Kaptur против Terrano: перевоплощение

Кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano очень близки, даже по ценнику. А с первого взгляда и не скажешь. Но только ли в этом хитрость?

Renault Kaptur и Nissan Terrano

Я больше года ездил на том, еще японском Террано. Сейчас от него осталось только название. Новый Ниссан Террано, что собирают на «Автофрамосе», всем своим существом стремится снискать лавры Дастера.

Превращаясь из того знаменитого когда-то «японца» в продукт кооперации Рено-Ниссан с АВТОВАЗом, Террано, на мой взгляд, теряется как бренд. Со стороны села его поджимает Дастер, а со стороны города Каптюр — удачное перевоплощение того же Дастера.

Но, может, я просто ностальгирую и Террано в новой шкуре себя еще покажет? Давайте поставим его против новичка-стиляги Рено Каптюра.

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Renault Kaptur и Nissan Terrano

Фото: automps.ru