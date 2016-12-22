Китайские самосвалы FAW: проверка стройплощадками Дальнего Востока

Грузовики FAW уже не первый год эксплуатируются в автопарке хабаровского дорожно-строительного предприятия. Как китайские самосвалы справляются с повышенными нагрузками?

Самосвалы китайской фирмы FAW в большинстве случаев покупают небольшими партиями. Например, на пробу — сравнить с грузовиками отечественных марок. Либо просто как бюджетный вариант — если предприятие не располагает ресурсами на приобретение техники европейских брендов.

Но есть и достаточно крупные перевозчики — преимущественно в восточных регионах страны, у которых самосвалы FAW составляют основу парка. Один их них — «РЦ ПТ СДМ „Компания Ремсталь“. Специфика работы предприятия — строительство дорог в суровых условиях Дальнего Востока. Кроме того, компания получает заказы на подготовку стройплощадок — например, в нынешнем году выполняет расчистку территории и вывоз грунта для возведения нового терминала в морском порту Советская Гавань на берегу Татарского пролива.

Помимо семи десятков грузовых автомобилей разных марок и тоннажа в парке компании — десятки единиц спецтехники. География расположения объектов дорожного строительства весьма обширна — это не только весь Хабаровский край, но и прилегающие регионы. Иногда колонна техники отправляется прокладывать новую трассу совсем в глухомань — тысячи за полторы километров от базы в Хабаровске. Соответственно, о посещении каких-либо стационарных сервисных центров в таких дальних походах не идет и речи, все обслуживание и ремонт ложатся на собственный персонал компании. Постигать тонкости устройства автомобилей и бульдозеров разных марок, а также особенности разборки-сборки их агрегатов приходится в режиме «разведка боем».

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Фото: Евгения Любимова