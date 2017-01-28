В СССР тюнинга не было?!

Бабушка ездила в церковь: идеальная Honda Civic 1991 года на продажу! Honda Civic и словосочетание «коллекционный автомобиль» могут показаться взаимоисключающими понятиями. Но не в случае с хэтчбеком четвертого поколения, который ищет нового владельца. Опрос ЗР: нужно ли отбирать права за повторное «опасное вождение»? Еще не успела Госдума ввести штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение, как депутаты стали размышлять над тем, как ужесточить наказание для таких водителей, вплоть до лишения прав. Поддерживают ли это наши читатели, мы выясняли с помощью голосования на сайте «За рулем». Случай на шиномонтаже: штаны сдуло, «рубашка» осталась Этот курьезный случай произошел в шиноремонтной мастерской Уссурийска. Любопытство автовладельца чуть не закончилось для него бедой. Но он, к счастью, родился в рубашке.