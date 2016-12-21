Угадай автомобиль под шапкой снега

Комментарии (12)
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«15/15 правильных ответа (-ов)!
Повелитель подснежников.»
Нормальная подборка. Но больше всего, конечно, интересует фото с заставки.
Первое, что пришло на ум — Киа Магнус, но там иные задние фонари. У Легаси b5 также иная форма фонарей. А вообще похоже на классическую БМВ «пятёрку» в 39 кузове — только не видно изгиба Хоффмейстера под снегом.
15 из 15, только с жуком подумать пришлось... А на заставке то ли субару легаси, то ли лексус ес...
на заставке похоже на камри «рогатую» или какой-нить шевроле импала или олдсмобиль начала 90х.
[у нас не ругаются], блин, ваще
15 из 15 легко!
[у нас не ругаются]! 15из15. Только последний чуточку сложнее.
15/15
Это было слишком легко:)
Ну, если было так легко, то скажите во втором вопросе было тоже все просто?
Там контур дверных рамок очень характерный. И зеркало. Ну и цвет красный у них специфический. На фото не так хорошо видно, конечно, но все-таки заметно.
Нет, у меня такой машины никогда не было:)
И да, метод исключения тоже помог немного... что-то чисто по размеру не подходило.
Слишком легко. Вот на заставке зачётная загадка, я не узнал.