Юбилей первого Москвича: явное и тайное

Теперь такие Москвичи — уважаемое и ценимое коллекционерами ретро. А много десятилетий 400-е и 401-е были простыми скромными тружениками, верой и правдой служившими аккуратным хозяевам, потом их детям, а иногда и внукам.
То, что Москвич — копия Опеля, многие знали и во времена его юности. Ведь немецкие автомобили Opel Kadett встречались в СССР даже до войны, а после нее попадали к нам в качестве трофеев. Но о том, как Москвич стал Москвичом, доподлинно знали далеко не все. Следы начала этой истории хранились в архивных делах СВАГ (Советской военной администрации в Германии).
Юбилей — хороший повод вкратце вспомнить эту историю, а также то, какие метаморфозы первый Москвич претерпел уже на новой родине.