О чем говорят мужчины

За ответ на задачу № 105 «Головоломка» (ЗР, 2016, № 10) омич Вадим Фадеев получает от компании АВТОДЕН экшн-камеру/видеорегистратор ParkCity GO 10 PRO во влагозащищенном корпусе. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 февраля 2017 года.

ЗАДАЧА № 108

Гаражные споры

Собрались мужики во время новогодних каникул в гаражах. Ехать никуда не хочется. И потянулась ниточка гаражных споров. А как влияет нагрузка на ток потребления электрических приборов? Вроде бы все понятно: чем тяжелее работа, тем больше ток. Однако же решили проверить. Один схватил автомобильный пылесос, другой — шинный компрессор. Подключили к аккумулятору, подцепили амперметр, у каждого заткнули рабочее отверстие… Вот те на: у одного устройства ток резко возрастает, а у другого падает! Это как же так? Что неправильно померили? Или так и должно быть?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из октябрьского номера журнала «За рулем».

Детали привода ГРМ и масляного насоса: 1 — звездочка коленчатого вала; 2 — башмак натяжителя; 3 — натяжитель цепи; 4 — цепь; 5 — звездочка распределительного вала; 6 — успокоитель цепи; 7 — звездочка валика привода масляного насоса.

Напомним условие задачи. Мастера сравнивали карбюраторную Ниву с впрысковой — перечисляли преимущества и недостатки. А командированный шофер, приехавший получать новую технику, мимоходом заметил: мол, маслоснабжение двигателя с впрыском эффективнее, чем у карбюраторного. Читателям предстояло продолжить обсуждение и рассказать об особенностях систем смазки вазовских двигателей разных поколений.

Авторы некоторых писем начали петь дифирамбы именно системе питания двигателя с впрыском: «Такие моторы практически полностью заменили и вытеснили устаревшую карбюраторную систему. Благодаря самонастройке по датчику кислорода они позволяют длительное время поддерживать высокие экологические показатели без дополнительных регулировок. Процесс сгорания топливовоздушной смеси оптимизирован. Кроме того, благодаря правильному опережению зажигания достигается равномерное сгорание топлива в цилиндрах, что продлевает срок службы кривошипно-шатунного механизма. Да и стабильность работы у двигателя с впрыском выше, нежели у карбюраторного».

Еще в своих письмах читатели яростно критикуют карбюраторные двигатели за неоптимальный состав топливной смеси: «У карбюраторного двигателя нет строгой дозировки топлива, а потому неминуемо образуется „лишний“ бензин. Он смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым вызывая повышенное трение в паре кольцо — цилиндр. Это возникает, например, при прогреве двигателя, поскольку, закрывая воздушную заслонку, мы переобогащаем топливную смесь. Или при каждом резком нажатии на педаль газа, когда из носика ускорительного насоса выливается большое количество бензина. Или в режиме полной мощности, когда льет изо всех дыр — в работу вступают вторая камера, экономайзеры мощностных режимов и, естественно, бензина подается в двигатель чуть больше, чем реально необходимо. У моторов с впрыском состав смеси строго контролируется электронными „мозгами“ по обратной связи от лямбда-зондов, установленных в системе выпуска. Весь бензин сгорает, нет остатков, смывающих масляную пленку со стенок цилиндров, - износ гораздо меньше».

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Всё это правильно, только вот о смазке двигателя не сказано ни слова. А ведь ключевое слово в задаче — «маслоснабжение», то есть подача моторного масла. Спрашивалось, у кого больше подается, а не как распределяется и потребляется.

Впрочем, правильных ответов мы получили немало. Но, к сожалению, они зачастую слишком лаконичны. Не может читатель, ответивший одним-двумя предложениями, претендовать на приз. Вот пример правильного, но не очень интересного ответа: ­«…маслоснабжение эффективнее потому, что на двигателе с впрыском установлена шестерня привода масляного насоса меньшего диаметра. Это приводит к увеличению частоты вращения насоса…».

Поэтому приз мы присуждаем тому, кто ответил на вопрос полно, интересно. Вот этот ответ с небольшими сокращениями: «Когда двигатель ВАЗ‑21213 оснастили системой электронного впрыска, отпала необходимость в распределителе зажигания (трамблёре) и, соответственно, в обеспечении кратности скоростей вращения коленвала и вала привода вспомогательных агрегатов („поросенка“), от которого приводятся трамблер и масляный насос. При этом его звездочку несколько уменьшили, подняв скорость вращения вала и производительность масляного насоса. Но сделали это не для лучшего маслоснабжения тех пар трения, которые были и до модернизации двигателя. На моторе появились гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и гидронатяжитель цепи. Эти узлы при работе сбрасывают часть масла через зазоры, что при производительности прежнего насоса могло приводить к критическому снижению давления масла на холостых оборотах. Это в теории. А на практике модернизированная система показала себя не с лучшей стороны — были случаи самоотвинчивания гидрокомпенсаторов (особенно старой конструкции, до 2007 года), негерметичности или поломки маслоподводящей рампы, выхода из строя маслоподводящих трубок гидронатяжителя цепи, что приводило к резкому снижению давления и, как следствие, к масляному голоданию — вплоть до заклинивания мотора. Снабжение маслом должно быть не безмерно высоким, а достаточным для нормальной работы пар трения — и оно достаточно в обоих случаях. Несколько больший ресурс моторов с электронным впрыском по сравнению с карбюраторными обусловлен не конструкцией системы смазки, а совершенством систем питания и зажигания, которые не позволяют двигателю работать в критических режимах, снижающих ресурс (прогрев на высоких оборотах, рывки, детонация, критическое снижение или превышение оборотов коленвала)».





Всем участникам конкурса спасибо. Вадима Фадеева поздравляем с победой! Он получает от компании АВТОДЕН экшн-камеру/видеорегистратор ParkCity GO 10 PRO во влагозащищенном корпусе.