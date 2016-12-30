12 мелочей хэтчбека Datsun mi-DO

Опрос ЗР: Мы поедем, мы помчимся!.. Наши планы Незаметно пролетел и этот, 2016 год, и вот уже на пороге 2017-й. Изучайте итоги нашего опроса — как говорят суеверные, крайнего в этом году — и принимайте поздравления главного редактора «За рулем» Максима Кадакова. Клиентам Caterham надоели «неудобные старушки»! Действующий модельный ряд небольшого британского автопроизводителя состоит исключительно из вариаций на тему Лотуса 7, придуманного конструктором Колином Чэпменом в 50-е годы прошлого века. Предложить покупателям что-то посвежее Caterham пытался не раз, но пока неудачно. Теперь фирма решила взяться за новый проект всерьез. SsangYong объявил цены на Tivoli и Actyon На официальном сайте корейской компании появились прайс-лиcты для стандартной и удлиненной версий кроссовера Tivoli. Цены стартуют с отметки 1 439 000 рублей. Также возобновлены продажи и названы цены на Actyon. Этот паркетник лишился в России дизельного мотора.