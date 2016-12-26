Не ошибемся, если предположим, что в фаворе у масс легкомысленные женщины и дорогой коллекционный алкоголь. Однако, поскольку живем мы в цивилизованном обществе, а издание у нас все-таки политкорректное, да еще и вроде как с автомобильным уклоном — предлагаем альтернативу.
Неделей назад уже выходила первая подобная публикация, и по просьбам наших читателей мы продолжаем славную традицию. На этот раз вашему вниманию предлагается подборка исключительно полезных электронных гаджетов.
В нашем скромном топе гаджеты расположены по стоимости — от меньшей к большей, во избежание травмирования чьей-то психики. Итак, пристегнитесь, мы начинаем!
X-Keeper Invis Duos: всегда в курсе
Первый по цене, но отнюдь не по оригинальности участник нашего новогоднего хит-парада — GPS/GLONASS—трекер от компании X—Keeper. Габариты этого устройства едва ли превышают размеры спичечного коробка. Тем не менее пользы от него может быть даже больше, чем от огня в морозный день: холод можно пережить, а вот угон любимой «ласточки» — вряд ли. Собственно, этот гаджет нужен для того, чтобы всегда быть в курсе месторасположения своего автомобиля. Пользователю достаточно спрятать приборчик где-нибудь внутри машины — и он сможет всегда узнать, где находится пепелац. В случае угона закладка может «сообщить» свои координаты, а, соответственно, и координаты машины с помощью SMS или электронного письма. Также имеется удобный личный кабинет, доступ к которому возможен онлайн с помощью ПК, ноутбука, смартфона или планшета.
Преимущество X—Keeper Invis Duos заключается в том, что этот аппарат полностью автономен — он не подключается к бортовой сети автомобиля, а срок работы производитель заявляет до 3,5 лет. Соответственно, его можно спрятать в машине абсолютно в любое место — куда только позволит фантазия водителя. У угонщика будет меньше шансов обнаружить «закладку» — вероятность вернуть автомобиль в случае угона возрастает в разы. К тому же в Invis Duos, как можно догадаться из названия, установлены сразу две SIM—карты, и если карточка одного оператора потеряет соединение с сетью или на ней закончатся денежки, можно будет воспользоваться второй.
Гаджет очень интересный, с множеством настроек и возможностей. Искренне надеемся, что тем, кому подарят X-Keeper Invis Duos, он не пригодится.
- Цена: 6350 руб.
- Сайт: http://x-keeper.ru/products/x-keeper-invis
Parkcity DVR HD 475: круговой обзор
Следующий вариант подарка тоже отлично подходит в качестве как оригинального, так и исключительно нужного в быту презента. Это как бы один видеорегистратор, но по факту — почти два. Речь идет о двухканальной модели Parkcity DVR HD 475. Это устройство, как обычный классический регистратор, закрепляется на лобовом стекле автомобиля. Достаточно его включить — и пойдет съемка происходящего вокруг автомобиля. Примечательно, что устройство имеет широкоугольную оптику и поддерживает видеозапись в формате Full HD — как и более дорогие гаджеты.
Ключевое отличие Parkcity DVR HD 475 от конкурентов заключается в том, что в комплекте с ним идет дополнительная камера, которую производитель предлагает закрепить вблизи от заднего стекла автомобиля. Пусть вас не пугает длинный — более пяти метров — шнур, который вы найдете в коробке Parkcity DVR HD 475. Чтобы провод не болтался по салону, его можно спрятать, например, за обивкой потолка. Таким образом, водитель сможет записывать и происходящее спереди авто, и ситуацию сзади (или где-нибудь еще, смотря где закрепить вторую камеру).
Еще один плюс Parkcity DVR HD 475 — сравнительно невысокая стоимость. Подарить практически круговой постоянный «конспект» происходящего вокруг автомобиля можно менее чем за шесть с половиной тысяч рублей.
- Цена: 6350 руб.
- Сайт: https://market.yandex.ru/product/1711137073
Stealth MFU 640: три в одном
Если мы говорим про видеозапись, то у Stealth MFU 640 имеется поддержка Full HD—разрешения, а обрабатывает графический сигнал современный и производительный процессор Ambarella A7. Если рассмотреть сферу детектирования радаров, то здесь поддержка всех распространенных на территории России и стран СНГ диапазонов — Х, К, Ка и детектирование лазерного излучения. Приятным бонусом является предустановленная база стационарных радаров и камер, а также возможность детектирования полицейских фиксаторов без радарной части, вроде той же «Автодории», реализованная с помощью GPS—модуля.
- Цена: от 10 000 руб.
- Сайт: stealth-russia.ru
Playme Silent: правда и ничего, кроме правды!
Завершает наш новогодний хит-парад подарок, который должен понравиться эстетам. Это устройство особо «горячие» автолюбители, вероятно, захотят подарить себе сами. Отдать за него придется порядка 12 тысяч рублей. «И это что, столько просят за обычный радар-детектор?» —спросит читатель. И будет не совсем прав.
Эпитет «обычный» к данному радар-детектору совершенно не подходит. Дело в том, что Playme Silent выполнен по новой сигнатурной технологии. Появилось устройство в продаже летом этого года и произвело самую настоящую революцию в мире автоэлектроники. Ни для кого не секрет, что в базовых для полицейских радаров диапазонах работает еще и куча всяких других источников помех — датчики парковки, датчики раздвижных дверей на заправках, датчики контроля слепых зон в дорогих иномарках и многое-многое другое. Классический радар-детектор допускает ложные срабатывания, когда чувствует приближение к какому-либо из этих датчиков. В итоге в мегаполисе мы получаем очень большое количество несправедливых, пустых сообщений о «радарах» — бывает и такое, что обычные радар-детекторы не замолкают в течение нескольких минут, заполняя салон автомобиля надоедливым писком.
С Playme Silent ситуация иная. Сигнатурная технология (от английского Signature — подпись) позволяет распознавать именно сигналы от радаров, игнорируя сторонние источники излучения. Соответственно, у этого устройства минимум ложных срабатываний. Бонусом можно считать наличие дисплея и встроенной обновляемой базы стационарных камер.
- Цена: 11 990 руб.
- Сайт: playme-russia.ru
Дарите хорошие подарки! Радуйте близких! Всех с наступающим Новым годом!