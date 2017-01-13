Юбилей первого Москвича: явное и тайное

Ровно 70 лет назад, в начале 1947-го, с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей сошли серийные Москвичи-400 (установочную партию собрали в декабре 1946-го) — первые автомобили этой, увы, не существующей больше марки. Событие стало эпохальным для всей страны и для десятков тысяч первых советских автолюбителей. Именно в 1947-м обычные, а не приближенные к власти граждане впервые смогли купить новый автомобиль.

Теперь такие Москвичи — уважаемое и ценимое коллекционерами ретро. А много десятилетий 400-е и 401-е были простыми скромными тружениками, верой и правдой служившими аккуратным хозяевам, потом их детям, а иногда и внукам.

То, что Москвич — копия Опеля, многие знали и во времена его юности. Ведь немецкие автомобили Opel Kadett встречались в СССР даже до войны, а после нее попадали к нам в качестве трофеев. Но о том, как Москвич стал Москвичом, доподлинно знали далеко не все. Следы начала этой истории хранились в архивных делах СВАГ (Советской военной администрации в Германии).

Юбилей — хороший повод вкратце вспомнить эту историю, а также то, какие метаморфозы первый Москвич претерпел уже на новой родине.

Фото: из архива автора