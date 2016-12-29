Scania Next Generation: поколение NEXT

Презентация обновленной линейки Scania Streamline и моторов экокласса Евро‑6 состоялась совсем недавно — летом 2014 года, и, казалось бы, ждать уже нечего. Но теперь понятно: то был очередной рестайлинг кабины четвертого поколения, которую выпускали с 1995 года (над ней работали стилисты кузовной студии Bertone). Кабины Streamline постепенно будут вытесняться абсолютно новыми, которые ориентированы в первую очередь на магистральные грузовики. Это поколение грузовиков — теперь уже точно пятое! — называется Scania Next Generation.
Длиннее, выше и экономичнее
В обозначении сканиевских кабин — CP19, CG19 и CR19 — зашифрована их длина: 1,9 м. Теперь на смену индексу 19 приходит двадцатка: новые кабины длиннее на 100 мм.
Шведы обещают не менее 24 вариантов кабин! Например, у кабины CS20H с высокой крышей совершенно ровный пол, в то время как у CR20H моторный туннель выступает над полом. У машин Next Generation нет кабины в версии Topline с внутренней высотой 2230 мм, поскольку ее подняли над уровнем рамы (прибавилась одна ступенька), а делать крышу еще выше нельзя — не позволяет лимит 4000 мм.
Для производства новых кабин построили завод в Оскарсхамне. Их каркас не имеет ничего общего с каркасом кабин четвертого поколения. Разрабатывали его в сотрудничестве с фирмой Porsche Engineering. Почему именно Porsche? Потому что MAN, Scania и Porsche входят в концерн Volkswagen Group — так зачем отдавать деньги на сторону?
По технологии сборки новые кабины в корне отличаются от прежних: некоторые панели вклеиваются, используется и лазерная сварка. Зазоры между наружными панелями кабины уменьшены, оптимизирована аэродинамика.
Передний бампер предложат в трех вариантах высоты, с пластиковыми аэродинамическими спойлерами. Предусмотрено три варианта высоты крыльев кабины — под шины различных профилей. Разработаны оригинальные щетки и поводки стеклоочистителей, зеркалá заднего вида, фары. Появился новый солнцезащитный козырек. Результат? Расход топлива сокращен на 2%.
Евро‑6 без EGR
Первые моторы стандарта Евро‑6 фирма Scania разработала в 2011 году, то были 13‑литровые дизели DC13 мощностью 440 и 480 л.с. Сейчас у всех версий DC13 в очередной раз увеличили мощность: 410, 450 или 500 л.с. Три варианта мощности и у флагманского 16‑литрового дизеля V8: 520, 580 или 730 л.с.
Что принципиально нового? Scania подхватила тенденцию к росту степени сжатия у турбомоторов. Недавно у новых турбодизелей Mercedes-Benz степень сжатия подняли до 18,5, а теперь Scania заявляет о повышении ее до 20,0! Прежде даже на атмосферных дизелях степень сжатия была не выше 18,0, а при установке турбины ее снижали на пару единиц.
И немцы, и шведы применяют современные конструкционные материалы — в частности, стальные поршни. Еще один тренд — отказ от турбокомпрессоров с изменяемой производительностью. Все 13‑литровые моторы Scania под Евро‑6 идут только с технологией SCR (впрыск водного раствора мочевины) и без EGR (система рециркуляции отработавших газов).
Кстати о сотрудничестве компаний Scania и MAN: баварцы все настойчивее применяют двухступенчатый турбонаддув, а шведы еще не сделали ни одного мотора с последовательно установленными турбинами. И у всех — Евро‑6! Представляете, какой остается потенциал в деле совершенствования рабочего процесса у дизелей?
Важное дополнение
Одна из самых известных автоматизированных коробок Scania на российском рынке — Scania Opticruise GRS 905 и GRS 905R (для R500) с охладителем масла. У нее 12 + 2 передачи. Теперь в корпус масляного насоса встроили «тормозок» промежуточного вала. Он представляет собой многодисковую фрикционную муфту — словно сцепление у мотоцикла. Управляется автоматически, через пневматический исполнительный механизм. Его функция — уменьшать скорость вращения промежуточного вала при переключении вверх и разгружать тем самым синхронизаторы. В таком режиме время переключения передач сократилось почти вдвое! А если надо переключаться вниз, блок управления двигателем просто увеличит обороты мотора.
Дизели Scania Next Generation
|
|
DC13
|
DC16
|
Рабочий объем
|
12,7 л
|
16,4 л
|
Конфигурация
|
Р6
|
V8
|
Диаметр цилиндра × ход поршня
|
130 × 160 мм
|
130 × 154 мм
|
Степень сжатия
|
20,0
|
17,4
|
Система впрыска топлива
|
Scania XPI
|
Scania XPI
|
Система контроля отработавших газов
|
Scania FGT, DOC, DPF, SCR
|
Scania EGR, VGT, DOC, DPF, SCR
|
Максимальная мощность торможения двигателем
|
256 кВт при 2400 об/мин
|
320 кВт при 2400 об/мин
|
Объем масла в двигателе
|
43 л
|
43 л
Фото: Николай Мордовцев и Scania