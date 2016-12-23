Колесные диски: ремонтировать или менять?

Диски — вещь дорогая, но рано или поздно им приходит срок замены. А если влетели в яму, этот срок может наступить внезапно. Есть ли альтернатива покупке нового диска? Мы решили разобраться, какие повреждения реально отремонтировать, а с какими диск лучше выбросить, как бы ни было жалко.

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Не только от неожиданных встреч с ямами или ухабами на дороге страдают колесные диски. Их легко повредить, прижавшись, например, к высокому бордюру. Да и реагенты, которыми поливают столичные дороги, не щадят лакокрасочное покрытие. Но косметические изъяны — это не страшно. Да, неприятно и некрасиво, но с этим можно ездить. В крайнем случае, диск отдают на перекраску. А вот если влетите на скорости в яму с острыми краями, последствия могут быть куда трагичнее. Вы не только «приговорите» шину, но и спишете диск. Особенно если он литой. Ведь такой диск имеет цельную структуру металла, и в случае повреждения восстановить ее полностью невозможно. Но обо всем по порядку.

Покраска

Начнем с наименьшего из зол — потери привлекательного внешнего вида дисков. Вернуть былое состояние может порошковая покраска. Перед процедурой диски моют абразивным чистящим средством и просушивают. Затем наждачной бумагой снимают прежнее покрытие. Спецраствором обезжиривают поверхность. Краску наносят пистолетом с электростатическим эффектом: частички краски прилипают к диску за счет статического заряда. Затем диск помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре 2000°C для достижения полимеризации краски. Процесс занимает около 15 минут.

Диски можно покрасить и акриловой краской. В отличие от порошковой, которая основана на сухом концентрате, акриловая — жидкая. И это существенно упрощает процесс. Плюс, если порошковой краской покрывают диски целиком, то акрилом можно окрасить часть поверхности, нанести определенный рисунок, к примеру. Для этого не обязательно обращаться к профессионалам. Краски продают в аэрозольных баллончиках, это позволяет работать в гаражных условиях.

порошковая окраска дисков

порошковая окраска дисковПорошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей.
Порошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей.

покраска диска

покраска дискаАкриловой краской можно покрыть не весь диск, а, к примеру, нанести рисунок.
Акриловой краской можно покрыть не весь диск, а, к примеру, нанести рисунок.

Покраска штампованных дисков почти ничем не отличается от окраски кузова. Поверхность очищают от грязи, моют, обезжиривают и высушивают. Затем грунтуют, красят и наносят лак.

Прокатка

Если повреждения диска незначительные, его можно отдать на прокатку, причем как литой, так и стальной. Оборудование для прокатки дисков одно и то же — будут различаться лишь цены. Стальной диск ремонтопригоднее, и восстановить его дешевле. Сталь более податлива, так что прокаткой можно убрать осевое биение, вмятины на ободе и другие деформации. К слову, если на ободе образовалась настолько крупная вмятина, что нарушилась герметичность колеса, то в случае со стальным диском погнутый край можно выправить кувалдой даже в полевых условиях. А вот с литым диском такой фокус, увы, не пройдет.

Процедура следующая: диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии поверхности диска ведется с помощью лазерного измерителя.

прокатка диска

прокатка дискаДиск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями.
Диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями.

штампованный диск

штампованный дискШтампованный диск восстановить легче, чем литой. Оттого и цены на ремонт таких колес ниже.
Штампованный диск восстановить легче, чем литой. Оттого и цены на ремонт таких колес ниже.

Ориентировочные цены на прокатку колесных дисков в Москве, руб.

Диаметр, дюймов

Штампованные

Литые

13

400

600

14

500

700

15

600

900

16

700

1100

17

800

1300

18

900

1500

19

1000

1700

Если литой диск погнулся незначительно и поддается балансировке при помощи дополнительных грузиков, прокатка может помочь. Она придаст диску первоначальную идеально круглую форму. Плюс, грузиков на колесе станет меньше. Универсальные грузы приклеиваются к внутренней стороне диска. Зимой, при частых перепадах температур или при мойке колес под высоким давлением клейкая лента может не выдержать и груз отвалится. А это скажется на балансировке колеса. Не будем забывать и о том, что через небольшую вмятину на боковине диска из шины может подтравливать воздух. С помощью прокатки небольшие вмятины уберут. Весь процесс займет не более часа.

балансировка колеса

балансировка колесаПовреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.
Повреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.

Если же вмятина большая, процедура прокатки занимает два и более часа. Чтобы ускорить процесс, горе-мастера нагревают место вмятины паяльной лампой. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и локальный нагрев разрушит эту структуру гораздо сильнее, чем прокатка «холодного» диска. В местах нагрева возникнут сильные напряжения металла. Если в дальнейшем точкой напряжения угодить в яму, особенно с острыми краями, это спровоцирует разрушение диска, что в свою очередь чревато серьезной аварией.

Аргонная сварка

При сильном ударе на одном или нескольких лучах диска могут образоваться трещины. Но, допустим, водитель вовремя решил остановиться и проверить на повреждения колеса. Заметил трещину и установил запасное колесо. Теперь необходимо решить, что делать с поврежденным диском: выбросить или все же попытаться его отремонтировать?

аргонная сварка диска

аргонная сварка дискаСовременные аппараты аргоно-дуговой сварки позволяют сварить лопнувшие лучи диска, устранить трещину обода и даже наварить отколовшийся фрагмент обода. Присадочный материал подбирают по составу диска. Скажем, если диск лопнул, значит, в его составе преобладает кремний, и тогда берут кремниевую проволоку. Если диск погнут, в его составе преобладает магний. Используют магниевую проволоку.
Современные аппараты аргоно-дуговой сварки позволяют сварить лопнувшие лучи диска, устранить трещину обода и даже наварить отколовшийся фрагмент обода. Присадочный материал подбирают по составу диска. Скажем, если диск лопнул, значит, в его составе преобладает кремний, и тогда берут кремниевую проволоку. Если диск погнут, в его составе преобладает магний. Используют магниевую проволоку.

вмятина на диске

вмятина на дискеТеоретически, восстановить при помощи аргонной сварки можно и такой экземпляр, но ответственный мастер за подобную работу не возьмется — слишком велик риск.
Теоретически, восстановить при помощи аргонной сварки можно и такой экземпляр, но ответственный мастер за подобную работу не возьмется — слишком велик риск.

Аргонной сваркой можно устранить практически любое повреждение диска, даже если он развалился на несколько частей. Поврежденный участок диска зачищают, прогревают на всю глубину, проваривают с двух сторон. Таким образом, трещина заполняется металлом. После сварки швы шлифуют, полируют, а затем балансируют сам диск.

Примерная стоимость работ по сварке дисков аргоном:

  • стоимость сварочного шва за 1 см — 150 рублей
  • наплавление борта диска с внутренней стороны — 300 рублей за 1 см
  • наплавление борта с внешней стороны — 400 рублей за 1 см.

тюнинг

тюнингКолесные диски придают шарма внешности автомобиля, и любое их повреждение расстроит владельца...
Колесные диски придают шарма внешности автомобиля, и любое их повреждение расстроит владельца...

вмятина на диске

вмятина на дискеНе стоит экономить на своей безопасности. Увидели загнутый обод — замените диск.
Не стоит экономить на своей безопасности. Увидели загнутый обод — замените диск.

Внешне восстановленный диск выглядит не хуже нового. Но долго ли протянет такое колесо — ведь нагрузки на него не маленькие? Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA) против сварки треснувших легкосплавных колес. Специалисты считают, что диски нельзя ремонтировать с помощью сварки, так как нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций. К тому же никто не даст гарантию того, что колесо не расколется уже на следующий день. Так что погнутый или треснутый легкосплавный диск лучше сразу выбросить и купить новый. Да, это дорого, но жизнь и здоровье дороже.

Колесные диски: ремонтировать или менять?
Фото: из архива автора
Колесные диски: ремонтировать или менять?
Фото: «За рулем»
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