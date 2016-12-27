Хочется горячего чая или кофе, а останавливаться неохота? Альтернативой термосу послужит термокружка, подключаемая к бортовой сети автомобиля.

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В отличие от кружки, которую искал зимним вечером мой любимый поэт, описанные ниже емкости предназначены для употребления теплых напитков. Но это не кипятильники и не мини-чайники, а лишь подогреватели, подключаемые к автомобильному гнезду напряжением 12 В. Их мощность сравнительно невелика, а потому для кипячения они непригодны. Однако температуру поддерживать обязаны.

Электрических кружек для теста набралось четыре. Цены — от 500 до 1950 рублей. Все изготовлены в Китае, хотя название «Следопыт» намекает на российские корни.

Возможности своих изделий производители рекламируют по-разному: кто-то ставит на первое место полезный объем, а кто-то указывает длину шнура и максимально допустимое время работы.

Идем за водой. Оценим, как быстро эти девайсы поднимут температуру жидкости с начальных +20 ºС и насколько высоко. Конечно же, проверим, удобно ли ими пользоваться.

Удивляет применение высокочастотного разъема. Неужто в Китае не нашлось нормального соединителя? И совсем уж плохо, что питание подается через разъем-вилку: любое случайное касание металла — и привет предохранителю. «Плюс» и «минус» ничем не защищены!

Мы проводили испытания при напряжении питания 14,2 В. Меньше всех при этом потребляла кружка Koto 12V‑272 — ток составил 2 А. Самым прожорливым оказался «Натуралист» — 3,8 А. Неудивительно, что он же оказался и самым проворным: через 25 минут температура воды поднялась до 60 ºС (встроенный термометр при этом показывал 65 ºС). Затем прыти явно поубавилось: за следующие 25 минут температура повысилась только до 70 ºС. Что же, примерно это и было обещано.

За час работы Koto 12V‑272 добрался до 61 ºС, кружка Yasha TH100 — до 68 ºС. А «Следопыт» PF-CWS-P20 даже преодолел 70‑градусную отметку. Правда, жидкости в него помещается чуть меньше, чем в остальные кружки. Возможно, поэтому и результат лучше.

Современный девайс без дисплея — это нехорошо, даже если речь об обычной кружке. Еще хуже следующее: если взять емкость в правую руку (какую же еще, если машина леворульная?) и попытаться отхлебнуть, то часть содержимого прольется как раз на «мозги» устройства.

Почему температура не растет дальше? Надо полагать, на этом рубеже сказывается теплоотдача кружек, которая сравнялась по величине с подводимыми джоулями. Впрочем, кипятить воду никто и не обещал: просто нужно иметь в виду, что из сырой воды кофе в такой кружке не приготовить.

Мы решили не расставлять изделия по местам: разница между ними оказалось незначительной. Наше мнение? Такая кружка под новогодней елкой будет кстати — не всем же подаркам быть бесполезными.

Koto 12V-272, Китай. Термокружка с функцией электроподогрева

Примерная цена 1200 руб. Объем 450 мл Потребляемый ток 2 А Длина шнура 1,2 м Обещанный режим нагрева до 75 ºС за 20 минут Максимальная продолжительность работы 6 часов Реальная емкость — 400 мл: не заполнять же под завязку. Потребляемый ток — 2 А. Это самое маломощное устройство в нашей выборке. Примерно за час кружка нагрела воду комнатной температуры до 60 ºС. Yasha TH100, Китай. Термокружка электрическая автомобильная

Примерная цена 1500 руб. Объем 420 мл Потребляемый ток не указан Длина шнура не указана Обещанный режим нагрева не оговаривается Максимальная продолжительность работы не оговаривается Воду объемом 400 мл потребляемый ток 2,3 А нагрел за час до 68 ºС. Недостаток — чужеродный высокочастотный разъем с токонесущей вилкой: здесь ему не место. Чем плох такой разъем? Главным образом, тем, что может коротнуть о любой металлический предмет, например о пуговицу или монету. Да и общее впечатление о конструкции так себе: слепили из того, что было.