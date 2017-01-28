В СССР тюнинга не было?!

Когда-то к переделке автомобиля подталкивала нужда — некоторых нужных людям модификаций заводы попросту не делали. Потом — ностальгия по машинам отцов и возможность относительно недорого приобрести «сырье» — массовый отечественный автомобиль. Иногда народное творчество принимало уж очень причудливые формы. Но иные незаводские модификации выглядели вполне логично и даже гармонично. И пусть эти машины вызывают раздражение у ортодоксальных поклонников полной аутентичности, такие самоделки — тоже артефакты нашей автомобильной истории, образцы, какими мы бы хотели видеть наши машины.
Самые знаковые машины нашей Родины — в подборке статей «Назад в СССР: от танков до автомобилей».
Фото: из архива автора