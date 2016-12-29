Lada Largus: что дает приставка Cross?

Желание придать обычному универсалу налет вседорожной брутальности привело к появлению на рынке сначала Лады Калины с приставкой Кросс, а теперь и Лады Ларгус Кросс. Чтобы понять масштаб переделок, позволивших изменить имидж модели, мы взяли два идентичных по комплектации семиместных Ларгуса с одинаковыми 102-сильными моторами и сравнили их.

Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс Разница в цене тестовых автомобилей незначительная. За обычный Largus в исполнении Luxe Prestige просят сегодня 637 700 рублей, а за кросс-версию в аналогичной комплектации Luxe — 659 200 рублей.

Встречаем по одежке

Внешних различий у Ларгусов не так много. И только присмотревшись, можно определить, что кросс-версия чуть выше донора. У нее неокрашенные бамперы с серыми вставками на нижней их части, а также дополнительные черные накладки колесных арок и порогов. Обычный Largus комплектуют 15-дюймовыми колесами, а на Кроссы ставят 16-дюймовые. Вот только запасное колесо у обоих одинаковое, 15-дюймовое, так что в первом случае запаска полноразмерная, а во втором лишь в статусе докатки. Оба автомобиля у нас в максимальных комплектациях: Largus Cross в исполнении Luxe, а обычный Largus — Luxe Prestige. Собственно, приставка Prestige подразумевает лишь литые диски вместо штампованных. Но у кроссовой модификации литые диски установлены по умолчанию.

Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс Этот кадр отражает, пожалуй, главное отличие между Ларгусом с приставкой Кросс и универсалом. Разница в дорожном просвете видна невооруженным глазом.

Салоны идентичны, однако обивка сидений псевдокроссовера оживлена пересекающимися строчками. На центральной консоли Кросса вставки из серого пластика, такие же и на дверцах. К слову, доступен вариант оформления с аналогичными вставками ярко-оранжевого цвета. Причем безо всяких доплат.

Салон Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс Салон Ларгуса Кросс (справа) выглядит интереснее за счет дополнительных строчек на сиденьях и серых пластиковых вставок на центральной консоли.

Материалы по теме Мифы о дорожном просвете: цифры рекламные и реальные

Приятные расхождения

В ходе замеров оказалось, что дорожный просвет версии Кросс аж 210 мм (под защитой картера двигателя). Для автомобиля, который по задумке создателей должен регулярно съезжать с асфальта, это неплохо. У обычного Ларгуса клиренс составил 182 мм под аналогичным щитом моторного отсека. К слову, производитель заявляет, что при полной загрузке, включая пассажиров на последнем, третьем ряду сидений, дорожный просвет составит не менее 170 и 145 мм соответственно.

Наш Кросс оказался на 35 кг тяжелее обычного Ларгуса. Но один пластиковый обвес, придающий брутальности и защищающий лакокрасочное покрытие машины от царапин при езде по пересеченной местности, столько весить не может. Какую-то часть из этих 35 кг можно списать на колеса большего размера. Быть может, найдутся и другие технические решения, придавшие модели дополнительную массу?

Загоняем автомобили на подъемники, снимаем колеса и проводим осмотр с пристрастием. При кажущейся идентичности различия все же нашлись. У Ларгуса с приставкой Cross оригинальные передние стойки. В частности, чашка под пружину приварена к корпусу на 30 мм выше, чем у универсала. В том числе и благодаря этому обеспечивается увеличенный дорожный просвет. К слову, обе модели на заводе комплектуются стойками Monroe. Задние газонаполненные амортизаторы тоже разные. Это подтверждают и идентификационные номера. Корпуса и штоки амортизаторов у Ларгуса Кросс длиннее, увеличена и длина пружин задней подвески.

Амортизаторы Лада Ларгус Кросс Чашка под пружину на передних стойках у Ларгуса с приставкой Кросс (справа) приварена на 30 мм выше, чем у Ларгуса универсал (слева).

Как мне сообщили на ВАЗе, при работе с подвеской кросс-версии перед инженерами стояла задача максимально сохранить настройки подвески обычного Ларгуса, и это удалось. По части управляемости и уровню ездового комфорта автомобили очень похожи. По крайней мере, среднестатистический водитель вряд ли почувствует разницу в поведении машины на хорошей дороге. А вот при езде по грунтовке или разбитому асфальту Largus Cross слегка выигрывает по плавности хода за счет увеличенного радиуса качения колеса и более широких шин.

Амортизаторы Лада Ларгус Кросс В конструкции задней подвески разнятся и амортизаторы, и пружины.

Кроссовая экономика

Вряд ли найдутся условия, в которых решающую роль сыграет именно геометрическая проходимость автомобилей. Все-таки разница в дорожных просветах не столь существенна. Важнее, как мне думается, показатели расхода топлива. «Приподнятый» Ларгус на каждую сотню километров пробега тратит на 1,4 л больше в городе и на 0,8 л больше при езде по трассе в сравнении с универсалом без приставки Кросс. По крайней мере, так заявляет производитель. А вот это уже заметная разница, особенно на длительной дистанции. Чем она обусловлена? Учитывая, что передаточные числа коробки передач кросс-модификации не изменились, остается уповать лишь на аэродинамику, размер колес и дополнительные 35 кг снаряженной массы.

Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс Не стоит думать, что, выбрав Largus в варианте Cross, вы станете покорителем бездорожья. Но вам будут доступны чуть более глубокие колеи.

Подведем итог. Хотите чуть лучшей плавности хода и комфорта или же есть необходимость регулярно продираться через поля и мелкий кустарник без ущерба для кузова, берите Largus Cross. Если же на счету каждая копейка, сойдет и универсал — он и дешевле, и чуть более экономичный в эксплуатации. Кстати, Ларгус без приставки Кросс доступен и с восьмиклапанным мотором, который можно кормить 92-м бензином. А вот 102-сильный шестнадцатиклапанник, установленный на тестовых автомобилях, рассчитан на 95-й бензин.

Что же касается статистики продаж, то из 26 460 Ларгусов, проданных за 11 месяцев 2016 года, 50% продаж пришлось именно на обычный Ларгус. Еще 30% покупателей отдали предпочтение версии Кросс, а оставшиеся 20% выбрали фургон.

Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс Интересно, что дорожный просвет под балкой задней подвески у Ларгуса Кросс меньше, чем просвет под стальной защитой двигателя.

Lada Largus универсал Lada Largus Cross Длина / ширина / высота / база 4470 / 1750 / 1670 / 2905 мм 4470 / 1756 / 1682 / 2905 мм Колея спереди/сзади 1469/1466 мм 1461/1466 мм Дорожный просвет 170 мм 195 мм Объем багажника (VDA) 135—2350 л Снаряженная/полная масса 1370/1850 кг Время разгона 0–100 км/ч 13,5 с Максимальная скорость 165 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,1 / 6,7 / 7,9 л/100 км 11,5 / 7,5 / 9,0 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый Расположение спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Рабочий объем 1598 см³ Мощность 75/102 кВт/л.с. при 5750 об/мин Крутящий момент 145 Н·м при 3750 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний Коробка передач М5 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные Шины 185/65 R15 205/55R16

Замеры «За рулем»