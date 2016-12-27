Как нельзя ездить в городе

Про то, как управлять машиной зимой, написано уже довольно много. Но в подавляющем большинстве это советы по контраварийному вождению. Мы же на этот раз сосредоточимся на обычном городском движении.

Навыки контраварийного вождения, безусловно, полезны, но их применяют, когда кто-то из водителей уже совершил ошибку. А вот как ездить, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

городские дороги зимой

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В Правилах сказано, что водитель обязан соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал в зависимости от условий движения (видимости, сцепления с дорогой и проч.). Но что такое «безопасная дистанция»? Скажем, в условиях пробки, когда скорость движения минимальна, то дистанции, равной длине автомобиля C-класса, будет вполне достаточно для среднестатистического водителя, чтобы не попасть в аварийную ситуацию. Но представьте, что вы движетесь со скоростью 50 км/ч. Если водитель автомобиля перед вами начнет резко тормозить, скорее всего, избежать аварии не удастся. За то время, пока вы среагируете и перенесете ногу с педали акселератора на тормоз, есть шанс «догнать» впереди идущий автомобиль. Так что при выборе дистанции ориентируйтесь на собственную реакцию и навыки вождения. Понимание приходит с опытом, а если его недостаточно, лучше держать дистанцию с небольшим запасом. Когда сзади вас кто-то «подпирает», моргните аварийкой. Если водитель, следующий за вами, не увеличит дистанцию, лучше уступите дорогу, ведь, возникни на пути препятствие, вы успеете остановиться, а он — уже нет.

В любой ситуации полезно порой смотреть не только на задние габаритные огни впереди идущего автомобиля, но и заглядывать за него. Сквозь окна, если они не тонированы, или сместившись на полкорпуса влево, не выезжая из своей полосы. В этом случае не придется ждать, пока перед вами загорятся стоп-сигналы, чтобы начать тормозить. Зная дорожную ситуацию наперед, можно начать замедления заранее, безопасно и более комфортно.

И будьте вдвойне внимательнее, выезжая зимой за пределы МКАДа. В Москве большинство улиц обрабатывают реагентами, которые достаточно быстро справляются с наледью и снежной кашей. «Зацеп», выражаясь языком гонщиков, в таких условиях не хуже, чем летом во время дождя. Но в Подмосковье реагентами обрабатывают далеко не все улицы. Дорожное покрытие скользкое — водителю важно вовремя подстроиться под изменившиеся условия.

занос Навыки контраварийного вождения, как правило, применимы, когда есть простор для маневра, чтобы объехать внезапно возникшее на пути препятствие. В городе зачастую такого простора нет — вы зажаты в полосе для движения попутными автомобилями, да и скорость не так велика. городские дороги зимой В городском потоке важнее внимательность, а самый действенный инструмент, с помощью которого водитель сможет избежать аварии, — безопасная дистанция.

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Что же касается бокового интервала, то, к примеру, летом все относительно просто. В крупных городах на дорогах есть разметка. Придерживайтесь ее, и в большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы не попасть в аварийную ситуацию. Но зимой, особенно во время осадков, разметку порой не различить под слоем снега или грязи. В случае опасности важно не совершать резких движений: к примеру, если попутный автомобиль справа начал смещаться в вашу сторону, не стоит шарахаться от него, не убедившись в безопасности этого маневра. Ведь, окажись слева другой попутный автомобиль, виновником аварии, скорее всего, признают вас. Особенно если контакта с попутчиком справа не произошло.

И, конечно же, шины должны быть по сезону, то есть зимние. И обуты не только на ведущие колеса, а на все четыре. Всесезонные шины лучше не использовать: универсального состава резиновой смеси, который одинаково эффективно работал бы в жару и в холод, не существует. А случись сильные морозы, всесезонка просто задубеет и эффективность торможения заметно снизится.

спортивные шипованные шины Вот такие «зубастые» шины используют спортсмены. Такая резина позволяет водителю контролировать автомобиль на высокой скорости. нешипованные шины Обычным же водителям для езды по городу вполне подойдет нешипованная зимняя резина.

Вспомните сильные снегопады, которые обрушиваются на города. Обочины и дворы завалены снегом, город задыхается в пробках. Даже самая эффективная коммунальная служба не в силах очистить снег за час. Поэтому в багажнике хорошо бы иметь небольшую лопату, телескопическую, чтобы она не занимала много места. Лопата позволит убрать, скажем, высокий снежный бруствер, который оставил за собой трактор. Или сугроб, который насыпали коммунальщики перед бампером автомобиля, убирая снег с утра. Лопату выбирайте не абы какую, а именно для уборки снега, и лучше всего металлическую, а не пластиковую, или как минимум с металлической кромкой. Пластик может быстро сломаться о слегка промерзший снег.

очистка автомобиля от снега Лопата в машине обязательна, даже если вы передвигаетесь только по городу. Она позволит быстро откопать машину после ночного снегопада.

Выезжая с парковки, избавьте машину от снега. В том числе крышу. Это для вашей же безопасности. Не забывайте очищать оптику, чтобы были видны стоп-сигналы и указатели поворотов. Тогда другим водителям не придется догадываться о вашем намерении повернуть. Не стоит также оставлять снег на заднем стекле и боковых зеркалах, надеясь на функцию электрообогрева. Если слой снега достаточно большой, растает он не сразу, и обзорность будет какое-то время ограничена. Кстати, стоит очищать от снега перед поездкой и задние боковые окна, даже если на втором ряду нет пассажиров. Зачем? Да просто в городе траектории движения автомобилей пересекаются под самыми разными углами, и зачастую уступать дорогу нужно машине, двигающейся в «слепой» зоне, когда ее не видно ни в переднее боковое окно, ни в боковое зеркало.

автомобиль под снегом Сильный снегопад за пару часов превращает машину в сугроб. Простой щеткой тут не обойтись — основную часть снега лучше убрать лопатой. Главное, не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Зимняя дорога После снегопада следует полностью очищать автомобиль от снега. С сугробом на крыше ездить не стоит: при резком торможении весь снег с крыши окажется на стекле и капоте машины, ограничив видимость, а так и до аварии недалеко.

Парковаться лучше задним ходом. Собственно, это всесезонный совет. Как правило, просвет под задним бампером больше, чем под передним, так что шансов повредить его меньше. Зимой есть другая опасность. К примеру, даже если вы уверены, что бордюр, к которому вы подъезжаете, достаточно низкий, а снег рыхлый и не поцарапает краску вашего автомобиля, все равно не заезжайте бампером в сугроб. Случись резкий перепад температур, и снег заледенеет, превратившись в камень. Отъезжая, можно запросто расстаться с бампером.

Автомобиль безнадежно застрял в снегу? Не буксуйте, лучше его откопать. Это сохранит и время, и нервы. Если надо проехать через рыхлый участок снега или забраться в подъем, то делать это надо ходом на второй передаче. В случае, если колеса срываются в пробуксовку, добавлять газ не нужно. Так машина окончательно закопается. Лучше, что называется, «прибрать газ», то есть приотпустить педаль акселератора, но не полностью, дав шинам зацепиться. Таким образом можно преодолеть небольшой снежный бруствер или проехать скользкий участок дороги.

автомобиль застрял в снегу Если машина застряла в снегу, ее лучше откопать или вытолкать с помощью человекосил. Буксование только усугубит ситуацию.

Давление в шинах снижать не нужно. Этот прием поможет, только если вы застряли в очень глубоком снегу где-нибудь в лесу. А в городе ездить на полуспущенных шинах просто опасно. Колесо может легко слететь с обода. Скажем, при резком маневре.

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Все движения при езде по зимней дороге должны быть плавными, без резких воздействий на руль или педаль газа. Дерготня только разбалансирует автомобиль. Как следствие — возникнет занос, а в городе справиться с ним непросто даже подготовленному водителю. Это на площадке контраварийной подготовки много свободного места, а на дороге вас окружают другие участники движения, у тротуара стоят припаркованные автомобили, да и пешеход может оказаться на дороге. Потому любой занос может привести к серьезным последствиям.

Тормозить, опять же, нужно плавно и с запасом дистанции. Система ABS уменьшит тормозной путь лишь в сравнении с торможением с полностью заблокированными колесами, но не более того. В первую очередь она создана для того, чтобы машина оставалась управляемой во время торможения. Не стоит пренебрегать и другим электронным помощником — системой стабилизации ESP. Не отключайте ее. Да, на высокой скорости в случае заноса электроника может «задушить» двигатель, превратив водителя в зрителя. Но на городских скоростях ESP скорректирует траекторию, не позволив начаться заносу.

Полноприводный автомобиль ведет себя на скользкой дороге стабильнее моноприводного. Зимой преимущества колесной формулы 4х4 неоспоримы. И на заметенную парковку заедете легче, и на дороге будете чувствовать себя увереннее, чем водители моноприводных автомобилей. Но пугаться автомобилей с задним приводом тоже не стоит. Да, на зимней дороге управлять ими труднее, чем передне- или полноприводными машинами. Важно не торопиться и вовремя убирать ногу с педали газа, если начинается скольжение задней оси.

Главная система безопасности находится в голове водителя. И если человек не отдает себе отчета в том, что делает, не соблюдает дистанцию, превышает скорость, то даже самый дорогой автомобиль, оборудованный множеством электронных систем безопасности, от неприятностей на дороге не спасет.

Фото: Максим Гомянин, Георгий Садков, из архива автора