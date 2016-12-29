Scania Next Generation: поколение NEXT

На выставке IAA в Ганновере титул победителя конкурса International Truck of the Year («Грузовик 2017 года») получила Scania Next Generation. Какая она — Скания пятого поколения?

Презентация обновленной линейки Scania Streamline и моторов экокласса Евро‑6 состоялась совсем недавно — летом 2014 года, и, казалось бы, ждать уже нечего. Но теперь понятно: то был очередной рестайлинг кабины четвертого поколения, которую выпускали с 1995 года (над ней работали стилисты кузовной студии Bertone). Кабины Streamline постепенно будут вытесняться абсолютно новыми, которые ориентированы в первую очередь на магистральные грузовики. Это поколение грузовиков — теперь уже точно пятое! — называется Scania Next Generation.

Scania Next Generation

Длиннее, выше и экономичнее

В обозначении сканиевских кабин — CP19, CG19 и CR19 — зашифрована их длина: 1,9 м. Теперь на смену индексу 19 приходит два­дцатка: новые кабины длиннее на 100 мм.

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Шведы обещают не менее 24 вариантов кабин! Например, у кабины CS20H с высокой крышей совершенно ровный пол, в то время как у CR20H моторный туннель выступает над полом. У машин Next Generation нет кабины в версии Topline с внутренней высотой 2230 мм, поскольку ее подняли над уровнем рамы (прибавилась одна ступенька), а делать крышу еще выше нельзя — не позволяет лимит 4000 мм.

Для производства новых кабин построили завод в Оскарсхамне. Их каркас не имеет ничего общего с каркасом кабин четвертого поколения. Разрабатывали его в сотрудничестве с фирмой Porsche Engineering. Почему именно Porsche? Потому что MAN, Scania и Porsche входят в концерн Volkswagen Group — так зачем отдавать деньги на сторону?

По технологии сборки новые кабины в корне отличаются от прежних: некоторые панели вклеиваются, используется и лазерная сварка. Зазоры между наружными панелями кабины уменьшены, оптимизирована аэродинамика.

Передний бампер предложат в трех вариантах высоты, с пластиковыми аэродинамическими спойлерами. Предусмотрено три варианта высоты крыльев кабины — под шины различных профилей. Разработаны оригинальные щетки и поводки стеклоочистителей, зеркалá заднего вида, фары. Появился новый солнцезащитный козырек. Результат? Расход топлива сокращен на 2%.

Руль и кресло водителя сдвинуты на 65 мм вперед и на 20 мм влево — так лучше чувствуются габариты на узких европейских дорогах. Диапазон регулировок руля и сиденья при этом расширен. Панель приборов информативнее и компактнее прежней. Впервые выключатель освещения расположили на подлокотнике водительской двери. Очень удобен правый подрулевой переключатель — им управляется автоматизированная коробка передач Opticruise.

Евро‑6 без EGR

Первые моторы стандарта Евро‑6 фирма Scania разработала в 2011 году, то были 13‑литровые дизели DC13 мощностью 440 и 480 л.с. Сейчас у всех версий DC13 в очередной раз увеличили мощность: 410, 450 или 500 л.с. Три варианта мощности и у флагманского 16‑литрового дизеля V8: 520, 580 или 730 л.с.

Новый тренд у грузовиков — боковые подушки ­безопасности. Они похожи на мягкие и толстые занавески на окнах дверей. Scania первой среди производителей тяжелых грузовиков начала устанавливать такие подушки серийно.

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Что принципиально нового? Scania подхватила тенденцию к росту степени сжатия у турбомоторов. Недавно у новых турбодизелей Mercedes-Benz степень сжатия подняли до 18,5, а теперь Scania заявляет о повышении ее до 20,0! Прежде даже на атмосферных дизелях степень сжатия была не выше 18,0, а при установке турбины ее снижали на пару единиц.

И немцы, и шведы применяют современные конструкционные материалы — в частности, стальные поршни. Еще один тренд — отказ от турбокомпрессоров с изменяемой производительностью. Все 13‑литровые моторы Scania под Евро‑6 идут только с технологией SCR (впрыск водного раствора мочевины) и без EGR (система рециркуляции отработавших газов).

Кстати о сотрудничестве компаний Scania и MAN: баварцы все настойчивее применяют двухступенчатый турбонаддув, а шведы еще не сделали ни одного мотора с последовательно установленными турбинами. И у всех — Евро‑6! Представляете, какой остается потенциал в деле совершенствования рабочего процесса у дизелей?

В ходовой части революционных изменений нет: Scania обходится без независимой передней подвески и рулевой рейки. Задними «ленивыми» мостами на машинах с колесной формулой 6×2 теперь управляет электрогидравлика.

Важное дополнение

Одна из самых известных автоматизированных коробок Scania на российском рынке — Scania Opticruise GRS 905 и GRS 905R (для R500) с охладителем масла. У нее 12 + 2 передачи. Теперь в корпус масляного насоса встроили «тормозок» промежуточного вала. Он представляет собой многодисковую фрикционную муфту — словно сцепление у мотоцикла. Управляется автоматически, через пневматический исполнительный механизм. Его функция — уменьшать скорость вращения промежуточного вала при переключении вверх и разгружать тем самым синхронизаторы. В таком режиме время переключения передач сократилось почти вдвое! А если надо переключаться вниз, блок управления двигателем просто увеличит обороты мотора.

Дизели Scania Next Generation

DC13 DC16 Рабочий объем 12,7 л 16,4 л Конфигурация Р6 V8 Диаметр цилиндра × ход поршня 130 × 160 мм 130 × 154 мм Степень сжатия 20,0 17,4 Система впрыска топлива Scania XPI Scania XPI Система контроля отработавших газов Scania FGT, DOC, DPF, SCR Scania EGR, VGT, DOC, DPF, SCR Максимальная мощность торможения двигателем 256 кВт при 2400 об/мин 320 кВт при 2400 об/мин Объем масла в двигателе 43 л 43 л

Фото: Николай Мордовцев и Scania