Промываем топливные форсунки: мытьем и катаньем

Плохой бензин и солидный возраст автомобиля — две наиболее частые причины, из-за которых приходится промывать топливные форсунки.

Материалы по теме Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки

Топливные форсунки — это, по сути, электромагнитные клапаны, открывающие при подаче на них напряжения путь топливу во впускной трубопровод. При обесточивании запорная игла опускается под действием возвратной пружины и перекрывает канал в распылителе. Со временем на седле распылителя накапливаются отложения, из-за которых игла теряет подвижность. И в результате нарушается герметичность форсунок. Признаком такой неисправности является плохой пуск двигателя, даже прогретого: топливная смесь оказывается переобогащенной. Кроме того, загрязнение отверстий распылителя приводит к нарушению распыла и снижению общего количества подаваемого топлива. Из-за этого при резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель теряет мощность, начинает работать нестабильно.

Радикальное решение проблемы — замена форсунок. Но есть и более дешевая альтернатива — промыть. Тем, кто не боится залезать под капот, я расскажу, как это сделать своими силами. Хитрый инструмент и специальные навыки не потребуются. Работу лучше выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Операцию проводим на редакционном автомобиле Лада Гранта с восьмиклапанным двигателем и с пробегом 100 000 км. На таком пробеге форсунки у большинства машин уже нуждаются во «влажной уборке». Понадобится аэрозольный баллон со средством для очистки карбюратора (его цена около 500 рублей). Предстоит также собрать простейшую электрическую цепь из аккумулятора, кнопки от бытового звонка и проводов с наконечниками типа «мама» шириной 2,8 мм.

Собираем электрическую цепь из двух проводов, идущих от форсунки до аккумулятора автомобиля. В разрыв одного из проводов подключаем кнопку от звонка. Кнопка должна располагаться на удалении от форсунки, причем так, чтобы ее можно было нажать ногой. Это необходимо для того, чтобы возможное искрообразование на контактах не привело к возгоранию чистящей жидкости. Компоновка впускного трубопровода на многих двигателях такова, что топливную рампу невозможно снять без демонтажа дроссельного узла. Отвернув четыре винта и отсоединив разъем, снимаем дроссельный узел. Отворачиваем штуцер рампы от наконечника шланга подвода топлива и отсоединяем шланг. Важно не потерять небольшое резиновое колечко, уплотня­ющее соединение. Отсоединяем электрический разъем жгута форсунок. Отвернув винты крепления топливной рампы, тянем ее вдоль оси форсунок. При этом форсунки неохотно выходят из отверстий впускного трубопровода — из-за резиновых уплотнительных колец. Отсоединяем электрические разъемы от форсунок. Тестером проверяем электрическое сопротивление обмоток. У исправной форсунки сопротивление составляет обычно 11–16 Ом. У форсунок, установленных на одном двигателе, измеренные значения должны быть максимально близкими. Сдвинув фиксатор, снимаем форсунку с рампы. Снимаем и осматриваем уплотнительные кольца. На пластмассовом корпусе форсунки не должно быть трещин. Сетчатый стаканчик на входе в форсунку не должен быть деформирован. Его можно промыть, введя на всю глубину кончик трубки, прилагаемой к баллону очистителя, и подав через нее жидкость. Подсоединяем разъемы проводов приспособления к выводам форсунки, а свободные концы — к аккумулятору. Снимаем распылительную головку баллона с очистителем. На выступающий пластмассовый штуцер надеваем подходящее уплотнительное кольцо, выполненное, например, из отрезка бензостойкой трубки. Прижимаем форсунку к штуцеру баллона и продавливаем его так, чтобы торец форсунки плотно прижался к резиновому кольцу и уплотнил соединение. Теперь, нажимая на кнопку ногой, открываем клапан форсунки. При этом желательно обес­печить частое срабатывание, время от времени давая инжектору возможность распылять средство в течении 20–30 секунд непрерывно. В общем, надо израсходовать через форсунку приблизительно четверть содержимого баллона. Чаще всего поначалу струйки из распылителя неравномерны, направлены вбок. Но по ходу промывки факел приобретает форму дерева с пышной кроной — ровной и симметричной. Осталось повторить процедуру с остальными форсунками. И можно собирать узел в обратной последовательности, не забыв промыть топливную рампу. Обязательно проверьте ­ резиновые кольца на концах каждой форсунки и протрите посадочные места под них во впускном трубопроводе. На резиновые кольца нанесите немного моторного масла. Дроссельный узел перед установкой тоже полезно промыть очистителем карбюратора. Толстый слой отложений смываем жесткой кистью или безворсовой ветошью.