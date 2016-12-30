В процессе длительной эксплуатации узнаешь много незначительных особенностей автомобиля. Что-то можно выяснить из инструкции по эксплуатации сразу после покупки. Какие-то нюансы всплывают только с течением времени и порой случайно. Давайте пробежимся по некоторым из них на примере Datsun mi-DO. Кстати, почти все, о чем пойдет речь, справедливо и для других родственных моделей: Datsun on-DO, Lada Granta и Kalina. Подробности в нашей фотоподборке...
12 мелочей хэтчбека Datsun mi-DO
Узнаем приятные и не очень особенности тольяттинского «японца».
Фото: Виноградов Александр «За рулем»
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