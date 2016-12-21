С какими неисправностями автомобиль лучше не покупать?

Вы решили купить машину с пробегом, но как найти ту единственную, в состоянии «почти как новая»? Откровенно говоря, шансов мало. Ведь за годы эксплуатации болячек становится все больше. Разберемся, с какими можно смириться, а с какими лучше не связываться.

Итак, что бы там ни говорил продавец о своевременном и качественном обслуживании у дилера, вкладывать в подержанную машину все равно придется. Сразу после покупки стоит провести обычные операции — заменить масло в двигателе и коробке передач (особенно, если это автомат), поменять все фильтры, приводной ремень и ремень ГРМ с роликами. Это недорогой способ уберечь себя от серьезных проблем, скажем, таких, как обрыв ремня газораспределительного механизма. А вот на что обратить внимание еще до покупки? Начнем с кузова.

Кузов и салон

Если машине от роду года три, кузов, скорее всего, будет в хорошем состоянии. А вот если машина прожила лет десять и так же сверкает лакированными боками, скорее всего, без кузовного ремонта не обошлось.

ремонт кузова Для относительно свежей машины следы кузовного ремонта — минус. Но с ними можно жить.

Следы кузовного ремонта, особенно если он сделан плохо, видны невооруженным глазом. Но это не всегда повод, чтобы отказываться от покупки. Наоборот, указав продавцу на детали, подвергшиеся ремонту, можно попытаться сбросить цену.

Ржавчина на кузове тоже хорошо видна и снижает товарный вид машины. Но если общее техническое состояние автомобиля неплохое, то такой экземпляр вполне достоин выбора. А «ржу» удалим позже. Локальные кузовные работы дешевле, чем серьезный ремонт силового агрегата, электрики и рулевого управления. Не стоит покупать лишь автомобиль с коррозией силовых элементов (лонжероны, стойки). В перспективе это кандидат на утилизацию, а восстановление такого экземпляра займет много времени и влетит в копеечку.

ремонт кузова От качества ремонтных работ будет зависеть цена подержанного автомобиля, выставленного на продажу.

Салон, даже если он прокуренный и грязный, можно привести в порядок, и это тоже не повод отказываться от покупки. Сейчас на любой автомойке можно заказать услугу по предпродажной подготовке машины. Обшивки вычистят и избавят от неприятных запахов. Хотя неопрятный салон говорит об отношении к машине предыдущего владельца. А вот если на встрече с потенциальным покупателем хозяин предъявил машину с идеально чистым и приятно пахнущим салоном, возможно, таким образом он пытается скрыть какие-то дефекты. Скажем, если это машина-утопленник, то запах сырости в салоне перебивают резким ароматизатором. Распознать машину-утопленника можно, проверив состояние обивки под сиденьями. Если там сыро или есть разводы (во время подготовки к продаже эти места, скорее всего, сушили феном), от такого экземпляра лучше отказаться.

Визуально определить, побывала ли машина в серьезной аварии, практически нереально. Хорошие мастера делают «конструкторы» из двух, а то и трех машин. Определить это трудно даже опытному спецу. Тут может помочь диагностика на сервисе. Скажем, подключив сканер, можно посмотреть, срабатывали ли когда-нибудь подушки безопасности. Если да, то такую машину лучше обойти стороной. К слову, новая подушка безопасности стоит немало. Поэтому часто при восстановлении таких автомобилей на места подушек безопасности засовывают деревянные бруски, чтобы придать форму рулю или передней панели. Такие экземпляры просто опасны.

установка сигнализации Неправильно установленная сигнализация или магнитола могут привести к короткому замыканию и как следствие к возгоранию автомобиля.

Если у машины не работает стеклоподъемник — это не страшно. На скорость не влияет, то есть с ремонтом можно не спешить. А вот если у автомобиля неисправности в электронных системах безопасности (об этом должны свидетельствовать соответствующие индикаторы ошибок на приборном щитке), лучше не рисковать. Блоки ABS даже для автомобилей, выпущенных в 90-х годах, стоят очень дорого. Что уж говорить о современных системах с ESP и многочисленными датчиками.

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Ходовая часть

Пневмоподвеска вещь полезная. Когда автомобиль новый, она работает без сбоев и дает возможность владельцу похвастать перед друзьями отменной плавностью хода своей машины или продемонстрировать изменяемый дорожный просвет. Но подержанный экземпляр с «пневмой» таит сюрпризы. Сама система требует качественного и внимательного обслуживания. Если предыдущий владелец особо машину не жалел, «пневма» может отказать в самый неподходящий момент. Скажем, паркуясь у бордюра, автомобиль просто «рухнет» вниз из-за отказа компрессора. Пневмобаллоны в наших условиях эксплуатации почти расходник, а стоят они немалых денег. Плюс недешевы и работы по их замене. Впрочем, найти аналогичную модель с обычной ходовой, как правило, не проблема.

Если все же решились на покупку подержанного автомобиля с пневмоподвеской, то при осмотре подвески особое внимание уделите пыльникам. Если на них есть трещины, потертости или разрывы, от приобретения такой машины лучше отказаться. Под «прохудившийся» пыльник попадает грязь, а это с большой вероятностью грозит заменой пневмобаллона в скором времени.

тормозные диски Изношенные передние и задние тормозные диски, равно как и колодки, со временем все равно придется заменить. Это не повод отказываться от покупки подержанной машины.

Перед покупкой любого автомобиля не лишним будет изучить конструкцию ходовой, попутно выяснив в сервисном центре стоимость замены деталей его подвески. К примеру, как меняют шаровые опоры: отдельно или с рычагом в сборе. В последнем случае работа по замене окажется дешевле, зато значительно дороже сама деталь. Еще накладнее менять запрессованную шаровую или высверливать заклепки, которыми она крепится к рычагу. Ведь для этого нужно снять рычаг, а любая работа стоит денег. Благо избавляться от заклепок придется лишь один раз. Новую шаровую поставят на болты. И это самый выгодный вариант установки, потому что при замене такой шаровой опоры не всегда обязательно снимать рычаг подвески.

Допустим, конструктивные особенности ходовой части вас устроили. Тогда важно не прогадать с конкретным экземпляром. При осмотре автомобиля можно вывесить передние колеса, взяться за одно из них так, чтобы руки находились на 3 и 9 часов, и покачать колесо в горизонтальной плоскости. Люфт может свидетельствовать о необходимости замены рулевых тяг или наконечников. Аналогичным образом покачав колесо в вертикальной плоскости (руки на 6 и 12 ч), можно выявить люфт ступичного подшипника.

шаровая опора На фото рычаг передней подвески седана Ford Focus третьего поколения. Шаровая опора запрессована в рычаг — ремонт влетит в копеечку. Зато ступица крепится к поворотному кулаку болтами — узел легко разобрать, а значит ремонт окажется не слишком дорогим.

Стоимость ремонта подвески напрямую зависит от сложности ее конструкции. К примеру, не стоит покупать автомобиль с сильно изношенной многорычажной подвеской. Во-первых, сайлентблоки многорычажки менее живучи по сравнению с втулками балки. Во-вторых, менять придется не два сайлентблока, а минимум четыре. А прибавьте к этому втулки стабилизатора поперечной устойчивости. В случае полузависимой конструкции стабилизатор обычно приваривается к профилю самой балки.

многорычажная подвеска Обслуживание многорычажной подвески дороже, чем ремонт балки. В первом случае больше сайлентблоков, менять которые придется чаще. задняя балка Стоимость замены пружин и амортизаторов, как правило, не зависит от конструкции задней подвески.

На полноприводных машинах нужно осмотреть карданы, мосты и заранее прикинуть стоимость ремонта. В этом помогут интернет-форумы владельцев той или иной модели. Если работы и детали слишком дороги, от покупки лучше отказаться. При осмотре автомобиля важно проверить крестовины карданных валов. Если во время резкого старта с места слышен стук или звон, причиной могут быть как раз крестовины. Не лишним будет проверить и состояние приводных ШРУСов. Для этого нужно проехать на полностью вывернутых в сторону колесах. При этом не должно быть слышно хруста или пощелкиваний.