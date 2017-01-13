Какие автомобили появятся в 2017 году

В этом году мы решили перенести нашу традиционную для журнала рубрику — «Автокалендарь» — в интернет. В материале собрана вся известная на сегодняшний день информация о машинах, которые дебютируют в 2017 году.

Ssang Yong Tivoli
Ssang Yong Tivoli

Ssang Yong > Tivoli

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Subaru XV
Subaru XV

Subaru > XV

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Peugeot 408
Peugeot 408

Peugeot > 408

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Citroen C4
Citroen C4

Citroen > C4

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

В кризис делать прогнозы трудно. Представительства осторожничают, боясь загадывать. Даже казалось бы утвержденные планы меняются на ходу. И все-таки мы не отказываемся от нашего привычного календаря премьер года.

Все автоновинки-2017

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Массовый сегмент

Начнем с родной Лады. Подтвержденная новинка у нее одна — универсал Веста появится во второй половине года. По предварительной информации, в производство запустят две версии, обычную и приподнятый Cross. Предыдущий глава автогиганта Бу Андерссон обещал начать выпуск пятидверки в сентябре 2016-го, но не сложилось.

Lada Vesta Cross универсал

Lada Vesta Cross универсалLada Vesta Cross универсал
Lada Vesta Cross универсал

Строить предположения о рестайлинге Ларгуса, Гранты и Калины даже не хочется. Эти модели мы тоже ждали еще в 2016 году, но у завода нашлись дела поважнее. Есть все шансы, что троица не успеет обновиться и в 2017-м. но хотя бы одна модель, скорее всего, успеет предстать перед покупателями посвежевшей.

УАЗ ничего глобального не обещает и продолжит постепенно обновлять существующую линейку. А Datsun собирается порадовать только 16-клапанными двигателями для ныне выпускаемых моделей. Запуск кроссовера японцы пока отложили.

Peugeot 3008

Peugeot 3008Peugeot 3008
Peugeot 3008

Альянс Peugeot-Citroen чувствует себя в России не лучшим образом, но покидать наш рынок не собирается. «Львы» привезут в нашу страну сразу два кроссовера — рестайлинговый 2008-й и абсолютно новый 3008-й. Должен обновиться седан 408 (соплатформенный Citroen C4 это уже сделал). А еще в Калуге может начаться производство коммерческих моделей — Citroen Jumpy/Spacetourer и Peugeot Expert/Traveller. Что касается премьер на европейском рынке, то «шевроны» начинают в начале года продавать хэтчбек С3, а осенью представят С3 Picasso. Peugeot собирается к лету провести рестайлинг 308-го, а под конец года выкатить полностью новый Partner. Вероятно, одновременно дебютирует и его «близнец» Citroen Berlingo.

Fiat обновит компактвэн 500L и представит следующее поколение хэтчбека Panda. По слухам, произойдет это весной и осенью соответственно. Обе машины, скорее всего, до России не доберутся.

Ford Fiesta

Ford FiestaFord Fiesta
Ford Fiesta

Ford начинает год с продаж рестайлингового кроссовера Kuga, производство которого в нашей стране уже запущено. Летом европейские дилеры получат первые Фиесты нового поколения, но до наших просторов в 2017 году они могут и не доехать. Зато осенью обещан экстремальный Ford Focus RS 500.

Honda CR-V

Honda CR-VHonda CR-V
Honda CR-V

Honda нынче представлена в России сильно усеченным составом. На новый Civic можно не рассчитывать, а вот CR-V пятого поколения станет доступен для заказа во второй половине года.

Компания Hyundai готовится буквально завалить новинками, самая горячая из которых — Solaris второго поколения. Его ждем в продаже в первом квартале года. Завод в Санкт-Петербурге остановится для финальных работ по подготовке производства в январе. Текущая модель уверенно идет к тому, чтобы стать в России первой по продажам в уходящем году. В первой половине года также появится на дорогах новый i30, в третьем квартале — i40. А еще ходят слухи о некоем кроссовере В-класса. У нас такой уже есть — Hyundai Creta, так что речь идет о более престижной модели для европейского рынка.

Kia KX3

Kia KX3Kia KX3
Kia KX3

Родственная марка Kia обещает россиянам пять-шесть новинок и пару специальных серий. Уже известны цены на рестайлинговый седан Cerato, за ним последуют посвежевшие Mohave и Soul (включая турбоверсию Soul GT), которые во второй половине года поддержит Rio второго поколения. Будем надеяться и на появление у нас аналога Креты, который уже известен в Азии как Kia KX3. Что касается других стран, то в январе в Детройте дебютировал Kia Stinger — спорткар, который разгоняется до сотни за 5 секунд, а в Женеве состоится показ нового малыша Picanto.

Mazda CX-5

Mazda CX-5Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda анонсирует приезд сменившего поколение CX-5 и большого кроссовера CX-9. С выводом на наш рынок первого тянуть, ясное дело, не станут: он обеспечивает больше двух третей продаж в России. А вот «девятка» спешить не будет. Эта модель была у нас нишевой и в «мирное» время. Посвежевшую «трешку» если и будут ввозить, то только по индивидуальным заказам. Весной ожидается премьера хэтчбека Mazda 2 для европейского рынка.

Какие автомобили появятся в 2017 году

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Комментарии (71)

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Какой славный срач! И Ильюша вновь на высоте.

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0
С Луны Свалился

Самый лёгкий способ бросить курить! С помощью народного средства, можно избавиться от вредной привычки за пару дней и полностью изменить свою жизнь. Советую всем  — ссылка

Ответить#
-2

А разве A5 sportback ещё не продаётся?ссылка

Ответить#
-1
Шпольтикин Кринмонсальс

Наверное,новое поколение будет или рестайлинг.

Ответить#
-8

Каплан кто ты?

Ответить#
-29
Безымянный

ВАЗОРУСОфоб

Ответить#
+2

lll

Ответить#
-30

лада универсал супер! а все почему????? потому что отечественные автомобили самые классные!!!!!!! через лет 5–10 это будет точно так!!! и это факт!

Ответить#
-1
Альби Альфонс

Хоть выше и был банальный ВБРОС от рекламного бота, но так «думает» не только он..... Может кто-нибудь вместо него сможет ответить на вопросы ниже.

Какая Лада-универсал супер ?
Лада-Ларгус(Дачия) или Лада-Калина ?
А Гранта-лифтбэк имеет багажник длиннее Калины-универсал, так она тоже супер ?
А Весты универсала так ещё и нет пока, поэтому........

А отечественные автомобили это какие ? Лада Ларгус и Лада Хрей ? Или *рено Логан, *рено Сандеро, ниссанистая Альмера, ДатьСунь Ондон/Мидон ?

Отечественность то как определять, по шильдику, по конструктиву, по платформе и комплектующим, а может быть по месту производства в России ?

А через 5–10 лет вообще отечественной Лады не будет, а будет японский отечественный ДатьСунь Веста, ДатьСунь Хрей и ДатьСунь Граната.....

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+28
Auto_Comment

ТАК ЖЕ ПРО ВОЛЬВО ГОВОРИЛИ НЕДАВНО

8 ЛЕТ НАЗАД ТАК ПРО ОПЕЛЬ ГОВОРИЛИ

10 ЛЕТ НАЗАД ПРО ДЖИЭМ ТАК ГОВОРИЛИ

3 ГОДА КАК ТАК ПРО ХЕНДАЙ С ЕГО ДОЛГАМИ ПРЕВЫШАЮЩИМИ КАПИТАЛ ГОВОРЯТ

Ответить#
0
Альби Альфонс

В слове «факт» буква «т» явно лишняя.

Ответить#
-10

Кто-нибудь, расскажите мне, чего все так ждут Весту-универсал?
Уже всем понятно, что седан из себя ничего инновационного не представляет, и универсал будет не лучше — просто дороже.
Чего же все путриоты и ВАЗофилы так ждут?
Полного привода и автомата не завезут никогда — это ж ВАЗ. И ВАЗ за 1,5 ляма никому не будет нужен.
Спрос на Классику, Приору и Калину в кузове универсал был не сказать чтобы огромный, с чего бы Весте «выстрелить» при анонсированной цене «от 800К»?

Ответить#
-17
Каплан Илья

Все ждут по разным причинам, одна из которых полное отсутсвие в 2017–2018 года универсалов в классе Б. Универсал с кроссоверным клиренсом, внешностью и присутствием всех доработок Весты за полтора года. Да это будет хит, однозначно, вообще веста уни-кросс способна подвинуть много кроссоверов класса Б, особенно в базовых компл. с двиг.1.6 литра и переднем приводом.
И цена за 800 это полный фарш, а не полупустой кореец или француз.

Ответить#
+37
Андрей

Не будет:)
У Калины Кросс тот же кроссоверный клиренс, все доработки Калины с 2004 года, не самая страшная внешность и «полный фарш». К тому же, стоит она далеко не «от 800».
И как идут продажи?

Ответить#
-14
Каплан Илья

Продажи идут нормально, в рамках запланированных. Только причём здесь опять путриоты и вазофилы? У вас фобия?

Ответить#
-30
ART

Не обращай внимания на него. Он все равно не шарит в машинах.

Ответить#
+6
Рустам

Тонко:)))

Ответить#
-8
ART

Ахах, тоесть автоваз запланировал в 2016 году обвал продаж калины на 42%??? Крутое заявление))

Ответить#
+31
. Николас

Они на 50% планировали, но не сбылось, поэтому сейчас там все сидят — полные штаны радости — и думают, какое бы падение запланировать на 2017 год, чтобы тоже не сбылось:)

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-11
. Николас

Разговор шёл про Калину Кросс. А её в 2016 году продали больше, чем в 2015. Путриоты и вазофилы здесь причём?

Ответить#
-31
ART

При том же,что и собякинозадолизы:)))
Не отвлекайтесь,Пшелка,я с вами ещё не закончил:)
Вы решили во всех статьях ЗР попозориться?:)
Это я вам могу устроить:)))

Ответить#
-8
ART

Пшелка,вы на «вы» умеете разговаривать?:)
Я удивлён — у вас есть шанс на выздоровление:)
Хотя нет,шучу,конечно же нету:)))
Путриотизм не лечится — только усыплять:)))

Ответить#
-9
Каплан Илья

А вы не думали что это машины разных категории? Давайте сравним велосипед и мотоцикл, а что, колеса два, рули почти одинаковые, цепь есть и багажник. У калины качество хуже, РАЗМЕРЫ меньше, а уж про комфорт, безопасность, управляемость даже говорить не приходиться! Калина типичная малолитражка, Веста полноценный авто Б+ класса, общей длинной 4410 см и базой 2635(!) такая же колесная база у Кашкая!
НУ и чтобы совсем у вас стул сгорел, на данный авто планируют поставить современную автомат. трансмиссию. ( Вариатор и «Автомат»)

Ответить#
+3
Каплан Илья

У калины маленький багажник и салон, веста и больше и едет лучше. Ничего похожего по этой цене на рынке нет.

Ответить#
+3
Константин

Ларгус — большой багажник и салон, едет лучше калины. Цена более-менее адекватная на фоне конкурентов. Продажи —25% за 2016 год. Кому надо более навороченное авто выберут сид, а  кому более проходимое — дастер.

Ответить#
+30
. Николас

Ну да за цену Сида нового можно как раз взять ДВА ларгуса. Вы прям сравнили, я в ужасе.

Ответить#
+3
Андрей

Сид примерно 900, ларгус 600. Так что полтора и ничего ужасного, веста в максимальной комплектации будет по цене минимального сида.

Ответить#
0
. Николас

Веста едет и рулится гораздо лучше ларгуса, внешне интереснее , опций больше. Только кросс мне нужен, взял бы обычный сарай весту.

Ответить#
+3
Андрей

Это где это отсутствие универсалов ?
Хотите универсал с кроссоверным клиренсом — вперед за Ларгусом-кросс ! Всем универсалам универсал !
А уж продажи «универсала» Калина-кросс вообще стремятся к нулю. К тому-же универсал Веста будет относительно коротким с небольшим багажником, похожий больше на растянутый хэтчбэк или лифтбэк.

Да, спрос будет, но как всегда значительно меньше седана.

Универсалы НИКОГДА не были в России хитами и не будут.... Всего-лишь часть потенциальных покупателей универсалов проецируют свои симпатии и хотелки на остальных без учета статистики спроса и продаж.

Ответить#
+30
Auto_Comment

В последнее время калины только в кузове универсал встречаю.

Ответить#
+30
Каплан Илья

>>>Кто-нибудь, расскажите мне, чего все так ждут Весту-универсал?
—--
Присматриваюсь. Сейчас владею KIA CEED'SW.
В целом прекрасный автомобиль, но уже не новый.
ссылка
Считаю что сейчас на корейцев завышен ценник, CEEDы второго поколения (универсал) мне сейчас не по карману. В то же время в Весте уровень оснащения сопоставим с тем что имею сейчас.
Поглядываю как там движок 1.8, будут ли проблемы с ресурсом у реальных владельцев.
Если приду к положительным выводам, то буду рассматривать как основной вариант.
Как запасной: дастер 4х4 2.0 или Ларгус кросс или CEED'sw JD, немного б/у.
Посмотрим в общем, время есть.

И да, владел ВАЗ 2111 в течение 7 лет — вообще проблем не знал, продал на пробеге 130 тыс. Поэтому от ВАЗ остались положительные эмоции.

Ответить#
+2
Константин

...Каждый раз когда заходит речь об «сравнимом оснащении» сразу вспоминаются китайские телефоны, чье оснащение бьет любую другую марку — там и телевизор, и радио и черта в ступе.
Надо отдавать себе отчет в том, что вазовское оснащение это в какой-то степени мере рекламный ход и галочка.
АБС оснащен? Оснащен — а какого поколения? А? Вспомните.
ЕСП есть? Есть. А какого поколения? Ставится оно еще на кого-нибудь? Вспомните.

Ответить#
-29
Безымянный

АБС и ЕСП на Весте работают без нареканий!!! И мне [у нас не ругаются] какое том поколение!

Ответить#
+2
Безымянный

>>>АБС оснащен? Оснащен — а какого поколения? А? Вспомните.
—--
Да вообще без понятия какое там на CEED поколение стоит.

ESP в моей комплектации тоже нет и не надо.

Ответить#
+1
Константин

На ceed — современное поколение. А абс такая штука, которая сейчас развивается круче чем компьютеры. 1 поколение от 3 и 3 от 6  и 6 от 9 отличаются очень сильно.
Умиляет меня наш народ, на на [у нас не ругаются] по большому счету не нужные дворники на задних дверях молится, а вот на поколение АБС — систему прямо влияющую на безопасность — ему плевать.
p.s.: вазофилы умеют минусить, но не умеют аргументировать, ну... каков поп таков и приход.

Ответить#
-30
Безымянный

«Умиляет меня наш народ» Прям в точку, кстати, а какое поколение на СИДе? На Весте 9е)))

Ответить#
+2
Безымянный

Ты идиот! АБС и ЕСП на Весте последнего поколения

Ответить#
+4
Константин

Задние стеклоподъемники на электроприводе — таки да, удобно, но почитайте форумы весты — ни у кого не было отказа, когда едешь потом пленкой заклееный, но да, оснащение «сравнимое»? Нет? Ни у кого?
Обогрев лобового? Круто, че. Не спорю. А не на зарулем ли была заметка, что его тупо забыли подключить к электропроводке и оно не работало?
Автомат с мощным движком есть? Типа да. Робот с 120+лс. Который дергает как механика в руках новичка (опять же даже на зарулем было), а жрет как 4 ступенчатый автомат на 103 лс логане (судя по некоторым постам на форумах владельцев).
Навигация? О да, молодцы, ага. Почти так же шустро работает как на г-но планшете, а стоит конкретно дороже. Зарулевную статью про глюки навигации сами найдете или дать ссылку?
И всё так — вроде оно есть, но как мне видится — или устаревшое, или ломучее, или кривое или все вместе.
И добивает то, что даже на любом иностранном ведре ты поедешь в европу и тебе его починят в случае чего, и даже старые вазы можно было везде починить (до 14–15 моделей), а на новых вазах я боюсь до хельсинки доехать — сломаюсь — встану в дорогущей европе и буду тысячи евро за эвакуатор до россии платить.

Я бы предпочел весту без этих свистоперделок неизвестного поколения и надежности и со старым классическим автоматом. Нечто вроде увеличенного логана/сандеро, в кузове универсал и задранного над землей. Желательно с иностранным двигателем (опять же для ремонтопригодности) и как можно бОльшим совместимым количеством запчастей (от той же 9-ки вазовской многое ставилось на иномарки или наоборот). И по цене ес-но скинуть на цену этих свистоперделок — тогда можно продать тем, кому нужен автомобиль как средство передвижения, а не для понтов как местным вазофилам.

Ответить#
-30
Безымянный

Вот это логика) Точнее, её полное отсутствие))
Если какой-то элемент у кого-то когда-то отказал, то надо срочно перестать это продавать? Тогда лучше пешком ходить, ведь всё когда-нибудь ломается. Правда тогда сломаешься ты, пока дойдёшь до Хельсинки)))
Не бери весту на роботе и все дела (никто ж не заставляет).

Ответить#
+30
Demitrius

То что вы не видите логики — это не значит что ее нет, это значит что у вас проблема со зрением:)
Понятно, что вы как типичный вазофил пытаетесь принизить проблему мол «какой-то элемент отказал как-то значит». Но это лишь подчеркивает слабость вашей аргументации.
Рио продали 80к в 16 году, вест 40к. Плохих отзывов по вестам при этом куда больше чем по рио. Это не «какой-то элемент». Это статистика.

Ответить#
-30
Demitrius

авто без автомата — это не авто вообще, тогда вам действительно лучше пешком ходить или на велосипеде, раз такое страстное желание руками и ногами шевелить, что автомат вам не нравится.

Ответить#
-30
Безымянный

Авто без автомата значит гораздо больше, чем комментирующий без имени :)
>>Рио продали 80к в 16 году, вест 40к.
>>Плохих отзывов по вестам при этом куда больше чем по рио.
>>Это не «какой-то элемент». Это статистика.
Как говорится — существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Ссылку на источник приложи, кто её и как считал. Или это статистика безымянного никчёмыша-кореевода, который зарегистрировался 6 января для того, чтобы писать всякую чушь про весту? В таком случае, твоя статистика и гроша ломанного не стоит :)
P/S даа, я типичный вазофил))) обожаю ВАЗ =)))

Ответить#
+31
Demitrius

Ждём,когда вас в путриоты и моркитолаги определят:)))

Ответить#
+1
Виталий

вот так вот укусит путриот-вазофил и станешь тоже путриотом-вазофилом)
ждём вазофилоапокалипсис

Ответить#
+1
Безымянный

Давай по пунктам применительно конкретно к моему CEED и личным предпочтениям:
>>>Задние стеклоподъемники на электроприводе — таки да
—--
На CEED сзади вёсла. Открываются окна крайне редко, поэтому здесь без разницы.

>>>Обогрев лобового? Круто, че. Не спорю.
—--
Есть обогрев зоны дворников. При температуре до —5 помогает, если холоднее то почти бесполезен.

>>>Автомат с мощным движком есть? Типа да. Робот с 120+лс.
—--
Не-а, механика с движком 1.4 Если пришпорить — побежит резво, но и жрать будет как 1,8 :-)

>>>Я бы предпочел весту без этих свистоперделок неизвестного поколения и надежности и со старым классическим автоматом. Нечто вроде увеличенного логана/сандеро, в кузове универсал и задранного над землей.
—--
Здесь всё индивидуально. К автомату равнодушен.

Итого. В дополнение к тому что есть мне бы хотелось из опций климат вместо кондишена и круиз-контроль. Всё.

Ответить#
0
Каплан Илья

Элементарно.
Веста кросс имеет эффектную внешность и ожидается относительно невысокая цена. Полный привод там не особо и нужен — кому надо по *овнам лазить возьмут ниву, а остальным переднего достаточно. С автоматом беда, но пока будут брать на механике.
То есть, веста кросс на механике будет отличное предложение в своем сегменте, никто за неё 1,5 ляма просить точно не будет, это же не жадные дилеры хундая.

Ответить#
+30
Demitrius

Они за весту вагон если до 700 попросят, то куда ни шло с конденсатор и магнитолой. Если выше, то не будут брать. Смысла нет жигуль за 800 брать

Ответить#
-7
Алексей

Это уже давно не жигуль. Я не понимаю, почему крету 1.6 с передним приводом берут за миллион, а весту кросс 1.8 не возьмут за 800. Тем более, что веста кросс даже внешне смотрится дороже креты.

Ответить#
+30
Demitrius

«Жигуль, Жигуль»....

«Сначала художник делает себе имя, а потом имя работает на него„(С)
Основная масса покупателей рассуждает проще — написано сзади Лада, значит.... что рядом едет Зубила или Одинадцатая с надписью Лада, что Веста их обогнала с такой-же надписью Лада.....

Многие полжизни на них проездили и им хочется как-бе „подняться, вырваться....“ ИмЕдж всё — жажда ничто ! Для России это и сейчас актуально. И если позволяют финансы, то люди вырываются из плена „Жигулей“....

А вот то что это уже не „Жигуль“ поймут чуть позже купившие новые Весты и Хреи столкнувшись с обслуживанием и ремонтом, тем более когда кончится гарантия на Весты и Хреи, до всех окончательно дойдёт что это уже очень даже совсем не „Жигуль“ по стоимости запчастей и простоте обслуги и ремонта .....

Ответить#
+30
Auto_Comment

Но что ещё более важно, веста по удовольствию от вождения уже не жигуль

Ответить#
+29
Demitrius

Это жадные дилеры ВАЗа. Любому ВАЗу красная цена в базарный день до полумиллиона в топе.
Не с их бракодельсеским рылом в автомобильный ряд лезть.

Ответить#
-11

УАЗ ничего не обещает? А как же заявленная АКП?!

Ответить#
-31
Дмитрий

Дубль

Ответить#
-15
Дмитрий

Вас нае..али,Дмитрий:)))

АКП на моторе ЗМЗ-409 нафиг никому не сдалась:)
А у путриотов ввиду их непревзойдённой тупости денег нет,чтобы потешить свои путриотические амбиции:)
Он и так ни черта не едет и жрёт,какой ему нах..р автомат?:)

Плюс не забываем про «качество»,"безопасность" и цену,которая с автоматом станет ещё выше:)))

Чо,Тахо вам уже разонравился?:)))

Ответить#
-13
Дмитрий

УАЗ обещает смерть водителя при ДТП.

Ответить#
-10
Дмитрий

Уаз обещал только, что в краш-тесте авторевю условный водитель должен выжить, если они высоту несминаемого барьера уменьшат на десяток сантиметров))

Ответить#
+30

По поводу ВАЗа — в 2017 г. должна быть еще одна новинка Веста спорт. ЗР от праздников не отошел)))

Ответить#
+4
fedor062

И как продажи Гранты и Калины Спорт?
Впечатляют?
А Эллады за 8 лямов?:)

Ответить#
-13
Каплан Илья

Почему только ВАЗ ругаете?

Ответить#
0
fedor062

Потому что стоит поругать что-то другое,как набигают путриотические моркитолухи и начинают впаривать,что нужно брать ВАЗ:)
А ещё ВАЗ — это распилооткатный кусок г..вна,который постоянно сосёт бюджет за откаты:)

Ответить#
0
Виталий

Сказало пустое место))))
Ах да, простите, вы ведь диванный иксперд овна и пара))))
Значит вы все время сосёте за откаты? Бедняга) Всех навальнят ждет такая учесть :)

Ответить#
-1
навальнята, изыди!

Многабукафф,школоло,а ВАЗ мне порекомендовать всё равно забыли:)))

Ответить#
0
Виталий

ВАЗ тебе не по карману. Всем навальнятам рекомендую ЗАЗ Ченс :)

Ответить#
0

АвтоВАЗ, хватит титьки мять!

Весту кросс в МАССЫ! + ей 4ВД & АКПП!!! ВСЕ!!!

Ответить#
+4
О. Евгений

И цена от 1,45 ляма. И [у нас не ругаются] она нужна тогда?
Она и сейчас за 800 никому не упала.

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-12
Каплан Илья

Все верно! А вот за 800 с акпп и 4вд будет нужна

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-8
О. Евгений

Ага:)
«-Папа, а ВАЗик за 800К с полным приводом и автоматом есть?
 — Нет, сынок, — это фантастика!»:)

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-9

Молодцы корейцы, самое время подвинуть рынок. И Глонасс им не помеха.
Работать при хорошем спросе легко, а вот при ограниченном могут далеко не все. Учись Европа, как работать надо.

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-4
Михайлов Федор

Статистика за 16-й год: Форд +10%, Рено — 3%, Шкода +1%, Тойота — 4%, VW — 5%, LADA —1%, УАЗ +1%, Киа —9%, Хюндай — 10%.
Так чего там про хорошую работу при ограниченном спросе?))))

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-30
Безымянный

" Киа —9%, Хюндай — 10%" — вот это и есть ограниченный спрос.
Но в отличи от европейцев (сокращение предложения в России), корейцев он не пугает, а заставляет работать.

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-6
Безымянный

Не забывайте про эффект низкой базы и заодно гляньте, за счет чего прирос тот же Форд.

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-7
Михайлов Федор

они были бы молодцы, если бы цены не задирали...

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+7