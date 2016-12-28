Со 2 декабря на сотнях улиц Москвы резко повысилась стоимость часа стоянки. Сделано это для того, чтобы в очередной раз попытаться разгрузить улицы мегаполиса. Помогло ли? Мы поехали в рейд, чтобы увидеть собственными глазами.

Платная парковка

Материалы по теме Платная парковка: власти Москвы выполнили свое «обещание»

Произошедшие в начале месяца изменения масштабны. На 155 улицах столицы час стоянки подорожал до 200 рублей, а приобретенные абонементы (за исключением резидентных) на них не действуют. Это самые загруженные участки, на которых, по мнению специалистов Центра организации дорожного движения (ЦОДД), не хватало мест для парковки местным жителям. Приткнуть машину на таких улицах действительно было крайне затруднительно, причем порой даже в выходные дни.

На 290 улицах введен дифференцированный тариф. Постой железного коня на 54 из них обойдется в 50 рублей за первые полчаса и 150 рублей за каждый последующий час, ночной тариф с 20:00 до 08:00 — 80 рублей в час. Еще 236 улиц «оценили» в 60 рублей за первый час, 100 — за каждый последующий, а с 20:00 до 08:00 придется платить по 60 рублей. Подорожание относительно действовавших ранее тарифов (от 40 до 80 рублей за час) существенное, и автомобилисты не могли не отреагировать на него. Особенно это касается мест с самыми «драконовскими» ценами.

Уже по итогам первой недели после подорожания заместитель мэра Максим Ликсутов отчитался: в местах измененного тарифа загруженность улиц снизилась в среднем на 10% по сравнению с данными предыдущих недель. Мы решили своими глазами увидеть, как обстоят дела, и отправились в рейд по центру Москвы. Ситуацию «как было раньше» представить себе нетрудно: почти на всех попавших в отчет улицах в разгар рабочего дня свободное место приходилось поджидать, наматывая круги по окрестностям. Иными словами, их загруженность была 100%-ной, а с учетом «очереди» из желающих даже превышала этот показатель. Выискивающие карман машины создают дополнительный трафик, затрудняя движение.

К слову, на платных парковках, которые существуют в Москве с 1 ноября 2012 года, город заработал около девяти миллиардов рублей. Из них 2,9 миллиарда — доход за последний год. По заверениям чиновников, все деньги идут на благоустройство районов, в которых они были собраны.

В фотогалерее ниже все подробности нашего рейда, по результатам которого стало очевидно, что число пришлых автомобилистов в центре еще чуточку уменьшилось. Не всем по карману оказались новые тарифы. И да — теперь есть шансы найти на некоторых улицах хоть одно свободное место. Однако в большинстве случаев загрузка по-прежнему 100%-ная, плюс очередь из желающих занять свежеосвободившееся место. К тому же увеличилась доля припаркованных без номеров автомобилей. Решения этой проблемы у властей пока нет и, видимо, не предвидится, судя по обилию «безномерных» машин прямо под носом у силовых ведомств: в переулках в районе Лубянки и у здания МВД.

Словом, несмотря на взвинченный ценник, спрос по-прежнему превышает предложение. Что же касается пользы для местных жителей, то на многих улицах с 200-рублевой парковкой жилья минимум, а машинами по-прежнему заставлено все.