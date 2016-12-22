Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой

Мы сделали практически невозможное — переоборудовали редакционный автомобиль и оформили переделку, как того требует закон. Это несколько месяцев труда, измотанные нервы — и деньги. Итак, наше путешествие по семи кругам ада.

Lada Granta
Lada Granta

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На серийной Гранте, вне зависимости от комплектации, нет ни омывателя фар, ни тем более ксенона.
На серийной Гранте, вне зависимости от комплектации, нет ни омывателя фар, ни тем более ксенона.

Летом Госавтоинспекция обрушилась с облавами на незаконно переоборудованные автомобили. Вылавливали всё подряд — вседорожники с кенгурятниками, легковушки с «колхозным» ксеноном и антикрыльями, ГАЗели с газовыми баллонами и изотермическими будками. Выписывали протоколы на 500–1000 рублей и обязывали владельцев либо в течение десяти дней привести машину в «заводское» состояние, либо зарегистрировать переделки официальным путем — в противном случае снимали ее с регистрации.

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Раньше выявлять нелегально переоборудованный транспорт могли только инспекторы на пунктах технического контроля. Но приказ № 1240 МВД наделил такими правами и рядовых сотрудников ГИБДД, причем им разрешили устраивать облавы прямо на дорогах. Инспекторы признавались, что это временная шумиха, которую подняли из-за нескольких скандалов со стритрейсерами-беспредельщиками. Однако завинчивание гаек коснулось не столько дорожных хулиганов, сколько безобидных автовладельцев — тех же оффроудеров и джиперов. Они не летают по дорогам, останавливаются на красный, помогают вытаскивать машины из кюветов, даже участвуют в поисковых операциях МЧС. Но формально закон всё же нарушают, не оформляя переделки в надлежащем порядке.

Шмон закончился, но проблемы остались. Автомобилисты не оформляют переделки, потому что процедура регистрации — это семь кругов ада. Мы рискнули пройти их сами, предварительно внедрив самопальный ксенон в фары редакционной Гранты.

Чтобы обеспечить правильное светорас­пределение, решили помимо биксеноновых ламп и блоков розжига «балласта» имплантировать в штатные фары линзы. По закону требуются омыватели высокого давления. Раньше, в соответствии с ГОСТ Р 51709–2001, было обязательным наличие автоматического корректора фар, чтобы не слепить «встречку», - теперь его устанавливают по желанию. Мы хотим всё сделать по-людски и поэтому автокорректор в Гранте признаём необходимым.

Предварительный набор документов, необходимых для легализации ксенона, - еще без копий сертификатов на комплектующие и заявления-декларации на работу.
Предварительный набор документов, необходимых для легализации ксенона, - еще без копий сертификатов на комплектующие и заявления-декларации на работу.

Запись «Возможно» в заявлении о регистрации переоборудования, сделанная рукой сотрудника ГИБДД, дает право на переоснащение машины.
Запись «Возможно» в заявлении о регистрации переоборудования, сделанная рукой сотрудника ГИБДД, дает право на переоснащение машины.

Значков соответствия техническому регламенту на коробках с блоками розжига недостаточно — нужно иметь заверенную копию сертификата.
Значков соответствия техническому регламенту на коробках с блоками розжига недостаточно — нужно иметь заверенную копию сертификата.

В теории

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Порядок оформления такой. Сначала направляетесь в специализированную экспертную организацию (список есть на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, на странице департамента технического регулирования) и получаете заключение о том, разрешена ли такая переделка в принципе. Затем обращаетесь в отделение ГИБДД, где работает технадзор (такие есть в каждом крупном городе), пишете соответствующее заявление и прилагаете предварительное заключение экспертов. Инспекторы осматривают машину и ставят свою резолюцию — дозволяют или нет.

При положительном заключении дальнейший путь лежит в лицензированный сервисный центр, где произведут задуманную переделку. Можно пошаманить с железом и самому, но в этом случае необходимо заполнить заявление-декларацию о проведенных работах, в которой нужно подробно описать объем и характер переделки. Образец заявления, равно как и прочих документов, необходимых для оформления переделок, выложен на сайтах экспертных организаций и ГИБДД. Кроме того, нужно копировать, заверять у нотариуса и подшивать все сертификаты на купленные детали.

Ну как, еще не отпала охота? Тогда берете всю кипу бумаг и пригоняете «лайбу» в аккредитованную испытательную лабораторию — и снова проходите экспертизу. Затем получаете новую диагностическую карту техосмотра. Теперь дело за малым: еще раз сгонять в ГИБДД за окончательным приговором и отметкой в документах.

Всё ясно? Действуем!

Устройство автоматического корректора Hella, обеспечивающего правильное действие ксеноновых фар: 1 — блок управления; 2, 3 — соединительные кабели; 4 — коннектор; 5 — актуаторы фар; 6 — ультразвуковой датчик; 7 — крепеж.
Устройство автоматического корректора Hella, обеспечивающего правильное действие ксеноновых фар: 1 — блок управления; 2, 3 — соединительные кабели; 4 — коннектор; 5 — актуаторы фар; 6 — ультразвуковой датчик; 7 — крепеж.

Первое практическое занятие

В столичной экспертной организации НАМИ ПТИА-Фонд нас встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Специалисты осмотрели машину, проверили документы и выписали квитанцию на 4000 рублей за предварительную экспертизу. После оплаты в соседнем Сбербанке мгновенно подписали протокол и поставили печать. Всё быстро, четко, хотя посетителей много. По словам руководителя организации Кирилла Кириллова, после полицейских рейдов число желающих узаконить переделки резко выросло.

Спешим в ГИБДД. Видимо, правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств написаны кровью посетителей технадзора. Если в прочих подразделениях Госавтоинспекции очередь электронная, то тут — живая.

Редко кому удается сдать документы с первого раза. Нам тоже пришлось переделывать заявление, хотя все рекомендации по заполнению тщательно копировали с сайта ГИБДД. Инспекторам не понравилось и заключение, выданное экспертной организацией. Они потребовали внести фразу о том, что переоборудование будет проведено в соответствии с техрегламентом. Хотя как может быть иначе?

Пришлось вновь ехать в НАМИ ПТИА-Фонд, затем обратно в ГИБДД — а эти организации находятся в разных концах пробочной Москвы. И снова стоять в очереди… Но наконец-то заветное одобрение получено — приступаем к переоборудованию!

Даже при наличии очень богатого набора инструментов, такого как в техцентре журнала «За рулем», вскрыть штатные фары Гранты — задача для рукастых умельцев, поскольку фары в принципе неразъемные.
Даже при наличии очень богатого набора инструментов, такого как в техцентре журнала «За рулем», вскрыть штатные фары Гранты — задача для рукастых умельцев, поскольку фары в принципе неразъемные.

После разделки фар нет ничего проще, чем поставить ксеноновые модули (линзы). Главное, чтобы они соответствовали гнездам штатных ламп.
После разделки фар нет ничего проще, чем поставить ксеноновые модули (линзы). Главное, чтобы они соответствовали гнездам штатных ламп.

В бачке омывателя уже есть гнездо под второй насос, нужно лишь аккуратно просверлить отверстие.
В бачке омывателя уже есть гнездо под второй насос, нужно лишь аккуратно просверлить отверстие.

Вмешались в конструкцию

Плевое дело — купить комплектующие для установки ксенона. Были бы деньги. Но приобретение каждого элемента давалось с боем. Например, найти автоматические корректоры в розничной продаже практически невозможно. Только под заказ — из Китая или из Свердловской области. Заказываешь по интернету и ждешь посылку. В результате с трудом нашли прибор марки Hella, однако он оказался без ультразвукового датчика. Две недели продавцы искали недостающий элемент — тщетно. Спасибо российскому представительству Хеллы: нашли автокорректор у них на складе.

Отверстия пришлось сверлить и в переднем бампере — под сдвоенные форсунки. Эту работу также выполняли коническим сверлом.
Отверстия пришлось сверлить и в переднем бампере — под сдвоенные форсунки. Эту работу также выполняли коническим сверлом.

Кнопку омывателя фар поставили так, чтобы она была под рукой — близко к выключателю света, но подальше от кнопки замка багажника.
Кнопку омывателя фар поставили так, чтобы она была под рукой — близко к выключателю света, но подальше от кнопки замка багажника.

На рассеиватели нагретым металлическим маркером нанесли маркировку, означающую, что в фарах установлены двухрежимные ксеноновые лампы, сертифицированные в России.
На рассеиватели нагретым металлическим маркером нанесли маркировку, означающую, что в фарах установлены двухрежимные ксеноновые лампы, сертифицированные в России.

Из-за отсутствия сертификатов дважды сдавали продавцам купленные комплекты линз: оба раза нам обещали подвезти сертификаты, но до дела так и не дошло. Посему совет: сначала берете в руки сертификат, а уж потом оплачиваете покупку. В результате приобрели линзы, лампы и блоки розжига одной марки, обратившись к дистрибьютору с настойчивой просьбой обеспечить нас нормальным пакетом документов.

Блок управления автоматического корректора разместили под передней панелью, рядом с блоком реле и предохранителей.
Блок управления автоматического корректора разместили под передней панелью, рядом с блоком реле и предохранителей.

Ультразвуковой датчик автокорректора установили на металлическом усилителе заднего бампера. Интересно — как он переживет зиму?
Ультразвуковой датчик автокорректора установили на металлическом усилителе заднего бампера. Интересно — как он переживет зиму?

Чтобы настроить автоматический корректор, пришлось использовать водоналивные манекены. Не будь у нас таких, пришлось бы звать на помощь коллег.
Чтобы настроить автоматический корректор, пришлось использовать водоналивные манекены. Не будь у нас таких, пришлось бы звать на помощь коллег.

А сколько времени, сил и нервов ушло на имплантацию ксенона в Гранту! На фотографиях всё выглядит легко и просто, но работа растянулась на несколько дней. Одни только водоналивные манекены мы пересаживали с места на место не один десяток раз, чтобы правильно настроить работу автокорректора.

Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой

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Отзывы о LADA Granta (4)

LADA 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

резвая проходимость как у нивы спокойно лезет где иномарка такого же класса ляжет на брюхо.салон научились бы лепить была бы супер авто.

Недостатки:

один раз съездил на дальняк и все загремело багажник.салон и т.д. ит.п.

Комментарий:

какие дороги такие и машины.

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Комментарии (14)

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Всё это прекрасно. есть ли смысл?
1. Не могли бы вы предоставить фото на мокрой дороге, а желательно в дождь? Еще добавить к фотографиям с галогеном и ксеноном фото с включенными ПТФ?

2. Думаю, с такими проблемами по монтажу ксенона надо было сразу монтировать дополнительный бачок омывателя для фар. На дальней дороге пригодится.

3. У нас умелые товарищи делают намного проще. Просто ставят линзовую оптику и хорошую галогеновую лампу. А в ПТФ ставят ксенон или мощные светодиоды.

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0

Так и не увидел разницы на фото до и после кроме голубого цвета. Четвертый конус видно одинаково

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-2

Комментарий удален

#
0

З года езжу с ксеноном, на двух машинах. Ни разу не остановили, Ростовская область

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0

Сначала «За рулем» доблестно борется с ксеноном, приводя в качестве «убедительных» доказательств как слепит машина без корректора, хотя с корректором она слепит не меньше )) просто время срабатывания такое. Теперь ставят ксенон и пытаются зарегистрировать ... Я с вас балдею )) Следущие «исследования» а так ли вредна тонировка? Жгите дальше!

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-1

Почему так мало информации о самих комплектующих?! Изготовитель,стоимость?! Опять же нет итоговой суммы переделок и одобрения.Журнал,давайте больше интересной информации для читателей!И желательно,хотя бы здесь,в Интернете,давать полный список организаций,утверждающих переделки!

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+4

наверное можно и на Тайфун поставить ? ссылка

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0

Не вижу ничего сложного в разборке фары и установке китай-линз под гайку. Поставили бы хеллу 3, 3R, либо intemo. Свет был бы в разы лучше, только установка сложнее

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+1

А откуда взялось клеймо для нанесения маркировки на рассеиватель знака омологации , в котором указывается код страны в которой проводилась омологация данного изделия и номер омологационного сертификата согласно требований правил ECE( ЕЭК ООН) ???

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+1

А откуда взялось клеймо для нанесения маркировки на рассеиватель знака омологации, в котором указывается код страны в которой проводилась омологация данного изделия и номер омологационного сертификата согласно требований правил ECE( ЕЭК ООН) ???

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+1

Это вы, уважаемые авторы статьи, в Москве живете. Там есть НАМИ. А даже в таких крупных городах, как Ростов-на-Дону подобных организаций нет. Хотя, если быть точным, они есть, но подобных услуг не предоставляют. А те, что предоставляют, находятся только в интернете. «Пришлите нам копии документов и деньги (6000руб), а мы все-все сделаем.» При этом по заявленному на сайте адресу в действительности такой фирмы и в помине нет. Так что либо нужно обеспечить доступность таких услуг по проведению экспертиз и сертификации, либо амнистировать всех «нарушителей».

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+5

Сам Коваленко подписал, вот точно ему делать нечего, бюрократы! Проволочники ! Хронофаги! Плохо их реформа потрепала. !

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0

с 8:05 минуты я думаю близко к теме про жосткость новаторских решений , упоминается ЗаРулем в хорошем смысле ссылка

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-1
Александр П

Про «колхоз»: я недавно карбюратор обслуживал... ГВЖ2 был не по тарировочным 150, вместо 170 ... информативность «газа» была как у велосипеда, свечи черные, колбасило , попытки завести, расход и т.п. . Промыл в ацетоне, почистил, проверил все, подкрутил , заменил уплотнители, вернул к заводским ...и информативность педали стала как в настоящем Fiat 125. Вывод: важно чтобы изменение одной детали в одном узле не повлекло поломку всего автомобиля как системы узлов. Это и есть системный подход. ссылка

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-1

С таким собственником в свидетельстве вам еще, думаю, повезло.

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+4