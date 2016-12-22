Несмотря на маленькую скорость, движение задним ходом весьма опасно. Этот маневр может стать причиной аварии. Тут и наезд на другие транспортные средства, и риск сбить пешехода. Когда могут оштрафовать, а в каких случаях водитель рискует остаться без прав?

Прежде всего напомню, что согласно пункту 8.12 Правил, движение задним ходом возможно лишь при условии безопасности и отсутствии помех для других участников движения. Отдельно прописан запрет на движение задним ходом на перекрестке. Замечу, что перекрестком не являются выезды с прилегающих территорий, не предназначенных для сквозного движения (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и прочее). То есть если вы двигаетесь по дороге, а справа, к примеру, въезд во двор, то это не перекресток, а значит двигаться задним ходом можно.

Перекресток Правила прямо запрещают движение задним ходом на перекрестках.

Другими словами, если вы не уверены, что никого не заденете или что ваши действия не вынудят других водителей остановиться, то ехать назад нельзя.

Понятно, что в жизни все немного сложнее. Выезжая с парковки, к примеру, мы часто заставляем других притормаживать. Но это нормально, водители прекрасно понимают, что выехать с места парковки задним ходом тяжело. Особенно для неопытных водителей. Тем не менее правила тут однозначны и неумолимы. Если не уверен в безопасности маневра — попроси других тебе помочь. Более того, подобное ограничение всегда делает виновным в аварии того водителя, кто двигался задним ходом.

Но это лишь общие положения. Есть и конкретные запреты. Так, движение задним ходом запрещено в тех местах, где нельзя разворачиваться (пункт 8.11 Правил):

— на пешеходных переходах;

— в тоннелях;

— на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

— на железнодорожных переездах;

— в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

— в местах остановок маршрутных транспортных средств.

Кроме этого, движение задним ходом запрещено и на автомагистралях (пункт 16.1 Правил).

Лишение прав Некоторые водители жалуются на то, что за движение задним ходом по односторонней улице инспекторы ДПС угрожают составлением протокола по лишенческой статье. Такие угрозы абсолютно беспочвенны.

Никаких запретов на движение задним ходом по односторонним улицам в Правилах нет. Конечно, пятиться назад можно при соблюдении безопасности и до ближайшего перекрестка или иного ограничения, про которое я писал выше.

Правда, есть нюансы. Если вы решите заехать на одностороннюю улицу задним ходом под «кирпич» или будете ехать задом, не убедившись в безопасности, то вас могут наказать уже по «взрослой» статье. Речь идет о части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Именно так рассудил Верховный суд в своем постановлении от 24 октября 2006 года № 18 (рассматриваемые изменения были внесены в документ в феврале 2012 года).

знак «кирпич» Если сдавать задним ходом по улице с односторонним движением можно, то заезжать под кирпич нельзя. Наказание — штраф в 5000 рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев.

В остальных случаях за неправильное движение задним ходом водителя накажут штрафом в 500 рублей (за нарушение пунктов 8.11 и 8.12 Правил) или 2500 рублей (за движение задним ходом по автомагистрали).

Бывают, конечно, и изощренные нарушения. Так, некоторые водители умудряются объезжать пробки по обочине. При этом они едут задним ходом! Видимо, полагают, что движение по обочине запрещено исключительно при нормальном управлении. Но это не так. В Правилах четко прописано — движение по обочине (тротуарам и пешеходным дорожкам) запрещено. И не важно, как вы едете, — в обычном режиме или задом наперед. Тут уже штрафы серьезней, чем за общие нарушения. За обочину — 1500 рублей, за тротуар — 2000 рублей.

Фото: Руслан Шамуков, Дмитрий Клеопатров и Евгений Епанчинцев/ТАСС