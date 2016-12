12 крутейших тюнинг-проектов 2016 года

Создается впечатление, что мировые тюнинговые компании в уходящем году активизировались. Поражающих воображение проектов — уйма. Мы выбрали дюжину наиболее интересных. Готовы удивляться?

Идея появилась после того, как я написал заметку о тысячесильном Volkswagen Golf 2 GTI скромной германской компании Boba Motoring. Вернее, теперь, по уверениям авторов, в этой адской машине 1233,7 л.с., а до «сотни» он выстреливает за 2,3 секунды. Немудрено, что в это чудо мало кто может поверить.

Чуть позже мой коллега Асатур Бисембин познакомил нас с Twin Turbo Land Speed Cruiser. Проект представили осенью на североамериканской тюнинговой выставке SEMA. Двигатель этого чудища развивает 2000 л.с. и позволяет разгоняться до 354 км/ч! Естественно, от базового автомобиля не осталось почти ничего, кроме общего вида кузова, да и то «закаркашенного» и низко посаженного на спортивную подвеску. За большими колесами с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Super Sport хорошо просматриваются усиленные тормоза. А под капотом — два гигантских турбонагнетателя, модифицированные впускная, выпускная и топливная системы. Двигатель получил более производительную систему охлаждения. И безусловно — измененную программу управления и усиленную шатунно-поршневую группу. Что еще, знают только авторы.

Продолжим о гонке вооружений? Тюнеры из американской же компании AMS Performance создали самый мощный Nissan GT-R в мире. Его двигатель Alpha VR38 Billet Version 2, оснащенный парой турбонагнетателей Garrett GTX, развивает 2500 л.с! Естественно, на дороги общего пользования выпускать этого зверя нельзя. Его среда обитания — дрэгстрип, трасса для гонок на четверть мили. На сегодня его лучший результат — 7,14 секунды и 341,63 км/ч. Ближайший соперник американского спринтера — 2000-сильный GT-R команды Ekanoo Racing из Бахрейна, способный на 7,168 с и 336,44 км/ч. Да, таким полностью перестроенным машинам обычно меняют название. Монстр AMS Performance носит теперь имя Alpha G. Похоже, это девочка…

Тюнинг весьма разнообразен. Посмотрите на этого малыша. Знатоки автомобильной истории могут опознать в нем редкий британский электрокар Enfield 8000, выпускавшийся в 1973–1977 годах (построено всего 120 экземпляров, из них половина работала в сфере обслуживания). Его электромотор, развивавший около 6 кВт, питался от восьми 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов и позволял достичь 77 км/ч. Но нашелся некий автожурналист Джонни Смит (звучит анекдотично, но имя подлинное), который решил превратить Энфилд в… дрэгстер с помощью современных технологий. И превратил, поставив два электромотора, развивающих 373 кВт (500 л.с.) и целых 1356 Нм крутящего момента! Машина почти ничего не весит, а трансмиссии нет, моторы напрямую присоединены к 9-дюймовому гоночному мосту Ford. Так что это пушка. Не такая, как Alpha G, четверть мили экс-Энфилд проезжает пока за 12,6 секунды, но Джонни собирается «выехать» из 12 секунд.

Один монстр, второй, третий… Но этот автомобиль, существующий в единичном экземпляре, назвали монстром вполне официально. Пусть даже он на фоне прочих и не поражает мощностью. В его основе стандартный Bentley Continental GT V8 S c 4,0-литровым бензиновым V8 мощностью 528 л.с. Круто, но не сверхъестественно. Зато в нем установлена уникальная аудиосистема с 16 динамиками суммарной мощностью 3400 Ватт. Догадаетесь, какой марки? Разумеется, Monster — конечно, из США. Сложную систему настраивал лично глава компании Ноэль Ли. Экстерьер и интерьер переделали мастера из придворного тюнинг-ателье Bentley, Mulliner. На подголовниках кресел вышивка «Monster by Mulliner», а на порогах девиз Monster — «Always Lead, Never Follow» («Всегда лидировать, никогда не следовать»). Продавать подобные машины авторы не собираются, хотя желающие приобрести такой автомобиль наверняка есть.

Компания, создавшая этого монстра по имени Tomahawk («Ястреб»), названа в честь легендарного американского генерала Джорджа С. Пэттона, командовавшего во время Второй мировой войны танковым корпусом во Франции. Однако шестиколесник на базе Jeep Wrangler построили вовсе не американцы, а китайцы из Тяньцзиня, и показали впервые на автосалоне в Чэнду. «Ястреба» изготовили таким методом: удлинили раму от стандартного Jeep Wrangler Unlimited, добавили третью ось, переделали боковые кузовные панели и пластиковый «колпак», закрывающий заднюю часть кузова, нанесли полимерное покрытие и обвесили внедорожными аксессуарами. Силовой агрегат у шестиколесника стандартный, 284-сильный Pentastar V6 рабочим объемом 3.6 л, но его можно оснастить механическим нагнетателем Ripp и получить больше 400 лошадиных сил на выходе. Кстати, такой автомобиль можно приобрести, заплатив от 200 тысяч долларов.

Германские тюнеры из GeigerCars, специализирующиеся на американских машинах с 1979 года, занялись новым «поникаром» Ford Mustang GT шестого поколения. Они увеличили мощность 5,0-литрового V8 с 421 до 820 л.с. и подняли крутящий момент с 530 до 760 Нм. Естественно, для этого понадобилось полностью переделать двигатель с использованием усиленных комплектующих, оснастить его большим приводным компрессором, заменить системы впуска и выпуска, модифицировать охлаждение. Для лучшей управляемости — поставить спортивную подвеску и пакет GT Performance, включающий шестипоршневые тормоза Brembo и дифференциал Torsen на задней оси. А чтобы внешне выделить GT 820, на него поставили 20-дюймовые колеса с шинами Michelin размерностью 255/35 спереди и 295/30 сзади. Все это потянуло на 124 тысячи долларов, однако при желании можно уменьшить бюджет проекта, выбрав только необходимое (если тюнинг вообще необходим).

Американцы из компании Heffner Performance решили доработать итальянский суперкар Lamborgini Gallardo и в итоге выжали из него 1750 л.с.! Как и во всех других перечисленных случаях, стандартный 5,0-литровый V10 пришлось полностью переделать, установив в него усиленные поршни, шатуны и валы, водрузив новые головки блока с увеличенными клапанами, две большие турбины, заменив системы подачи топлива, впускную и выпускную. Динамика, которая и в стандартном варианте просто сумасшедшая, теперь невероятна: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,5, а до 300 км/ч — 21,4 секунды. Максимальная скорость гиперкара, по данным Heffner Performance, — более 400 км/ч, а четверть мили он проходит за 8,7 секунды. И при этом он может выезжать на дороги общего пользования. Хотя за Alpha G от AMS Performance ему все же не угнаться.

Такой же двигатель стоит на среднемоторном суперкаре Audi R8 V10 Plus, близком родственнике Lamborghini Gallardo. Им занялись мастера германского тюнинг-ателье Wheelsandmore. Установили тюнинговый приводной нагнетатель, усиленные шатуны и поршни, новый маховик, спортивные впускную и выпускную системы, перепрограммировали электронику. Вместо стандартных амортизаторов поставили спортивные, с регулировкой жесткости, добавили систему, позволяющую машине поднимать нос (чтобы не повреждать передний сплиттер), внедрили самоблокирующийся дифференциал Drexler. К сожалению, данных по динамическим характеристикам тюнеры не предоставили. Напомню, что стандартный Audi R8 V10 Plus разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимум 330 км/ч. Что ценно, тюнинг-кар внешне практически не отличается от базового автомобиля, за исключением колес диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 на задней, на которых установлены низкопрофильные шины Continental Sport Contact SP.

Точно таким же разгоном (до сотни за 2,5 секунды), как у Gallardo Heffner Performance, может похвалиться новая машина американского раллиста, трюкача и бизнесмена Кена Блока. Она подготовлена шведским ателье Olsbergs Motorsport Evolution. В прошлом сезоне он гонял на Ford Mustang 1965 года c двигателем в 1400 сил (до того — 845-сильным), теперь оседлал Ford Focus RS RX, под капотом которого 600 л.с. Напомню, что стандартный двигатель RS рабочим объемом 2,3 литра, развивающий 350 л.с. и 470 Нм, такой же, как на европейском Форде Mustang шестого поколения. Сочетается он с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В машине Блока двигатель 2,0-литровый, но почти вдвое мощнее. Причем шведы сначала «раскачали» его до 850 сил, однако потом дефорсировали. И этой мощности хватает с лихвой, мягко говоря.

А голландские компании Vander der Lans&Busscher BV и RemetzCar сделали катафалк из… электрокара Tesla S. Наверное, электромобили действительно лучше прочих подходят на роль похоронных машин: они тихие, что важно для церемонии, и не загрязняют окружающую среду — так что можно ездить везде. Автомобиль, созданный в единственном экземпляре, впервые представили на выставке похоронного бизнеса (есть и такие, проходят в том числе в России) Funeral Exhibition 2016. Рассказывать подробно о деталях проекта не будем, все отлично видно на фото. Кузов электромобиля удлинили на 800 мм, сделав застекленную надстройку сзади с выдвижной конструкцией. Под ней разместили отделение для венков с доступом через маленькие дверцы по бокам. Тоже тюнинг. Хоть и своеобразный, бесспорно.

Не хочется заканчивать на грустной ноте. Поэтому… Что вы знаете о канадском тюнинге? Наверное, не очень много. Но, во-первых, он есть. А во-вторых, если судить по следующему проекту, им занимаются совершенно безбашенные парни. Смотрите. Маленькая канадская фирма Scaldarsi Motors взяла Mercedes-Benz Rocket 900 Maybach, то есть «прокачанный» Brabus, с V12, развивающим 900 л.с. и 1200 Нм, и полностью видоизменила его. На машину установили свой обвес и эксклюзивные колеса. Покрасили кузов многослойной краской с эффектом «хамелеон», перешили салон дорогущей кожей и добавили вставки из драгоценных пород дерева. Некоторые детали (их немало) покрыли 24-каратным золотом. Получившееся канадцы назвали Emperor I (то есть Император Первый) и собираются продавать по цене 1,5 миллиона долларов за штуку. Первых Императоров будет ровно десять. Заказчик может выбрать свой цвет кузова и тип отделки салона. Также канадские тюнеры собираются поступить с AMG S65, AMG G65, Bentley Bentayga и Bugatti Chiron, дав им соответствующие титулы, от Emperor II до Emperor V.

И напоследок сконцентрируем внимание на противоположной части земного шара. Австралия. Местная компания StreetFX переделала Toyota GT86, поставив под капот двигатель VR38DETT от все того же Nissan GT-R, неоднократно упомянутого в этом обзоре. Причем рабочий объем двигателя увеличили с 3,8 до 4,1 л, заменили все его внутренние детали, поставили более производительные турбонагнетатели, впускную и выпускную системы, топливную магистраль и систему охлаждения. Чтобы уместить двигатель в подкапотном пространстве, применили систему смазки с сухим картером. Мощность возросла с 600 до 1000 л.с. При этом привод оставили задним. Коробка передач — 6-ступенчатая «секвенталка». Внешний вид — на фото. Автомобиль предназначен для любительских кольцевых гонок. И назвали его по-хулигански: WTF-86. По-русски это звучало бы как ЧЗХ-86.

Фото: фирмы-производители