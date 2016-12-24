12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Создается впечатление, что мировые тюнинговые компании в уходящем году активизировались. Поражающих воображение проектов — уйма. Мы выбрали дюжину наиболее интересных. Готовы удивляться?

Toyota GT 86
Toyota GT 86

Toyota > GT 86

Tesla Model S
Tesla Model S

Tesla > Model S

Nissan GT-R
Nissan GT-R

Nissan > GT-R

Lamborghini Gallardo
Lamborghini Gallardo

Lamborghini > Gallardo

Ford Mustang
Ford Mustang

Ford > Mustang

Audi R8
Audi R8

Audi > R8

Идея появилась после того, как я написал заметку о тысячесильном Volkswagen Golf 2 GTI скромной германской компании Boba Motoring. Вернее, теперь, по уверениям авторов, в этой адской машине 1233,7 л.с., а до «сотни» он выстреливает за 2,3 секунды. Немудрено, что в это чудо мало кто может поверить.

Чуть позже мой коллега Асатур Бисембин познакомил нас с Twin Turbo Land Speed Cruiser. Проект представили осенью на североамериканской тюнинговой выставке SEMA. Двигатель этого чудища развивает 2000 л.с. и позволяет разгоняться до 354 км/ч! Естественно, от базового автомобиля не осталось почти ничего, кроме общего вида кузова, да и то «закаркашенного» и низко посаженного на спортивную подвеску. За большими колесами с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Super Sport хорошо просматриваются усиленные тормоза. А под капотом — два гигантских турбонагнетателя, модифицированные впускная, выпускная и топливная системы. Двигатель получил более производительную систему охлаждения. И безусловно — измененную программу управления и усиленную шатунно-поршневую группу. Что еще, знают только авторы.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Продолжим о гонке вооружений? Тюнеры из американской же компании AMS Performance создали самый мощный Nissan GT-R в мире. Его двигатель Alpha VR38 Billet Version 2, оснащенный парой турбонагнетателей Garrett GTX, развивает 2500 л.с! Естественно, на дороги общего пользования выпускать этого зверя нельзя. Его среда обитания — дрэгстрип, трасса для гонок на четверть мили. На сегодня его лучший результат — 7,14 секунды и 341,63 км/ч. Ближайший соперник американского спринтера — 2000-сильный GT-R команды Ekanoo Racing из Бахрейна, способный на 7,168 с и 336,44 км/ч. Да, таким полностью перестроенным машинам обычно меняют название. Монстр AMS Performance носит теперь имя Alpha G. Похоже, это девочка…

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Тюнинг весьма разнообразен. Посмотрите на этого малыша. Знатоки автомобильной истории могут опознать в нем редкий британский электрокар Enfield 8000, выпускавшийся в 1973–1977 годах (построено всего 120 экземпляров, из них половина работала в сфере обслуживания). Его электромотор, развивавший около 6 кВт, питался от восьми 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов и позволял достичь 77 км/ч. Но нашелся некий автожурналист Джонни Смит (звучит анекдотично, но имя подлинное), который решил превратить Энфилд в… дрэгстер с помощью современных технологий. И превратил, поставив два электромотора, развивающих 373 кВт (500 л.с.) и целых 1356 Нм крутящего момента! Машина почти ничего не весит, а трансмиссии нет, моторы напрямую присоединены к 9-дюймовому гоночному мосту Ford. Так что это пушка. Не такая, как Alpha G, четверть мили экс-Энфилд проезжает пока за 12,6 секунды, но Джонни собирается «выехать» из 12 секунд.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Один монстр, второй, третий… Но этот автомобиль, существующий в единичном экземпляре, назвали монстром вполне официально. Пусть даже он на фоне прочих и не поражает мощностью. В его основе стандартный Bentley Continental GT V8 S c 4,0-литровым бензиновым V8 мощностью 528 л.с. Круто, но не сверхъестественно. Зато в нем установлена уникальная аудиосистема с 16 динамиками суммарной мощностью 3400 Ватт. Догадаетесь, какой марки? Разумеется, Monster — конечно, из США. Сложную систему настраивал лично глава компании Ноэль Ли. Экстерьер и интерьер переделали мастера из придворного тюнинг-ателье Bentley, Mulliner. На подголовниках кресел вышивка «Monster by Mulliner», а на порогах девиз Monster — «Always Lead, Never Follow» («Всегда лидировать, никогда не следовать»). Продавать подобные машины авторы не собираются, хотя желающие приобрести такой автомобиль наверняка есть.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Компания, создавшая этого монстра по имени Tomahawk («Ястреб»), названа в честь легендарного американского генерала Джорджа С. Пэттона, командовавшего во время Второй мировой войны танковым корпусом во Франции. Однако шестиколесник на базе Jeep Wrangler построили вовсе не американцы, а китайцы из Тяньцзиня, и показали впервые на автосалоне в Чэнду. «Ястреба» изготовили таким методом: удлинили раму от стандартного Jeep Wrangler Unlimited, добавили третью ось, переделали боковые кузовные панели и пластиковый «колпак», закрывающий заднюю часть кузова, нанесли полимерное покрытие и обвесили внедорожными аксессуарами. Силовой агрегат у шестиколесника стандартный, 284-сильный Pentastar V6 рабочим объемом 3.6 л, но его можно оснастить механическим нагнетателем Ripp и получить больше 400 лошадиных сил на выходе. Кстати, такой автомобиль можно приобрести, заплатив от 200 тысяч долларов.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Германские тюнеры из GeigerCars, специализирующиеся на американских машинах с 1979 года, занялись новым «поникаром» Ford Mustang GT шестого поколения. Они увеличили мощность 5,0-литрового V8 с 421 до 820 л.с. и подняли крутящий момент с 530 до 760 Нм. Естественно, для этого понадобилось полностью переделать двигатель с использованием усиленных комплектующих, оснастить его большим приводным компрессором, заменить системы впуска и выпуска, модифицировать охлаждение. Для лучшей управляемости — поставить спортивную подвеску и пакет GT Performance, включающий шестипоршневые тормоза Brembo и дифференциал Torsen на задней оси. А чтобы внешне выделить GT 820, на него поставили 20-дюймовые колеса с шинами Michelin размерностью 255/35 спереди и 295/30 сзади. Все это потянуло на 124 тысячи долларов, однако при желании можно уменьшить бюджет проекта, выбрав только необходимое (если тюнинг вообще необходим).

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Американцы из компании Heffner Performance решили доработать итальянский суперкар Lamborgini Gallardo и в итоге выжали из него 1750 л.с.! Как и во всех других перечисленных случаях, стандартный 5,0-литровый V10 пришлось полностью переделать, установив в него усиленные поршни, шатуны и валы, водрузив новые головки блока с увеличенными клапанами, две большие турбины, заменив системы подачи топлива, впускную и выпускную. Динамика, которая и в стандартном варианте просто сумасшедшая, теперь невероятна: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,5, а до 300 км/ч — 21,4 секунды. Максимальная скорость гиперкара, по данным Heffner Performance, — более 400 км/ч, а четверть мили он проходит за 8,7 секунды. И при этом он может выезжать на дороги общего пользования. Хотя за Alpha G от AMS Performance ему все же не угнаться.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Такой же двигатель стоит на среднемоторном суперкаре Audi R8 V10 Plus, близком родственнике Lamborghini Gallardo. Им занялись мастера германского тюнинг-ателье Wheelsandmore. Установили тюнинговый приводной нагнетатель, усиленные шатуны и поршни, новый маховик, спортивные впускную и выпускную системы, перепрограммировали электронику. Вместо стандартных амортизаторов поставили спортивные, с регулировкой жесткости, добавили систему, позволяющую машине поднимать нос (чтобы не повреждать передний сплиттер), внедрили самоблокирующийся дифференциал Drexler. К сожалению, данных по динамическим характеристикам тюнеры не предоставили. Напомню, что стандартный Audi R8 V10 Plus разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимум 330 км/ч. Что ценно, тюнинг-кар внешне практически не отличается от базового автомобиля, за исключением колес диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 на задней, на которых установлены низкопрофильные шины Continental Sport Contact SP.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Точно таким же разгоном (до сотни за 2,5 секунды), как у Gallardo Heffner Performance, может похвалиться новая машина американского раллиста, трюкача и бизнесмена Кена Блока. Она подготовлена шведским ателье Olsbergs Motorsport Evolution. В прошлом сезоне он гонял на Ford Mustang 1965 года c двигателем в 1400 сил (до того — 845-сильным), теперь оседлал Ford Focus RS RX, под капотом которого 600 л.с. Напомню, что стандартный двигатель RS рабочим объемом 2,3 литра, развивающий 350 л.с. и 470 Нм, такой же, как на европейском Форде Mustang шестого поколения. Сочетается он с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В машине Блока двигатель 2,0-литровый, но почти вдвое мощнее. Причем шведы сначала «раскачали» его до 850 сил, однако потом дефорсировали. И этой мощности хватает с лихвой, мягко говоря.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

А голландские компании Vander der Lans&Busscher BV и RemetzCar сделали катафалк из… электрокара Tesla S. Наверное, электромобили действительно лучше прочих подходят на роль похоронных машин: они тихие, что важно для церемонии, и не загрязняют окружающую среду — так что можно ездить везде. Автомобиль, созданный в единственном экземпляре, впервые представили на выставке похоронного бизнеса (есть и такие, проходят в том числе в России) Funeral Exhibition 2016. Рассказывать подробно о деталях проекта не будем, все отлично видно на фото. Кузов электромобиля удлинили на 800 мм, сделав застекленную надстройку сзади с выдвижной конструкцией. Под ней разместили отделение для венков с доступом через маленькие дверцы по бокам. Тоже тюнинг. Хоть и своеобразный, бесспорно.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Не хочется заканчивать на грустной ноте. Поэтому… Что вы знаете о канадском тюнинге? Наверное, не очень много. Но, во-первых, он есть. А во-вторых, если судить по следующему проекту, им занимаются совершенно безбашенные парни. Смотрите. Маленькая канадская фирма Scaldarsi Motors взяла Mercedes-Benz Rocket 900 Maybach, то есть «прокачанный» Brabus, с V12, развивающим 900 л.с. и 1200 Нм, и полностью видоизменила его. На машину установили свой обвес и эксклюзивные колеса. Покрасили кузов многослойной краской с эффектом «хамелеон», перешили салон дорогущей кожей и добавили вставки из драгоценных пород дерева. Некоторые детали (их немало) покрыли 24-каратным золотом. Получившееся канадцы назвали Emperor I (то есть Император Первый) и собираются продавать по цене 1,5 миллиона долларов за штуку. Первых Императоров будет ровно десять. Заказчик может выбрать свой цвет кузова и тип отделки салона. Также канадские тюнеры собираются поступить с AMG S65, AMG G65, Bentley Bentayga и Bugatti Chiron, дав им соответствующие титулы, от Emperor II до Emperor V.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

И напоследок сконцентрируем внимание на противоположной части земного шара. Австралия. Местная компания StreetFX переделала Toyota GT86, поставив под капот двигатель VR38DETT от все того же Nissan GT-R, неоднократно упомянутого в этом обзоре. Причем рабочий объем двигателя увеличили с 3,8 до 4,1 л, заменили все его внутренние детали, поставили более производительные турбонагнетатели, впускную и выпускную системы, топливную магистраль и систему охлаждения. Чтобы уместить двигатель в подкапотном пространстве, применили систему смазки с сухим картером. Мощность возросла с 600 до 1000 л.с. При этом привод оставили задним. Коробка передач — 6-ступенчатая «секвенталка». Внешний вид — на фото. Автомобиль предназначен для любительских кольцевых гонок. И назвали его по-хулигански: WTF-86. По-русски это звучало бы как ЧЗХ-86.

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Фото: фирмы-производители

12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года
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