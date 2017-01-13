Какие автомобили появятся в 2017 году

В этом году мы решили перенести нашу традиционную для журнала рубрику — «Автокалендарь» — в интернет. В материале собрана вся известная на сегодняшний день информация о машинах, которые дебютируют в 2017 году.

В кризис делать прогнозы трудно. Представительства осторожничают, боясь загадывать. Даже казалось бы утвержденные планы меняются на ходу. И все-таки мы не отказываемся от нашего привычного календаря премьер года.

Все автоновинки-2017

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Массовый сегмент

Начнем с родной Лады. Подтвержденная новинка у нее одна — универсал Веста появится во второй половине года. По предварительной информации, в производство запустят две версии, обычную и приподнятый Cross. Предыдущий глава автогиганта Бу Андерссон обещал начать выпуск пятидверки в сентябре 2016-го, но не сложилось.

Lada Vesta Cross универсал Lada Vesta Cross универсал

Строить предположения о рестайлинге Ларгуса, Гранты и Калины даже не хочется. Эти модели мы тоже ждали еще в 2016 году, но у завода нашлись дела поважнее. Есть все шансы, что троица не успеет обновиться и в 2017-м. но хотя бы одна модель, скорее всего, успеет предстать перед покупателями посвежевшей.

УАЗ ничего глобального не обещает и продолжит постепенно обновлять существующую линейку. А Datsun собирается порадовать только 16-клапанными двигателями для ныне выпускаемых моделей. Запуск кроссовера японцы пока отложили.

Peugeot 3008 Peugeot 3008

Альянс Peugeot-Citroen чувствует себя в России не лучшим образом, но покидать наш рынок не собирается. «Львы» привезут в нашу страну сразу два кроссовера — рестайлинговый 2008-й и абсолютно новый 3008-й. Должен обновиться седан 408 (соплатформенный Citroen C4 это уже сделал). А еще в Калуге может начаться производство коммерческих моделей — Citroen Jumpy/Spacetourer и Peugeot Expert/Traveller. Что касается премьер на европейском рынке, то «шевроны» начинают в начале года продавать хэтчбек С3, а осенью представят С3 Picasso. Peugeot собирается к лету провести рестайлинг 308-го, а под конец года выкатить полностью новый Partner. Вероятно, одновременно дебютирует и его «близнец» Citroen Berlingo.

Fiat обновит компактвэн 500L и представит следующее поколение хэтчбека Panda. По слухам, произойдет это весной и осенью соответственно. Обе машины, скорее всего, до России не доберутся.

Ford Fiesta Ford Fiesta

Ford начинает год с продаж рестайлингового кроссовера Kuga, производство которого в нашей стране уже запущено. Летом европейские дилеры получат первые Фиесты нового поколения, но до наших просторов в 2017 году они могут и не доехать. Зато осенью обещан экстремальный Ford Focus RS 500.

Honda CR-V Honda CR-V

Honda нынче представлена в России сильно усеченным составом. На новый Civic можно не рассчитывать, а вот CR-V пятого поколения станет доступен для заказа во второй половине года.

Компания Hyundai готовится буквально завалить новинками, самая горячая из которых — Solaris второго поколения. Его ждем в продаже в первом квартале года. Завод в Санкт-Петербурге остановится для финальных работ по подготовке производства в январе. Текущая модель уверенно идет к тому, чтобы стать в России первой по продажам в уходящем году. В первой половине года также появится на дорогах новый i30, в третьем квартале — i40. А еще ходят слухи о некоем кроссовере В-класса. У нас такой уже есть — Hyundai Creta, так что речь идет о более престижной модели для европейского рынка.

Kia KX3 Kia KX3

Родственная марка Kia обещает россиянам пять-шесть новинок и пару специальных серий. Уже известны цены на рестайлинговый седан Cerato, за ним последуют посвежевшие Mohave и Soul (включая турбоверсию Soul GT), которые во второй половине года поддержит Rio второго поколения. Будем надеяться и на появление у нас аналога Креты, который уже известен в Азии как Kia KX3. Что касается других стран, то в январе в Детройте дебютировал Kia Stinger — спорткар, который разгоняется до сотни за 5 секунд, а в Женеве состоится показ нового малыша Picanto.

Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda анонсирует приезд сменившего поколение CX-5 и большого кроссовера CX-9. С выводом на наш рынок первого тянуть, ясное дело, не станут: он обеспечивает больше двух третей продаж в России. А вот «девятка» спешить не будет. Эта модель была у нас нишевой и в «мирное» время. Посвежевшую «трешку» если и будут ввозить, то только по индивидуальным заказам. Весной ожидается премьера хэтчбека Mazda 2 для европейского рынка.