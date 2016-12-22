Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой

Мы сделали практически невозможное — переоборудовали редакционный автомобиль и оформили переделку, как того требует закон. Это несколько месяцев труда, измотанные нервы — и деньги. Итак, наше путешествие по семи кругам ада.

На серийной Гранте, вне зависимости от комплектации, нет ни омывателя фар, ни тем более ксенона.

Летом Госавтоинспекция обрушилась с облавами на незаконно переоборудованные автомобили. Вылавливали всё подряд — вседорожники с кенгурятниками, легковушки с «колхозным» ксеноном и антикрыльями, ГАЗели с газовыми баллонами и изотермическими будками. Выписывали протоколы на 500–1000 рублей и обязывали владельцев либо в течение десяти дней привести машину в «заводское» состояние, либо зарегистрировать переделки официальным путем — в противном случае снимали ее с регистрации.

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Раньше выявлять нелегально переоборудованный транспорт могли только инспекторы на пунктах технического контроля. Но приказ № 1240 МВД наделил такими правами и рядовых сотрудников ГИБДД, причем им разрешили устраивать облавы прямо на дорогах. Инспекторы признавались, что это временная шумиха, которую подняли из-за нескольких скандалов со стритрейсерами-беспредельщиками. Однако завинчивание гаек коснулось не столько дорожных хулиганов, сколько безобидных автовладельцев — тех же оффроудеров и джиперов. Они не летают по дорогам, останавливаются на красный, помогают вытаскивать машины из кюветов, даже участвуют в поисковых операциях МЧС. Но формально закон всё же нарушают, не оформляя переделки в надлежащем порядке.

Шмон закончился, но проблемы остались. Автомобилисты не оформляют переделки, потому что процедура регистрации — это семь кругов ада. Мы рискнули пройти их сами, предварительно внедрив самопальный ксенон в фары редакционной Гранты.

Чтобы обеспечить правильное светорас­пределение, решили помимо биксеноновых ламп и блоков розжига «балласта» имплантировать в штатные фары линзы. По закону требуются омыватели высокого давления. Раньше, в соответствии с ГОСТ Р 51709–2001, было обязательным наличие автоматического корректора фар, чтобы не слепить «встречку», - теперь его устанавливают по желанию. Мы хотим всё сделать по-людски и поэтому автокорректор в Гранте признаём необходимым.

Предварительный набор документов, необходимых для легализации ксенона, - еще без копий сертификатов на комплектующие и заявления-декларации на работу. Запись «Возможно» в заявлении о регистрации переоборудования, сделанная рукой сотрудника ГИБДД, дает право на переоснащение машины. Значков соответствия техническому регламенту на коробках с блоками розжига недостаточно — нужно иметь заверенную копию сертификата.

В теории

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Порядок оформления такой. Сначала направляетесь в специализированную экспертную организацию (список есть на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, на странице департамента технического регулирования) и получаете заключение о том, разрешена ли такая переделка в принципе. Затем обращаетесь в отделение ГИБДД, где работает технадзор (такие есть в каждом крупном городе), пишете соответствующее заявление и прилагаете предварительное заключение экспертов. Инспекторы осматривают машину и ставят свою резолюцию — дозволяют или нет.

При положительном заключении дальнейший путь лежит в лицензированный сервисный центр, где произведут задуманную переделку. Можно пошаманить с железом и самому, но в этом случае необходимо заполнить заявление-декларацию о проведенных работах, в которой нужно подробно описать объем и характер переделки. Образец заявления, равно как и прочих документов, необходимых для оформления переделок, выложен на сайтах экспертных организаций и ГИБДД. Кроме того, нужно копировать, заверять у нотариуса и подшивать все сертификаты на купленные детали.

Ну как, еще не отпала охота? Тогда берете всю кипу бумаг и пригоняете «лайбу» в аккредитованную испытательную лабораторию — и снова проходите экспертизу. Затем получаете новую диагностическую карту техосмотра. Теперь дело за малым: еще раз сгонять в ГИБДД за окончательным приговором и отметкой в документах.

Всё ясно? Действуем!

Устройство автоматического корректора Hella, обеспечивающего правильное действие ксеноновых фар: 1 — блок управления; 2, 3 — соединительные кабели; 4 — коннектор; 5 — актуаторы фар; 6 — ультразвуковой датчик; 7 — крепеж.

Первое практическое занятие

В столичной экспертной организации НАМИ ПТИА-Фонд нас встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Специалисты осмотрели машину, проверили документы и выписали квитанцию на 4000 рублей за предварительную экспертизу. После оплаты в соседнем Сбербанке мгновенно подписали протокол и поставили печать. Всё быстро, четко, хотя посетителей много. По словам руководителя организации Кирилла Кириллова, после полицейских рейдов число желающих узаконить переделки резко выросло.

Спешим в ГИБДД. Видимо, правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств написаны кровью посетителей технадзора. Если в прочих подразделениях Госавтоинспекции очередь электронная, то тут — живая.

Редко кому удается сдать документы с первого раза. Нам тоже пришлось переделывать заявление, хотя все рекомендации по заполнению тщательно копировали с сайта ГИБДД. Инспекторам не понравилось и заключение, выданное экспертной организацией. Они потребовали внести фразу о том, что переоборудование будет проведено в соответствии с техрегламентом. Хотя как может быть иначе?

Пришлось вновь ехать в НАМИ ПТИА-Фонд, затем обратно в ГИБДД — а эти организации находятся в разных концах пробочной Москвы. И снова стоять в очереди… Но наконец-то заветное одобрение получено — приступаем к переоборудованию!

Даже при наличии очень богатого набора инструментов, такого как в техцентре журнала «За рулем», вскрыть штатные фары Гранты — задача для рукастых умельцев, поскольку фары в принципе неразъемные. После разделки фар нет ничего проще, чем поставить ксеноновые модули (линзы). Главное, чтобы они соответствовали гнездам штатных ламп. В бачке омывателя уже есть гнездо под второй насос, нужно лишь аккуратно просверлить отверстие.

Вмешались в конструкцию

Плевое дело — купить комплектующие для установки ксенона. Были бы деньги. Но приобретение каждого элемента давалось с боем. Например, найти автоматические корректоры в розничной продаже практически невозможно. Только под заказ — из Китая или из Свердловской области. Заказываешь по интернету и ждешь посылку. В результате с трудом нашли прибор марки Hella, однако он оказался без ультразвукового датчика. Две недели продавцы искали недостающий элемент — тщетно. Спасибо российскому представительству Хеллы: нашли автокорректор у них на складе.

Отверстия пришлось сверлить и в переднем бампере — под сдвоенные форсунки. Эту работу также выполняли коническим сверлом. Кнопку омывателя фар поставили так, чтобы она была под рукой — близко к выключателю света, но подальше от кнопки замка багажника. На рассеиватели нагретым металлическим маркером нанесли маркировку, означающую, что в фарах установлены двухрежимные ксеноновые лампы, сертифицированные в России.

Из-за отсутствия сертификатов дважды сдавали продавцам купленные комплекты линз: оба раза нам обещали подвезти сертификаты, но до дела так и не дошло. Посему совет: сначала берете в руки сертификат, а уж потом оплачиваете покупку. В результате приобрели линзы, лампы и блоки розжига одной марки, обратившись к дистрибьютору с настойчивой просьбой обеспечить нас нормальным пакетом документов.

Блок управления автоматического корректора разместили под передней панелью, рядом с блоком реле и предохранителей. Ультразвуковой датчик автокорректора установили на металлическом усилителе заднего бампера. Интересно — как он переживет зиму? Чтобы настроить автоматический корректор, пришлось использовать водоналивные манекены. Не будь у нас таких, пришлось бы звать на помощь коллег.

А сколько времени, сил и нервов ушло на имплантацию ксенона в Гранту! На фотографиях всё выглядит легко и просто, но работа растянулась на несколько дней. Одни только водоналивные манекены мы пересаживали с места на место не один десяток раз, чтобы правильно настроить работу автокорректора.