Столица против регионов: какие подержанные машины москвичам не нужны

Не секрет, что благосостояние жителей в столице гораздо выше, чем в большинстве российских регионов. Поэтому если москвичи и покупают подержанные машины, то относительно свежие и преимущественно престижных марок. А вот за МКАДом покупатели руководствуются соображениями дешевизны и надежности автомобиля.

Москва АВТОВАЗу не верит

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Предпочтения жителей столицы существенно отличаются от общероссийских в силу более высоких доходов москвичей по сравнению с регионами. К такому выводу пришли аналитики PwC и «Avito Авто», которые сравнили марочную структуру вторичного авторынка в регионах. Так, подержанные машины некоторых брендов продаются в Москве гораздо лучше, чем за пределами МКАДа, и наоборот. К примеру, автомобили с пробегом марок Lada, ГАЗ и УАЗ у столичных покупателей особым спросом не пользуются — их доля в общем объеме реализации составляет менее 12%. А вот в глубинке отечественные машины занимают 35% вторичного авторынка.

Как отмечают эксперты «Avito Авто», столичный парк отечественных автомобилей с пробегом менее возрастной: в Москве продукция российского автопрома чаще отправляется на утилизацию, в то время как в регионах продолжает эксплуатироваться. При этом лидером продаж остается продукция АВТОВАЗа, хотя в Москве ладью на радиаторной решетке имеет каждый десятый подержанный автомобиль, а в целом по России — каждый третий.

По словам директора компании «ПодборАвто» Дениса Еременко, популярность бэушных Лад и «уазиков» в российских регионах объясняется их дешевизной, поскольку многие наши сограждане, в отличие от москвичей, других автомобилей просто не могут себе позволить. К тому же в пользу российского автопрома играет доступность сервисного обслуживания и запчастей. Как говорит эксперт, «отечественные машины можно отремонтировать в любой деревне».

Кстати, лидерство Лады на вторичке в Москве также во многом обеспечивают жители регионов. По оценкам аналитиков, более трети автомобилей с пробегом, купленных в столице, уезжает в самые разные уголки нашей страны.

«Московский регион традиционно был и остается „фабрикой подержанных машин“ для страны. Много отечественных автомобилей мы встречаем на улицах Москвы? Нет. Если кому-то может показаться, что я заблуждаюсь, езжайте в Уфу или Самару и почувствуйте разницу. В основном, в Москве это или новый модельный ряд, или совсем старые „шедевры“, загруженные арбузами или стройматериалами. Так или иначе, но большинство отечественных автомобилей Москвы и Подмосковья обретают нового хозяина в других регионах», — рассуждает директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов.

Дешевые понты

Впрочем, и иномарки с пробегом столичные покупатели выбирают иные, нежели жители регионов. Как известно, самыми востребованными на вторичке традиционно являются автомобили Toyota, чья доля превышает 13% в общем объеме продаж. А вот в Москве лидирует Mercedes-Benz с долей в 7,4%, вторую строчку делят BMW и Toyota, занимающие по 6,5% рынка. В целом доля премиум-сегмента на вторичном авторынке Москвы более чем в два раза выше, чем в глубинке — 28% против 12%.

Как отмечает директор по продукту CarPrice Роман Абрамов, Toyota снискала огромное уважение во всех городах России, особенно на Урале, в Сибири и в восточных регионах страны. Люди характеризуют автомобили Toyota как эталон надежности и приспособленности к российским реалиям среди иномарок. В Москве и Питере на первый план выходит еще один фактор — престиж. Как только у человека появляется достаточно средств, чтобы пересесть на свежий Mercedes-Benz или BMW, он, как правило, уже не готов менять эти ощущения на что-то утилитарное, даже если оно надежнее. В целом доля иномарок, и особенно премиум-сегмента, в Москве намного выше, чем в регионах, так как жители столицы могут себе позволить покупать более дорогие автомобили.

Способствует высокому спросу на подержанный премиум и постепенное наращивание доли дилерского сегмента на столичном рынке машин с пробегом. По словам экспертов «Avito Авто», это позволяет автолюбителям приобретать премиальные авто по более доступной цене и с определенными гарантиями.

Зачем в столице вседорожник?

Марочная структура вторичного авторынка в Москве и российских регионах сказывается и на доле сделок с подержанными автомобилями по классам. Так, в России в целом наибольшим спросом пользуются автомобили B- и C-класса (их доля — 67%), тогда как в столице они занимают менее половины рынка (49%). А вот доля автомобилей среднего и бизнес-класса здесь, напротив, гораздо выше — 18% против 10% в регионах. Таким образом, в Москве наблюдается более равномерное распределение сделок по классам.

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«Перекос в сторону B- и C-класса в регионах обусловлен тем, что в этих сегментах сконцентрировано большинство недорогих автомобилей, а также отечественных. То есть распределение по классам является, скорее, не желаемым выбором людей, а финансовыми возможностями и выбором марок соответственно», — констатирует Роман Абрамов.

Стоит отметить, что сегмент SUV на вторичке Москвы также несколько больше, чем в целом по стране — 28% против 20%, хотя качество дорог в глубинке, безусловно, не идет ни в какое сравнение со столичными автомагистралями. При этом доля компактных кроссоверов у них одинаковая — 11%, а вот в среднеразмерным и полноразмерным SUV Москва уже уходит в отрыв. К примеру, Toyota Land Cruiser занимает здесь 12%, тогда как в регионах — лишь 5%. По словам Артема Самородова, это объясняется опять же финансовыми возможностями москвичей, а также наличием у них загородной недвижимости, куда часто удобнее добираться на большом автомобиле.

«В Москве вседорожники покупают скорее ради престижа, чем для преодоления бездорожья. Качество дорог и погодные условия позволяют передвигаться 350 дней в году даже на спортивном автомобиле с задним приводом. Многие зимой закрывают крышу и ездят на кабриолетах. Но это, конечно, не получится делать с такой же небрежностью, как на большом черном джипе», — комментирует Роман Абрамов.