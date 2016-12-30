Советы бывалых: как перехитрить мороз

Чем заменить хрупкий пластиковый держатель крышки бензобака, не приспособленный к сибирским морозам; как избавиться от наледи на стеклах; как дешево и сердито починить механизм стеклоочистителя? Своими находками делятся опытные автомобилисты — читатели журнала «За рулем».

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Г. Сединина, Сургут

Зимой при заправке своего кроссовера Hyundai iх35 я всякий раз сталкивалась с трудностью: затвердевшее на морозе пластиковое крепление, удерживающее пробку бензобака, требовало дополнительных усилий и манипуляций. А когда на улице мороз за сорок, дорогá каждая секунда. Да и ставший хрупким пластик может сломаться прямо в руках, а упавшую пробку придется искать в снегу.

И мне пришла в голову идея, которую помог реализовать муж. Пластиковый держатель заменили металлическим, использовав шариковую цепочку от пробки для ванны. Длина цепочки подобрана так, чтобы не мешала закрыванию лючка. Теперь крышка свободно вращается.

«АНТИЛЁД» ПО ДЕШЁВКЕ

А. Бровко, Астраханская область

Как поступить, если зимним утром стекла машины покрылись инеем? Ждать, пока машина прогреется, нет времени. Пластиковые скребки часто царапают стекло, а жидкость «Антилед» дорогая… Я использую старый распылитель от средства для мытья стекол, в который заливаю обычную незамерзайку (ее цена примерно 110 рублей за пять литров). С вечера ставлю распылитель возле батареи, чтобы жидкость нагрелась. Теплая незамерзайка быстро превращает иней в рыхлую массу, которая легко убирается водосгоном с мягким силиконовым краем. В итоге — стекла чистые и без царапин.

ДЕШЕВО ДА МИЛО

Л. Хуснетдинов, Набережные Челны

В механизме стеклоочистителя Калины с водительской стороны часто ломается пластиковый шарнир тяги. Первая запчасть из ремкомплекта вышла из строя через неделю, две другие не протянули больше одного дня. Трапеция недешева: цена — 1500 рублей, а в сборе с электродвигателем — 2500 рублей. Поэтому я решил починить сломавшийся узел. Остановил механизм очистителей в среднем положении (выключив зажигание на половине хода) и приподнял пластиковый кожух внизу стекла. Просверлил насквозь нижний рычаг по центру шарового шарнира. Закрепил конструкцию подходящим по длине винтом с большой шайбой поверх пластиковой втулки. Обильно смазал и зафиксировал двумя гайками с пружинной шайбой. При таком способе не приходится снимать и разбирать трапецию, на все ушло чуть больше часа.

СТАНЕТ РУЧНЫМ

Н. Бобин, Санкт-Петербург

Если при ремонте или обслуживании машины руки испачкались, а воды, салфеток и очистителей для рук нет, избавиться от грязи поможет любое средство из категории «жидких ключей» — например, всем известная жидкость WD‑40. Прысните из баллончика на руки, подождите 5–10 секунд и протрите тряпкой. Руки станут абсолютно чистыми! Порой даже чище, чем после использования специальных составов. Быстро, удобно, экономично! (В основе средств, рекомендуемых автором совета, - керосин. Как показывает наш опыт, при нечастом использовании он безопасен для кожи. Но все-таки советуем при первой же возможности вымыть руки с мылом. - Ред.)

КЛЮЧИК ДЛЯ КЛЮЧИКА

С. Королев, Белоруссия

Смотришь на ассортимент современных баллонных ключей — глаза разбегаются. Для себя наиболее надежным и удобным считаю универсальный «крест» на три типоразмера колесных болтов или гаек: 17, 19 и 21 мм. Но у такого ключа есть один маленький недостаток: не всегда с ходу находишь на кресте соответствующую головку, чтобы отвернуть колесо своей машины. Чтобы всякий раз не тратить время на поиски, я намотал на нужный конец пару витков изоленты. Теперь безошибочно орудую баллонником даже в гаражном полумраке. Кстати, «свободный» конец ключа — квадрат под торцевую головку — использую для увеличения момента, надевая при откручивании сложных гаек фирменный трубчатый баллонник GM.

ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЕТСЯ

И. Марусенко, Нижний Новгород

Если зимой на седане Гранта включить обогрев заднего стекла, очень часто потеки полурастаявшего снега образуют наледь между стеклом и крышкой багажника. Ледяные наросты мешают открывать багажник. К тому же они зачастую становятся причиной неприятного скрипа в районе заднего стекла. Проблему решил, надев на кромку крышки багажника уплотнитель третьей двери от ВАЗ‑2108. Резинка закрыла щель между крышкой багажника и стеклом. Теперь вода туда не попадает, и, соответственно, лед не образуется.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»





Фото: авторы советов