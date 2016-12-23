Колесные диски: ремонтировать или менять?

Не только от неожиданных встреч с ямами или ухабами на дороге страдают колесные диски. Их легко повредить, прижавшись, например, к высокому бордюру. Да и реагенты, которыми поливают столичные дороги, не щадят лакокрасочное покрытие. Но косметические изъяны — это не страшно. Да, неприятно и некрасиво, но с этим можно ездить. В крайнем случае, диск отдают на перекраску. А вот если влетите на скорости в яму с острыми краями, последствия могут быть куда трагичнее. Вы не только «приговорите» шину, но и спишете диск. Особенно если он литой. Ведь такой диск имеет цельную структуру металла, и в случае повреждения восстановить ее полностью невозможно. Но обо всем по порядку.
Покраска
Начнем с наименьшего из зол — потери привлекательного внешнего вида дисков. Вернуть былое состояние может порошковая покраска. Перед процедурой диски моют абразивным чистящим средством и просушивают. Затем наждачной бумагой снимают прежнее покрытие. Спецраствором обезжиривают поверхность. Краску наносят пистолетом с электростатическим эффектом: частички краски прилипают к диску за счет статического заряда. Затем диск помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре 2000°C для достижения полимеризации краски. Процесс занимает около 15 минут.
Диски можно покрасить и акриловой краской. В отличие от порошковой, которая основана на сухом концентрате, акриловая — жидкая. И это существенно упрощает процесс. Плюс, если порошковой краской покрывают диски целиком, то акрилом можно окрасить часть поверхности, нанести определенный рисунок, к примеру. Для этого не обязательно обращаться к профессионалам. Краски продают в аэрозольных баллончиках, это позволяет работать в гаражных условиях.
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порошковая окраска дисковПорошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей.
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покраска дискаАкриловой краской можно покрыть не весь диск, а, к примеру, нанести рисунок.
Покраска штампованных дисков почти ничем не отличается от окраски кузова. Поверхность очищают от грязи, моют, обезжиривают и высушивают. Затем грунтуют, красят и наносят лак.
Прокатка
Если повреждения диска незначительные, его можно отдать на прокатку, причем как литой, так и стальной. Оборудование для прокатки дисков одно и то же — будут различаться лишь цены. Стальной диск ремонтопригоднее, и восстановить его дешевле. Сталь более податлива, так что прокаткой можно убрать осевое биение, вмятины на ободе и другие деформации. К слову, если на ободе образовалась настолько крупная вмятина, что нарушилась герметичность колеса, то в случае со стальным диском погнутый край можно выправить кувалдой даже в полевых условиях. А вот с литым диском такой фокус, увы, не пройдет.
Процедура следующая: диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии поверхности диска ведется с помощью лазерного измерителя.
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прокатка дискаДиск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями.
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штампованный дискШтампованный диск восстановить легче, чем литой. Оттого и цены на ремонт таких колес ниже.
Ориентировочные цены на прокатку колесных дисков в Москве, руб.
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Диаметр, дюймов
|
Штампованные
|
Литые
|
13
|
400
|
600
|
14
|
500
|
700
|
15
|
600
|
900
|
16
|
700
|
1100
|
17
|
800
|
1300
|
18
|
900
|
1500
|
19
|
1000
|
1700
Если литой диск погнулся незначительно и поддается балансировке при помощи дополнительных грузиков, прокатка может помочь. Она придаст диску первоначальную идеально круглую форму. Плюс, грузиков на колесе станет меньше. Универсальные грузы приклеиваются к внутренней стороне диска. Зимой, при частых перепадах температур или при мойке колес под высоким давлением клейкая лента может не выдержать и груз отвалится. А это скажется на балансировке колеса. Не будем забывать и о том, что через небольшую вмятину на боковине диска из шины может подтравливать воздух. С помощью прокатки небольшие вмятины уберут. Весь процесс займет не более часа.
балансировка колесаПовреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.
Если же вмятина большая, процедура прокатки занимает два и более часа. Чтобы ускорить процесс, горе-мастера нагревают место вмятины паяльной лампой. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и локальный нагрев разрушит эту структуру гораздо сильнее, чем прокатка «холодного» диска. В местах нагрева возникнут сильные напряжения металла. Если в дальнейшем точкой напряжения угодить в яму, особенно с острыми краями, это спровоцирует разрушение диска, что в свою очередь чревато серьезной аварией.
Аргонная сварка
При сильном ударе на одном или нескольких лучах диска могут образоваться трещины. Но, допустим, водитель вовремя решил остановиться и проверить на повреждения колеса. Заметил трещину и установил запасное колесо. Теперь необходимо решить, что делать с поврежденным диском: выбросить или все же попытаться его отремонтировать?
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аргонная сварка дискаСовременные аппараты аргоно-дуговой сварки позволяют сварить лопнувшие лучи диска, устранить трещину обода и даже наварить отколовшийся фрагмент обода. Присадочный материал подбирают по составу диска. Скажем, если диск лопнул, значит, в его составе преобладает кремний, и тогда берут кремниевую проволоку. Если диск погнут, в его составе преобладает магний. Используют магниевую проволоку.
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вмятина на дискеТеоретически, восстановить при помощи аргонной сварки можно и такой экземпляр, но ответственный мастер за подобную работу не возьмется — слишком велик риск.
Аргонной сваркой можно устранить практически любое повреждение диска, даже если он развалился на несколько частей. Поврежденный участок диска зачищают, прогревают на всю глубину, проваривают с двух сторон. Таким образом, трещина заполняется металлом. После сварки швы шлифуют, полируют, а затем балансируют сам диск.
Примерная стоимость работ по сварке дисков аргоном:
- стоимость сварочного шва за 1 см — 150 рублей
- наплавление борта диска с внутренней стороны — 300 рублей за 1 см
- наплавление борта с внешней стороны — 400 рублей за 1 см.
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тюнингКолесные диски придают шарма внешности автомобиля, и любое их повреждение расстроит владельца...
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вмятина на дискеНе стоит экономить на своей безопасности. Увидели загнутый обод — замените диск.
Внешне восстановленный диск выглядит не хуже нового. Но долго ли протянет такое колесо — ведь нагрузки на него не маленькие? Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA) против сварки треснувших легкосплавных колес. Специалисты считают, что диски нельзя ремонтировать с помощью сварки, так как нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций. К тому же никто не даст гарантию того, что колесо не расколется уже на следующий день. Так что погнутый или треснутый легкосплавный диск лучше сразу выбросить и купить новый. Да, это дорого, но жизнь и здоровье дороже.