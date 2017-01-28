В СССР тюнинга не было?!

Отечественный автопром, как известно, не радовал разнообразием, а напротив — напрягал дефицитом. Желание индивидуализировать автомобиль на этом фоне особенно понятно.

Когда-то к переделке автомобиля подталкивала нужда — некоторых нужных людям модификаций заводы попросту не делали. Потом — ностальгия по машинам отцов и возможность относительно недорого приобрести «сырье» — массовый отечественный автомобиль. Иногда народное творчество принимало уж очень причудливые формы. Но иные незаводские модификации выглядели вполне логично и даже гармонично. И пусть эти машины вызывают раздражение у ортодоксальных поклонников полной аутентичности, такие самоделки — тоже артефакты нашей автомобильной истории, образцы, какими мы бы хотели видеть наши машины.

В СССР тюнинга не было?!

Самые знаковые машины нашей Родины — в подборке статей «Назад в СССР: от танков до автомобилей».

Фото: из архива автора

В СССР тюнинга не было?!
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Комментарии (2)

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В конце 80-х начали появляться пластиковые сетки на задние окна. А ещё примета этого времени наклейка с оригинальной рожицей, тоже на заднее окно. Колёсные декоративные колпаки в 80-х начали производить как ширпотреб даже некоторые заводы. Например Минский авиаремонтный №407.

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Не было тюнинга в СССР, был жесткий колхозинг. От невозможности достать универсал колхозили свой вариант.
По крайней мере, на фото именно колхозинг.
Из «тюнинга» в СССР были:
Колесные колпаки.
Катафоты.
Антенны.
Чехлы на сиденья
Оплетки на руль из проводов.
Монетки по периметру лобового стекла.
Тормозуха в фары.
Ну были еще теннисные мячики в пружины.
Это из того, что видел лично.

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