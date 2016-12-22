Куда поехать на автомобиле в новогодние каникулы?

Вы не хотели или не планировали куда-то уезжать на Новый год. А может быть, просто опоздали забронировать себе путешествие. Но новогодние каникулы длинные, целых десять дней. Есть салат и смотреть телевизор быстро надоедает. А под окном стоит железный конь. И, кажется, бьет копытом...

Куда бы податься? Нет, вопрос стоит иначе: что выбрать из великого множества вариантов. Сейчас быстро прикинем хотя бы десяток.

Дед Мороз Дед Мороз ждет гостей в Великом Устюге.

Рукой подать

Почему бы не рассмотреть города Золотого кольца? Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Это классический вариант малого туризма. Все эти города находятся на небольшом удалении от Москвы (максимум 350 км), в них привыкли к гостям, и при желании за три-четыре дня можно проехать все восемь даже семьей, с детьми, не отказывая себе в длительных остановках, осмотре достопримечательностей, закупке сувениров.

Море впечатлений гарантировано. Ведь в каждом городе можно остановиться надолго, вдоволь погулять, насмотреться достопримечательностей, напробоваться местных угощений и даже медовухи. При определенном усердии забронировать жилье удастся даже на новогодних каникулах, хотя в это время и взвинчивают цены. Конечно, придется потратить время, изучая предложения на каком-нибудь сайте-агрегаторе. Но и выбор гостиницы или частного дома, сдающегося внаем, оказывается увлекательным занятием. При отсутствии мест для размещения в самом городе советую искать в пригороде или даже ближайших селах. Скорее всего, там места найдутся. Проехать 30–50 км на машине — не такая уж проблема, зато в частном домике в деревне будет спокойнее. И, возможно, дешевле.

Суздаль Суздаль. Здесь снимали новогодних «Чародеев», «Женитьбу Бальзаминова», «Андрея Рублева» и еще больше 60 фильмов.

Не смогли найти варианты на Золотом кольце или все уже видели? Почему бы не расширить географию? И не съездить, например, в Город мастеров Тулу? От Москвы — 180 км по хорошей дороге, езды всего лишь на 2,5–3 часа. А в центре города — масса интересных музеев, свежеотреставрированный кремль. Туристов немало, но пока меньше, чем в тех же Ярославле и Владимире. Гостиницы — на любой вкус и бюджет. На загородную прогулку можно отправиться в Ясную Поляну, усадьбу Л.Н. Толстого. Только с 31 декабря по 2 января, и 7-го, в Рождество, музей закрыт, в остальные дни ждет гостей. Кстати, под маркой «Ясная Поляна» выпускают вкуснейшие пряники с разнообразными начинками, которые долго не черствеют. Другой вариант — пряники «Старая Тула». Еще к чаю (который правильно пить долго и из самовара, хотя бы электрического) нужно взять белевской пастилы и суворовских конфет.

Самовар Всем известный символ Тулы в Центральном парке отдыха Белоусова. Не забудьте купить пряники!

А по дороге в Тулу или на пути домой можно заскочить в Поленово, усадьбу художника Василия Поленова (Тульская область, Заокский р-н., п/о Страхово). Работает с 11 до 18, выходные — понедельник и вторник. Предлагаются конные прогулки.

На том же расстоянии от Москвы, в 180 км, только восточнее, находится Рязань — также древний город, основанный в XI веке, красивый, с массой достопримечательностей. Странно, что его не включили в то же Золотое кольцо. Впрочем, это уберегает город от лавины туристов. И здесь, менее чем в 30 км от города, есть своя литературная Мекка — село Константиново, место рождения поэта Сергея Есенина, красивейшее в любое время года. Со 2 по 8 января там будут проходить разнообразные новогодние и рождественские программы для детей и их родителей, например, «Бильбоке да по Брыкалке». Что это такое? А вот поедете и узнаете.

К поездке в Рязань и Константиново можно прибавить посещение Зарайска, городка ХII века, со своим кремлем, множеством монастырей и соборов. Кроме того, здесь, в самом центре города, находится древнее поселение людей эпохи палеолита, которое называется просто «Зарайской стоянкой». От Московского кремля до зарайского по трассе М4 — 178 км.

В 137 км на юго-запад от Москвы — Таруса, город, впервые упомянутый в летописи 1246 года, любимец музыкантов, художников и поэтов. Здесь жила Марина Цветаева, есть ее дом-музей, памятник поэтессе стоит на набережной Оки. В 2013 году также над Окой поставили памятник Белле Ахмадулиной (работы ее мужа Бориса Мессерера). Жаль, редко открыт дом-музей Константина Георгиевича Паустовского, большого писателя, перед которым преклонялась Марлен Дитрих, муза Ремарка. Знаменитую актрису поразила некогда «Телеграмма» Паустовского, прочтенная ей на немецком языке. Почитайте или перечитайте на русском. И, конечно, Таруса ассоциируется с «домиком бакенщика» Святослава Теофиловича Рихтера, великого пианиста.

На восток

Но что мы все кружим вокруг Москвы? Может быть, вы готовы уехать подальше? Скажем, километров на 400–500? Такой перегон на хорошей машине легко дается даже зимой, даже с детьми. Почему бы не съездить, например, в Нижний Новгород? Даже если вы там были, но много лет назад, нынешнее состояние исторического центра вас приятно удивит. Погуляете по отреставрированному кремлю, постоите над Волгой на Чкаловской лестнице, пройдетесь по Большой Покровской, переправитесь через реку на фуникулере. Это обязательная программа посещения Нижнего. Город интересен и сам по себе, и своими окрестностями. Да и по пути можно кое-что посмотреть. Например, дом Шорина в Гороховце и монументальный пятиглавый собор напротив. Да тот же древний Владимир, один из городов Золотого кольца. Рядом — Боголюбово, где стоит знаменитый храм Покрова на Нерли. Если навигатор предложит объехать Владимир стороной, не соглашайтесь. Лучше организуйте там ночевку.

Вид на Волгу Вид на Волгу от стен Нижегородского кремля.

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Нижний Новгород можно сделать промежуточным пунктом на пути в Казань, столицу Татарстана. От Москвы это 812 км. Город интересен своим сочетанием азиатской и европейской культур, древности и современности. Достопримечательностей и красивостей — масса. Многие из них создали к проходившей здесь три года назад универсиаде.

А сколько разнообразных вкуснейших в Казани блюд! Напробовавшись всего, даже из-за стола встать трудно. Так что если решитесь на Казань, планируйте пожить в городе хотя бы дня три. И по пути туда или оттуда обязательно загляните в Свияжск, основанный при Иване Грозном — городок, напоминающий о Китежграде и Лукоморье из повести «Понедельник начинаются в субботу» братьев Стругацких. Единственное, о чем хочу предупредить, — в Татарстане нужно быть сверхдисциплинированным водителем, максимально соблюдать правила дорожного движения. Местные сотрудники ГИБДД особенно внимательны к приезжим.

На запад

Здесь есть своя классика — Селигер и Валдай, примерно 372 и 392 км на машине. Полно баз отдыха, сдающихся внаем частных домов и коттеджей. Только что (19 декабря) проверял места размещения в Осташкове и Валдае, есть варианты в отелях, пансионатах, гостевых домах.

Можно податься в братскую Белоруссию (Беларусь). Цены на гостиницы и еду приемлемые, интересных мест множество. И не только в столице. Мирской и Несвижский замки, многочисленные костелы и монастыри. Посещать ли Брестскую крепость и Хатынь — решайте на семейном совете. Их нужно увидеть каждому хотя бы однажды, чтобы лучше понимать ужас войны, но остается тяжелое впечатление. Возможно, туда стоит сделать отдельную поездку, и она может быть темой следующего путешествия в Белоруссию, которая вам, наверняка, понравится. Никаких виз не нужно, дорога прямая и хорошая, от Москвы до Минска всего лишь 713 км. О чем следует позаботиться — вовремя приобрести «зеленую карту», иностранную разновидность ОСАГО. Ее можно оформить даже в Москве или купить в одном из многочисленных ларьков перед границей.

Старый город в Риге Старый город в Риге — место новогодних и рождественских гуляний.

А вдруг у вас есть загранпаспорта с открытой шенгенской визой? Один из коллег в середине декабря неожиданно заявил, что покатит с супругой на машине в Прибалтику, посетит Ригу и Таллин. Конечно, это большее расстояние, и таможенный пост на границе придется проходить чуть дольше, но зато прибалтийские города удивительно мило смотрятся в снежную погоду. Новогодне-рождественское настроение обеспечено. В качестве приманки — несколько фотографий рождественской Риги.

Рижский центр отдыха Lido Рижский центр отдыха Lido легко узнать по мельничным крыльям.

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Нет? Никаких заграниц? Только отечественное? В том же западном направлении древние Псков, Изборск и Печоры, полные крепостей, храмов и монастырей. Попутно можно посетить Пушкинские горы, литературный заповедник имени солнца русской поэзии и просто прекраснейшее, красивейшее место для пеших прогулок. Единственное большое «но»: скорее всего, в самих Пушкинских горах остановиться на ночлег не получится (туристов много даже зимой), так что ночевать придется в одном из ближайших городов (например, Острове).

Раз уж вспомнили о Пушкине (что немудрено, он не только величайший поэт, но и великий путешественник, хоть из заграницы видевший своими глазами только Турцию), обратим свой взор на «Град Петров»,Санкт-Петербург. Лично я готов приезжать в Питер всегда, в любое время года, и мне всегда интересно. Кроме самого Питера, есть несколько городов-сателлитов, которым тоже стоило бы уделить внимание. Гатчина, где расположен дворец Павла I и Приоратский дворец, Петергоф (хотя зимой он менее интересен, чем летом, когда работают фонтаны), Кронштадт, военный порт, некогда закрытый, Шлиссельбург с крепостью «Орешек», Копорье (и там есть крепость).

Вид на Выборг с башни Святого Олафа. Вид на Выборг с башни святого Олафа.

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Если вас привлекает древняя история, из Питера можно съездить на пару дней в Выборг, некогда бывший и шведским, и финским: погулять по парку Монрепо и улочкам старого города, посмотреть необычные граффити, подняться на башню святого Олафа... Решите последовать этому совету — умоляю, одевайтесь как можно теплее. Термобелье, непродуваемые куртки, обувь на шерстяные носки. Самый частый гость на смотровой площадке башни — сильный ветер. Но даже если вы хорошо оденетесь, потом все равно придется согреваться. Например, в ближайшем «Кренделе» или «У Кнутссона» (справа и слева от памятника Торгильсу Кнуттсону, соответственно).

На юг

Скажете, что же мы забыли про юг? Здесь все просто: берете карту, вспоминаете, сколько у вас свободных дней, прикидываете путь, который осиливаете за рулем ежедневно. Дороги в том направлении, главная из которых М4 «Дон», хорошие, много платных участков, едешь быстро, но с совсем маленькими детьми не стоит преодолевать больше 700 км в день. Никакого отдыха не получится. А если задерживаться в Воронеже (там место рождения российского флота, неподалеку — Костенки, стоянка древних людей), Ростове-на-Дону (южной столице и воротах Кавказа), Краснодаре (столице Кубани), за неделю доехать до Сочи и вернуться домой можно просто не успеть.

На север

Лучше уж тогда на север — в Вологду и Великий Устюг, в официальную штаб-квартиру русского Деда Мороза. Это классика новогоднего туризма, и детям такое путешествие точно понравится. Тем, кто постарше и выносливее, очень рекомендуем навестить Карелию. Чем заниматься? Осматривать красоты (горный парк «Рускеала», водопад Кивач, музей деревянного зодчества Кижи, лакомиться калитками и каларуокой, кататься на собачьих и оленьих упряжках). Дорога хорошая, в окружении искристого снега и одетых в белое елочек, по пути полно заправок с кафе, где можно сделать «пит-стоп». А на месте — разные развлекательные программы для детей и взрослых. Жаль, не бесплатные. Так что кому-то придется раскошелиться.

Великий Устюг Великий Устюг на новогодние каникулы природа обряжает в белый снег. А люди украшают разноцветными огоньками.

Ого, а вариантов путешествий получилось даже больше десятка. Этого набора явно хватит на все новогодние каникулы и далее. И мы будем рады, если вы предложите свои идеи поездок. Последнее, о чем хочу сказать: по европейской части страны на автомобиле можно ездить с комфортом. Никакой особенной подготовки не требуется, если машина в хорошем состоянии. А соберетесь на край света — ознакомьтесь с советами наших экспертов.