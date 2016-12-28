Пит-стоп: пройдет ли обкатку новая система борьбы с нарушителями?

В Москве начала работать система «Пит-стоп», которая фиксирует нарушения правил дорожного движения. Она распознает нарушения семнадцати видов, но создана в первую очередь для оперативной борьбы с «гонщиками».

Как это работает

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В столице экипажам ДПС раздали полсотни планшетов аппаратно-программного комплекса «Барс». На них по защищенным каналам в режиме реального времени поступают данные с ближайших комплексов фиксации — фотографии автомобиля-нарушителя, его скорость, рядность и траектория движения плюс расчетное время «подлета» к ближайшему экипажу ДПС. Если у сотрудников ГИБДД есть возможность, они останавливают лихача и оформляют протокол.

Зачем это нужно? По двум причинам. Во‑первых, опасного лихача нужно остановить «здесь и сейчас» — пока он не устроил страшную аварию. Во‑вторых, в случае, если нарушение замечено камерами автоматической фиксации, наше законодательство предусматривает только штраф. А вот если поймать «гонщика» с поличным, то можно его и прав лишить. За превышение на 60–80 км/ч — на срок от четырех до шести месяцев, если превысил более чем на 80 км/ч — на полгода.

«Пит-cтоп» понадобился лишь потому, что у нас изначально все пошло по неверному пути. Камеры ведь не умеют идентифицировать личность водителя, и нарушитель может не признать свою вину: дескать, когда машина неслась по городу, ею управлял кто-то другой. И даже обеспечит себе алиби за время, отведенное на оплату «письма счастья». Вот почему наказание несет владелец машины, причем по нижней планке: даже в случае самых грубых нарушений назначается штраф, а не лишение водительского удостоверения.

Во время действия «Пит-стопа» камеры работают в особом режиме, так что дублирование данных исключено, дважды (на месте и через «письмо счастья») за одно нарушение не накажут.

«Гонщиков» в Москве стало меньше, но систему «Пит-cтоп» внедряют почему-то именно сейчас. И она вызывает массу вопросов.

Прикинем?

По данным ЦОДД, за первые семь месяцев 2016 года в Москве зафиксировано 53 тысячи случаев превышения скорости на 60–80 км/ч и около семи тысяч — более чем на 80 км/ч. А в столице не меньше семи миллионов автомобилей, если считать и въезжающие иногородние. На начало осени в городе было уже 1400 комплексов фотовидеофиксации. Четверть из них — муляжи и неработающие. То есть на каждую камеру приходится в среднем по два злостных превышения скорости в неделю — не так уж много.

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Я и без «Пит-стопа» могу сказать, где «летают». Если в Москве, то по главным проспектам — Кутузовскому, Ленинскому, Вернадского. Кто до сих пор мешал ловить «гонщиков»? Прошло больше года с момента появления скрытых патрулей, борющихся с лихачами, в городе создали спецподразделение ГИБДД, усиленное ОМОНом, - где результаты их работы, почему не обна­родованы?

А теперь давайте представим, как должна происходить оперативная работа с помощью «Пит-стопа». Задача в том, чтобы поймать «гонщика», пока он виден камере или нескольким последовательно установленным камерам — только в этом случае можно однозначно установить, кто именно совершил нарушение. Если водитель свернул во дворы — всё! Вышел из машины — и чист перед законом: дескать, ничего не знаю, это не я был за рулем.

Допустим, есть километровый прямик проспекта. Стоит камера. Водитель стартанул со светофора. Скорость уже 120 км/ч. За сколько он пролетит этот километр? Ну, за минуту — вместе с разгоном и последующим торможением. Это значит, что за эту минуту «Пит-стопу» предстоит зафиксировать нарушение, найти экипаж ДПС с работающим планшетом, передать ему информацию. А экипаж ДПС должен разглядеть в многополосном потоке нужную машину, раскочегарить свою Приору до 200 км/ч, нагнать нарушителя и остановить его. Или перекрыть движение. И всё — на этом километровом участке! Потому что, если гонщик свернет на следующем перекрестке, пиши пропало.

Некоторых полицейских теперь вооружают еще и защищенными планшетными компьютерами АПК «Барс» на базе RAYbook Pi148.9T.

Он идет к вам!

«Пит-стоп» собираются вводить и в других регионах — после завершения столичного эксперимента. Бьюсь об заклад, эксперимент признают успешным. Показательные выступления перед прессой, как это было при запуске скрытого патрулирования, несколько громких дел и парадная статистика докажут, что «Пит-стоп» эффективно работает.

Кто от этого выиграет? Водители? ­Пешеходы? Нет. Производители соответствующего оборудования, его установщики и эксплу­атанты.