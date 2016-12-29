Lada Largus: что дает приставка Cross?

Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссРазница в цене тестовых автомобилей незначительная. За обычный Largus в исполнении Luxe Prestige просят сегодня 637 700 рублей, а за кросс-версию в аналогичной комплектации Luxe — 659 200 рублей.
Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссРазница в цене тестовых автомобилей незначительная. За обычный Largus в исполнении Luxe Prestige просят сегодня 637 700 рублей, а за кросс-версию в аналогичной комплектации Luxe — 659 200 рублей.
Встречаем по одежке
Внешних различий у Ларгусов не так много. И только присмотревшись, можно определить, что кросс-версия чуть выше донора. У нее неокрашенные бамперы с серыми вставками на нижней их части, а также дополнительные черные накладки колесных арок и порогов. Обычный Largus комплектуют 15-дюймовыми колесами, а на Кроссы ставят 16-дюймовые. Вот только запасное колесо у обоих одинаковое, 15-дюймовое, так что в первом случае запаска полноразмерная, а во втором лишь в статусе докатки. Оба автомобиля у нас в максимальных комплектациях: Largus Cross в исполнении Luxe, а обычный Largus — Luxe Prestige. Собственно, приставка Prestige подразумевает лишь литые диски вместо штампованных. Но у кроссовой модификации литые диски установлены по умолчанию.
Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссЭтот кадр отражает, пожалуй, главное отличие между Ларгусом с приставкой Кросс и универсалом. Разница в дорожном просвете видна невооруженным глазом.
Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссЭтот кадр отражает, пожалуй, главное отличие между Ларгусом с приставкой Кросс и универсалом. Разница в дорожном просвете видна невооруженным глазом.
Салоны идентичны, однако обивка сидений псевдокроссовера оживлена пересекающимися строчками. На центральной консоли Кросса вставки из серого пластика, такие же и на дверцах. К слову, доступен вариант оформления с аналогичными вставками ярко-оранжевого цвета. Причем безо всяких доплат.
Салон Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссСалон Ларгуса Кросс (справа) выглядит интереснее за счет дополнительных строчек на сиденьях и серых пластиковых вставок на центральной консоли.
Приятные расхождения
В ходе замеров оказалось, что дорожный просвет версии Кросс аж 210 мм (под защитой картера двигателя). Для автомобиля, который по задумке создателей должен регулярно съезжать с асфальта, это неплохо. У обычного Ларгуса клиренс составил 182 мм под аналогичным щитом моторного отсека. К слову, производитель заявляет, что при полной загрузке, включая пассажиров на последнем, третьем ряду сидений, дорожный просвет составит не менее 170 и 145 мм соответственно.
Наш Кросс оказался на 35 кг тяжелее обычного Ларгуса. Но один пластиковый обвес, придающий брутальности и защищающий лакокрасочное покрытие машины от царапин при езде по пересеченной местности, столько весить не может. Какую-то часть из этих 35 кг можно списать на колеса большего размера. Быть может, найдутся и другие технические решения, придавшие модели дополнительную массу?
Загоняем автомобили на подъемники, снимаем колеса и проводим осмотр с пристрастием. При кажущейся идентичности различия все же нашлись. У Ларгуса с приставкой Cross оригинальные передние стойки. В частности, чашка под пружину приварена к корпусу на 30 мм выше, чем у универсала. В том числе и благодаря этому обеспечивается увеличенный дорожный просвет. К слову, обе модели на заводе комплектуются стойками Monroe. Задние газонаполненные амортизаторы тоже разные. Это подтверждают и идентификационные номера. Корпуса и штоки амортизаторов у Ларгуса Кросс длиннее, увеличена и длина пружин задней подвески.
Амортизаторы Лада Ларгус КроссЧашка под пружину на передних стойках у Ларгуса с приставкой Кросс (справа) приварена на 30 мм выше, чем у Ларгуса универсал (слева).
Как мне сообщили на ВАЗе, при работе с подвеской кросс-версии перед инженерами стояла задача максимально сохранить настройки подвески обычного Ларгуса, и это удалось. По части управляемости и уровню ездового комфорта автомобили очень похожи. По крайней мере, среднестатистический водитель вряд ли почувствует разницу в поведении машины на хорошей дороге. А вот при езде по грунтовке или разбитому асфальту Largus Cross слегка выигрывает по плавности хода за счет увеличенного радиуса качения колеса и более широких шин.
Амортизаторы Лада Ларгус КроссВ конструкции задней подвески разнятся и амортизаторы, и пружины.
Кроссовая экономика
Вряд ли найдутся условия, в которых решающую роль сыграет именно геометрическая проходимость автомобилей. Все-таки разница в дорожных просветах не столь существенна. Важнее, как мне думается, показатели расхода топлива. «Приподнятый» Ларгус на каждую сотню километров пробега тратит на 1,4 л больше в городе и на 0,8 л больше при езде по трассе в сравнении с универсалом без приставки Кросс. По крайней мере, так заявляет производитель. А вот это уже заметная разница, особенно на длительной дистанции. Чем она обусловлена? Учитывая, что передаточные числа коробки передач кросс-модификации не изменились, остается уповать лишь на аэродинамику, размер колес и дополнительные 35 кг снаряженной массы.
Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссНе стоит думать, что, выбрав Largus в варианте Cross, вы станете покорителем бездорожья. Но вам будут доступны чуть более глубокие колеи.
Подведем итог. Хотите чуть лучшей плавности хода и комфорта или же есть необходимость регулярно продираться через поля и мелкий кустарник без ущерба для кузова, берите Largus Cross. Если же на счету каждая копейка, сойдет и универсал — он и дешевле, и чуть более экономичный в эксплуатации. Кстати, Ларгус без приставки Кросс доступен и с восьмиклапанным мотором, который можно кормить 92-м бензином. А вот 102-сильный шестнадцатиклапанник, установленный на тестовых автомобилях, рассчитан на 95-й бензин.
Что же касается статистики продаж, то из 26 460 Ларгусов, проданных за 11 месяцев 2016 года, 50% продаж пришлось именно на обычный Ларгус. Еще 30% покупателей отдали предпочтение версии Кросс, а оставшиеся 20% выбрали фургон.
Лада Ларгус и Лада Ларгус КроссИнтересно, что дорожный просвет под балкой задней подвески у Ларгуса Кросс меньше, чем просвет под стальной защитой двигателя.
|
|
Lada Largus универсал
|
Lada Largus Cross
|
Длина / ширина / высота / база
|
4470 / 1750 / 1670 / 2905 мм
|
4470 / 1756 / 1682 / 2905 мм
|
Колея спереди/сзади
|
1469/1466 мм
|
1461/1466 мм
|
Дорожный просвет
|
170 мм
|
195 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
135—2350 л
|
Снаряженная/полная масса
|
1370/1850 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
13,5 с
|
Максимальная скорость
|
165 км/ч
|
Топливо/запас топлива
|
АИ-95 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,1 / 6,7 / 7,9 л/100 км
|
11,5 / 7,5 / 9,0 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
Мощность
|
75/102 кВт/л.с. при 5750 об/мин
|
Крутящий момент
|
145 Н·м при 3750 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
Коробка передач
|
М5
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые / барабанные
|
Шины
|
185/65 R15
|
205/55R16
Замеры «За рулем»
|
|
Lada Largus универсал
|
Lada Largus Cross
|
Дорожный просвет:
|
|
|
до переднего бампера
|
261 мм
|
272 мм
|
до защиты двигателя
|
182 мм
|
210 мм
|
до задней балки
|
189 мм
|
206 мм
|
Снаряженная масса
|
1265 кг
|
1300 кг