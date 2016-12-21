Угадай автомобиль под шапкой снега

Зима создает проблемы автовладельцам. Один-два снегопада — и хозяин уже не может узнать свой автомобиль. Спасает наличие электронного брелока. Нажал кнопку, сугроб замигал, значит, под ним твоя тачка. Предлагаем научиться распознавать автомобили под снежным покрывалом. Безнадежных вариантов не будет, но трудности гарантируем.

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Комментарии (12)

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«15/15 правильных ответа (-ов)!
Повелитель подснежников.»

Нормальная подборка. Но больше всего, конечно, интересует фото с заставки.
Первое, что пришло на ум — Киа Магнус, но там иные задние фонари. У Легаси b5 также иная форма фонарей. А вообще похоже на классическую БМВ «пятёрку» в 39 кузове — только не видно изгиба Хоффмейстера под снегом.

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0

15 из 15, только с жуком подумать пришлось... А на заставке то ли субару легаси, то ли лексус ес...

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0

на заставке похоже на камри «рогатую» или какой-нить шевроле импала или олдсмобиль начала 90х.

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0

[у нас не ругаются], блин, ваще

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0

15 из 15 легко!

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[у нас не ругаются]! 15из15. Только последний чуточку сложнее.

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15,не сложно,а на заставке похожа на Нексию..

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0

Неинтересный тест, всё легко угадывается даже без подсказок.

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0

15/15
Это было слишком легко:)

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-7
Каплан Илья

Ну, если было так легко, то скажите во втором вопросе было тоже все просто?

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+1
Соловьев Владимир

Там контур дверных рамок очень характерный. И зеркало. Ну и цвет красный у них специфический. На фото не так хорошо видно, конечно, но все-таки заметно.
Нет, у меня такой машины никогда не было:)
И да, метод исключения тоже помог немного... что-то чисто по размеру не подходило.

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-3

Слишком легко. Вот на заставке зачётная загадка, я не узнал.

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0