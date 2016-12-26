Не ошибемся, если предположим, что в фаворе у масс легкомысленные женщины и дорогой коллекционный алкоголь. Однако, поскольку живем мы в цивилизованном обществе, а издание у нас все-таки политкорректное, да еще и вроде как с автомобильным уклоном — предлагаем альтернативу.

Неделей назад уже выходила первая подобная публикация, и по просьбам наших читателей мы продолжаем славную традицию. На этот раз вашему вниманию предлагается подборка исключительно полезных электронных гаджетов.

В нашем скромном топе гаджеты расположены по стоимости — от меньшей к большей, во избежание травмирования чьей-то психики. Итак, пристегнитесь, мы начинаем!

Первый по цене, но отнюдь не по оригинальности участник нашего новогоднего хит-парада — GPS/GLONASS—трекер от компании X—Keeper. Габариты этого устройства едва ли превышают размеры спичечного коробка. Тем не менее пользы от него может быть даже больше, чем от огня в морозный день: холод можно пережить, а вот угон любимой «ласточки» — вряд ли. Собственно, этот гаджет нужен для того, чтобы всегда быть в курсе месторасположения своего автомобиля. Пользователю достаточно спрятать приборчик где-нибудь внутри машины — и он сможет всегда узнать, где находится пепелац. В случае угона закладка может «сообщить» свои координаты, а, соответственно, и координаты машины с помощью SMS или электронного письма. Также имеется удобный личный кабинет, доступ к которому возможен онлайн с помощью ПК, ноутбука, смартфона или планшета.

Преимущество X—Keeper Invis Duos заключается в том, что этот аппарат полностью автономен — он не подключается к бортовой сети автомобиля, а срок работы производитель заявляет до 3,5 лет. Соответственно, его можно спрятать в машине абсолютно в любое место — куда только позволит фантазия водителя. У угонщика будет меньше шансов обнаружить «закладку» — вероятность вернуть автомобиль в случае угона возрастает в разы. К тому же в Invis Duos, как можно догадаться из названия, установлены сразу две SIM—карты, и если карточка одного оператора потеряет соединение с сетью или на ней закончатся денежки, можно будет воспользоваться второй.

Гаджет очень интересный, с множеством настроек и возможностей. Искренне надеемся, что тем, кому подарят X-Keeper Invis Duos, он не пригодится.