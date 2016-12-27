Прежде чем взять автокредит: 5 правил хорошего тона

Если вы отправляетесь в автосалон, чтобы выбрать машину, которую планируете приобрести в кредит, вам нужно знать несколько простых, но важных правил — они обезопасят вас от недобросовестных продавцов и кредитных организаций.

Правило 1: знакомимся поближе

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Если в автосалоне сотрудник, показывающий вам кредитный договор, представляется специалистом банка, вы имеете право ознакомиться с агентским договором между автосалоном и банком. Ведь в соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ кредиты вправе выдавать только кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии. Чаще всего салоны сотрудничают сразу с несколькими банками, поэтому не торопитесь и внимательно изучите условия каждого из них. Вы вольны выбрать банк с наиболее привлекательным для вас предложением. Если не уверены, что такой банк по каким-то причинам одобрит вам выдачу займа, подавайте заявку на кредит сразу в несколько банков. После того как поймете, какие из них подтвердили выдачу кредита, выберите один.

Нужно понимать, что самостоятельно (без участия банков) выдачей кредита автосалон занимается только в случае, если у него есть соответствующее право согласно выписке из ЕГРЮЛ, которую вы можете получить в режиме онлайн на сайте Федеральной налоговой службы, и лицензия на подобные операции.

В зависимости от организации, где вы будете оформлять кредит — в автосалоне или в банке, условия по нему могут отличаться, но общая логика и порядок ваших действий будут схожи.

Правило 2: знай свои права

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При покупке автомобиля вам придется подписать целую кипу бумаг: договор купли-продажи автомобиля, кредитный договор с банком, договор залога транспортного средства, договор страхования со страховой компанией. Помните, что в данных правоотношениях вы выступаете как потребитель и на основании закона «О защите прав потребителей» можете требовать всю интересующую вас информацию о контрагенте в полном объеме до заключения сделки. Также обязательно проверьте договора на предмет навязанных услуг, которые требуют дополнительной оплаты.

Правило 3: все до копейки

В договоре купли-продажи необходимо обратить внимание на конечную стоимость автомобиля. Иногда она существенно отличается от той, что вам озвучивали ранее, скажем, по телефону. Бывают случаи, когда клиентам автосалона называют одну сумму стоимости транспортного средства, привлекая таким образом покупателя, а в договоре купли-продажи при этом указывают совершенно другую, значительно большую, и клиенты подписывают договор купли-продажи, не читая его, потому что верят сотруднику автосалона на слово.

При обращении в банк запросите информацию о полной стоимости предстоящих затрат: основные и дополнительные платежи по кредиту, условия по страхованию, условия досрочного погашения кредита, размер штрафных санкций за просрочку платежей и т.д. По недосмотру вы можете потерять сумму, превышающую стоимость автомобиля в несколько раз.

Банки, как правило, обязывают своих клиентов страховать автомобиль пополису каско — так кредитная организация хочет обезопасить себя на случай, если с машиной что-то случится. Если же банки этого не делают, то не стоит искать здесь какой-то подвох. А вот чего действительно банки не имеют права делать, так это заставлять вас страховать еще и свою жизнь.

Правило 4: кому платим?

Внимательно следует отнестись и к платежному поручению, предлагаемому вам на подпись. Именно в нем содержится информация о том, куда поступят ваши денежные средства. Сверьте данные из договора с данными из платежного поручения — они должны совпадать.

Правило 5: ПТС-заложник

Представитель банка попросит вас передать на хранение в банк ПТС. Это стандартное требование, которого не стоит пугаться, — так кредитные организации страхуются от махинаций с куплей-продажей залоговых автомобилей. Банк вернет вам ПТС, как только вы полностью выполните свои обязательства по кредиту. Если вы предоставите банку этот документ позже указанного в договоре срока или не предоставите вообще, то за это обычно кредитным договором предусмотрены штрафные санкции, вплоть до расторжения кредитного договора и возврата всей суммы кредита.

Дмитрий Смаковский, старший юрисконсульт компании «Мой Семейный Юрист»

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