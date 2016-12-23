Колесные диски: ремонтировать или менять?

Диски — вещь дорогая, но рано или поздно им приходит срок замены. А если влетели в яму, этот срок может наступить внезапно. Есть ли альтернатива покупке нового диска? Мы решили разобраться, какие повреждения реально отремонтировать, а с какими диск лучше выбросить, как бы ни было жалко.

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Не только от неожиданных встреч с ямами или ухабами на дороге страдают колесные диски. Их легко повредить, прижавшись, например, к высокому бордюру. Да и реагенты, которыми поливают столичные дороги, не щадят лакокрасочное покрытие. Но косметические изъяны — это не страшно. Да, неприятно и некрасиво, но с этим можно ездить. В крайнем случае, диск отдают на перекраску. А вот если влетите на скорости в яму с острыми краями, последствия могут быть куда трагичнее. Вы не только «приговорите» шину, но и спишете диск. Особенно если он литой. Ведь такой диск имеет цельную структуру металла, и в случае повреждения восстановить ее полностью невозможно. Но обо всем по порядку.

Покраска

Начнем с наименьшего из зол — потери привлекательного внешнего вида дисков. Вернуть былое состояние может порошковая покраска. Перед процедурой диски моют абразивным чистящим средством и просушивают. Затем наждачной бумагой снимают прежнее покрытие. Спецраствором обезжиривают поверхность. Краску наносят пистолетом с электростатическим эффектом: частички краски прилипают к диску за счет статического заряда. Затем диск помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре 2000°C для достижения полимеризации краски. Процесс занимает около 15 минут.

Диски можно покрасить и акриловой краской. В отличие от порошковой, которая основана на сухом концентрате, акриловая — жидкая. И это существенно упрощает процесс. Плюс, если порошковой краской покрывают диски целиком, то акрилом можно окрасить часть поверхности, нанести определенный рисунок, к примеру. Для этого не обязательно обращаться к профессионалам. Краски продают в аэрозольных баллончиках, это позволяет работать в гаражных условиях.

порошковая окраска дисков Порошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей. покраска диска Акриловой краской можно покрыть не весь диск, а, к примеру, нанести рисунок.

Покраска штампованных дисков почти ничем не отличается от окраски кузова. Поверхность очищают от грязи, моют, обезжиривают и высушивают. Затем грунтуют, красят и наносят лак.

Прокатка

Если повреждения диска незначительные, его можно отдать на прокатку, причем как литой, так и стальной. Оборудование для прокатки дисков одно и то же — будут различаться лишь цены. Стальной диск ремонтопригоднее, и восстановить его дешевле. Сталь более податлива, так что прокаткой можно убрать осевое биение, вмятины на ободе и другие деформации. К слову, если на ободе образовалась настолько крупная вмятина, что нарушилась герметичность колеса, то в случае со стальным диском погнутый край можно выправить кувалдой даже в полевых условиях. А вот с литым диском такой фокус, увы, не пройдет.

Процедура следующая: диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии поверхности диска ведется с помощью лазерного измерителя.

прокатка диска Диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. штампованный диск Штампованный диск восстановить легче, чем литой. Оттого и цены на ремонт таких колес ниже.

Ориентировочные цены на прокатку колесных дисков в Москве, руб.

Диаметр, дюймов Штампованные Литые 13 400 600 14 500 700 15 600 900 16 700 1100 17 800 1300 18 900 1500 19 1000 1700

Если литой диск погнулся незначительно и поддается балансировке при помощи дополнительных грузиков, прокатка может помочь. Она придаст диску первоначальную идеально круглую форму. Плюс, грузиков на колесе станет меньше. Универсальные грузы приклеиваются к внутренней стороне диска. Зимой, при частых перепадах температур или при мойке колес под высоким давлением клейкая лента может не выдержать и груз отвалится. А это скажется на балансировке колеса. Не будем забывать и о том, что через небольшую вмятину на боковине диска из шины может подтравливать воздух. С помощью прокатки небольшие вмятины уберут. Весь процесс займет не более часа.

балансировка колеса Повреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.

Если же вмятина большая, процедура прокатки занимает два и более часа. Чтобы ускорить процесс, горе-мастера нагревают место вмятины паяльной лампой. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и локальный нагрев разрушит эту структуру гораздо сильнее, чем прокатка «холодного» диска. В местах нагрева возникнут сильные напряжения металла. Если в дальнейшем точкой напряжения угодить в яму, особенно с острыми краями, это спровоцирует разрушение диска, что в свою очередь чревато серьезной аварией.

Аргонная сварка

При сильном ударе на одном или нескольких лучах диска могут образоваться трещины. Но, допустим, водитель вовремя решил остановиться и проверить на повреждения колеса. Заметил трещину и установил запасное колесо. Теперь необходимо решить, что делать с поврежденным диском: выбросить или все же попытаться его отремонтировать?

аргонная сварка диска Современные аппараты аргоно-дуговой сварки позволяют сварить лопнувшие лучи диска, устранить трещину обода и даже наварить отколовшийся фрагмент обода. Присадочный материал подбирают по составу диска. Скажем, если диск лопнул, значит, в его составе преобладает кремний, и тогда берут кремниевую проволоку. Если диск погнут, в его составе преобладает магний. Используют магниевую проволоку. вмятина на диске Теоретически, восстановить при помощи аргонной сварки можно и такой экземпляр, но ответственный мастер за подобную работу не возьмется — слишком велик риск.

Аргонной сваркой можно устранить практически любое повреждение диска, даже если он развалился на несколько частей. Поврежденный участок диска зачищают, прогревают на всю глубину, проваривают с двух сторон. Таким образом, трещина заполняется металлом. После сварки швы шлифуют, полируют, а затем балансируют сам диск.

Примерная стоимость работ по сварке дисков аргоном:

стоимость сварочного шва за 1 см — 150 рублей

наплавление борта диска с внутренней стороны — 300 рублей за 1 см

наплавление борта с внешней стороны — 400 рублей за 1 см.

тюнинг Колесные диски придают шарма внешности автомобиля, и любое их повреждение расстроит владельца... вмятина на диске Не стоит экономить на своей безопасности. Увидели загнутый обод — замените диск.

Внешне восстановленный диск выглядит не хуже нового. Но долго ли протянет такое колесо — ведь нагрузки на него не маленькие? Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA) против сварки треснувших легкосплавных колес. Специалисты считают, что диски нельзя ремонтировать с помощью сварки, так как нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций. К тому же никто не даст гарантию того, что колесо не расколется уже на следующий день. Так что погнутый или треснутый легкосплавный диск лучше сразу выбросить и купить новый. Да, это дорого, но жизнь и здоровье дороже.

Фото: из архива автора