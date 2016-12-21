Угадай автомобиль под шапкой снега

Kaptur против Terrano: перевоплощение Кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano очень близки, даже по ценнику. А с первого взгляда и не скажешь. Но только ли в этом хитрость? Куда поехать на автомобиле в новогодние каникулы? Вы не хотели или не планировали куда-то уезжать на Новый год. А может быть, просто опоздали забронировать себе путешествие. Но новогодние каникулы длинные, целых десять дней. Есть салат и смотреть телевизор быстро надоедает. А под окном стоит железный конь. И, кажется, бьет копытом... Первый тест обновленного Kia Cerato: цена локализации С сегодняшнего дня в продаже рестайлинговый Kia Cerato. Но мы заранее раздобыли машину и протестировали ее первыми в России!