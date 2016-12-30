Обновленный Cadillac CTS: здравствуй и прощай

Считаем обновления в модернизированном CTS.

Cadillac CTS
Cadillac CTS

Cadillac > CTS

Cadillac CTS
Cadillac CTS

Летом 2014 года, показывая CTS третьего поколения, американцы говорили, что создавали его с оглядкой на BMW пятой серии. Классическая компоновка, идеальная развесовка 50:50, доводка шасси на «Северной петле» Нюрбургринга — ездовые свойства должны быть не хуже, чем у «баварцев»!

Конечно, до «пятерки» дотянуться не получилось. На это вообще мало кто способен. Тем не менее CTS оказался хорош: быстрый, достойно управляется, неплохо отделан. Но приверженцам бизнес-седанов этого, как выяснилось, мало. В 2015 году в России было продано менее полусотни «си-ти-эсов» — смех сквозь слезы. И на других рынках потеснить BMW не получилось. Но после модернизации, уверяют люди из концерна General Motors, дела пойдут на поправку.

Основное новшество в интерьере — усовершенствованная мультимедиасистема CUE, которая обзавелась более производительным процессором.
Основное новшество в интерьере — усовершенствованная мультимедиасистема CUE, которая обзавелась более производительным процессором.

И вот я стою у обновленного CTS. Самобытный угловатый дизайн менять не стали, сосредоточились на технике. Как оказалось, российских клиентов не устраивает степень форсирования двухлитровой «турбочетверки»: за 276 «лошадок» нужно платить внушительный транспортный налог. Поэтому для нашего рынка мотор перекалибровали: теперь он выдает 240 л.с. при прежних 400 Н·м крутящего момента.

Прыгаю за руль, и первый сюрприз: ­автоматический обогрев сидений! Он включается сам, как только водитель займет свое место. Когда температура в «пятне контакта» повышается до комфортной, интенсивность обогрева снижается. Удобная штука!

Еще одна обновка — модернизированная панель приборов с расширенным набором вариантов конфигурации. Мультимедийная система CUE обзавелась более производительным процессором и готова поддерживать приложения Apple CarPlay и Android Auto. Наконец, появились камеры кругового обзора, а самопарковщик научился ставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно обочине.

Удивительно, но функция кругового обзора появилась только сейчас.
Удивительно, но функция кругового обзора появилась только сейчас.

Увы, качество сборки CTS осталось на прежнем уровне. Чуть ли не полусантиметровые зазоры по периметру бардачка и прикрывающей подстаканники шторки — не комильфо для автомобиля такого класса. Твердый шов, идущий по верху подлокотника, чувствуешь рукой. Для бизнес-седана это вовсе не мелочи.

По динамическим возможностям 240‑сильный CTS почти не уступает прежней 276‑сильной машине, но ведет себя иначе. На ста «верстах» пути он съедает топлива в среднем на 0,7 литра меньше. В городе на экономию работает появившаяся система Start/Stop, но важнее то, что янки отказались от 6-ступенчатого автомата в пользу 8-ступенчатого, с которым двигатель чаще работает в зоне оптимальных оборотов.

Если не торопиться, претензий к работе трансмиссии не возникнет: переключения гладкие, «бесшовные». Но когда, разгоняясь «в пол», отпускаешь педаль, получаешь толчок в спину, а то и два.

Теперь у CTS есть кнопочный пуск двигателя и система Start/Stop.
Теперь у CTS есть кнопочный пуск двигателя и система Start/Stop.

Базовые машины — заднеприводные, но в моих руках полноприводный CTS, которому самое место в нашем климате. На серпантинах Австрии я держу быстрый темп благодаря чуткому рулю и хорошо настроенной подвеске с активными амортизаторами Magnetic Ride Control. Но плавность хода не ахти. CTS вздрагивает даже там, где глаз не в состоянии различить мелкие неровности. Перевод шасси в спортрежим сокращает амплитуду колебаний, но толчки становятся еще жестче. А вот крупные неровности Cadillac проезжает с достоинством, почти не тревожа экипаж.

Напоследок я прохватил на новой модификации CTS V6, адресованной фанатам старых добрых атмосферных моторов. Рабочий объем 3,6 л, мощность 341 л.с. и привод на все колеса. Да он камня на камне не оставит от базового 240‑сильного седана!

Двигатель V6, вопреки современным тенденциям, - атмосферный. Это не помешало снять с него 341 силу при рабочем объеме 3,6 литра. К интересным особенностям можно отнести систему Active Fuel Management, которая отключает два цилиндра при спокойном движении. Инженеры уверяют, что она позволяет сберечь до 9% топлива.
Двигатель V6, вопреки современным тенденциям, - атмосферный. Это не помешало снять с него 341 силу при рабочем объеме 3,6 литра. К интересным особенностям можно отнести систему Active Fuel Management, которая отключает два цилиндра при спокойном движении. Инженеры уверяют, что она позволяет сберечь до 9% топлива.

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Педаль в пол — но сердце не ёкает. До сотни — лишь на 0,2 секунды быстрее. Ни о чем. Хотя рычит «шестерка» не в пример сочнее четырехцилиндрового двигателя. Стоит ли это доплаты в двести тысяч рублей и более высокого транспортного налога?

Нет, если уж раскошеливаться, ­то на CTS-V,­ ­который вот-вот появится в России. Позаимствованная у Корвета «восьмерка» объемом 6,2 литра выдает 649 сил. Это самый мощный серийный седан на мировом рынке! Крутящий момент — 855 Н·м! Динамика — суперкаровская. До сотни — за 3,7 секунды, а потолок — 320 км/ч. Это штучный, элитный товар.

Вот только сам CTS вышел на финишную прямую — и под занавес 2017 года уйдет в небытие. Вместо него на авансцене должен появиться Cadillac CT5 — продукт рестайлинга и ренейминга «си-ти-эса». Пятерка в его имени однозначно указывает на главного соперника. Что ж, посмотрим.

У американских CTS после рестайлинга выхлопные патрубки сделали вертикальными. «Европейцев» (на фото) это изменение не коснулось.
У американских CTS после рестайлинга выхлопные патрубки сделали вертикальными. «Европейцев» (на фото) это изменение не коснулось.

Такую харизму в бизнес-классе еще поискать Кадиллаку не во всем хватает лоска

Cadillac CTS 2.0Т RWD

Cadillac CTS 2.0Т AWD

Cadillac CTS 3.6 V6

Длина/ширина/высота/база 4966/1834/1438/2910 мм

Объем багажника (VDA) 388 л

Снаряженная масса

1659 кг

1769 кг

1828 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³;
177 кВт/240 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 3000–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³;
177 кВт/240 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 3000–4500 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3649 см³;
250 кВт/341 л.с. при 6800 об/мин; 386 Н·м при 5300 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

6,6 с

6,9 с

6,7 с

Максимальная скорость

240 км/ч

230 км/ч

280 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/72 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,8 л/100 км

8,4 л/100 км

9,4 л/100 км

Трансмиссия

задний привод; A8

полный привод; А8

полный привод; А8


Фото: Юрий Тимкин и Cadillac
Обновленный Cadillac CTS: здравствуй и прощай
Обновленный Cadillac CTS: здравствуй и прощай
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