ВАЛ-Рейсинга» в раздатке (промвал, две шестерни с синхронизаторами, муфта включения и доработанная вилка) появляется возможность переключаться на ходу. А значит, у вас 10 «полноценных» передач для движения вперед и две — заднего хода. Один из вариантов использования такой раздатки — на фото. Стоимость комплекта — меньше 10 тысяч рублей.

Лада 4х4 Одни колеса на вязком, другие на скользком. При включенной межосевой блокировки машина не забуксует и тронется с места. Лада 4х4 То же самое при подаче задним ходом — штатного арсенала хватает. Лада 4х4 А вот проблемный вариант — на скользком весь борт. Межосевая блокировка включена. Обратите внимание — правое переднее колесо буксует. Но эта машина стронулась с места — подхватил задний мост с дифференциалом повышенного трения. Стандартному автомобилю было бы труднее — проскальзывало и правое заднее колесо.

В штатном варианте у Лады 4х4 есть только межосевая блокировка. Довольно часто этого недостаточно, например при диагональном вывешивании или очень скользком дорожном покрытии по одному из бортов. Проходимость автомобиля значительно возрастет, если оснастить его межколесными блокировками. «ВАЛ-Рейсинг» выпускает самоблокирующиеся дифференциалы для переднего и заднего редукторов (цена за каждый 10 900 рублей). Но еще более интересный вариант — винтовой дифференциал повышенного трения в заднем мосту и дифференциал с электронно-управляемым подключением блокировки в переднем (он пока на стадии подготовки к производству). Управляемость автомобиля на асфальте не меняется. Если же машина на бездорожье, задний самоблок всегда готов к работе, а передний подключается в случае необходимости на самых сложных участках.

Лада 4х4 Машина сидит на порогах. Межосевой блокировки и заднего дифференциала повышенного трения не хватает для вызволения из плена. Лада 4х4 ВАЛ-Рейсинг Водитель пытается сдать назад. Колесам задней оси нужна поддержка, чтобы сдернуть автомобиль. Но передние им не помогают — одно безнадежно буксует. Лада 4х4 Кнопкой в кабине подключена блокировка переднего дифференциала. После этого автомобиль послушно выполз назад и… Лада 4х4 …без всякого разгона взял препятствие, на котором безнадежно висел еще пару минут назад.

Остается добавить, что установить дифференциалы повышенного трения и синхронизировать и раздаточную коробку можно и у Шевроле Нивы. Тольяттинская фирма также выпускает межколесные блокировки для УАЗов, полноприводников зарубежного производства и легковых автомобилей.