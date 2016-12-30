Обновленный Cadillac CTS: здравствуй и прощай

Считаем обновления в модернизированном CTS.

Cadillac CTS

Летом 2014 года, показывая CTS третьего поколения, американцы говорили, что создавали его с оглядкой на BMW пятой серии. Классическая компоновка, идеальная развесовка 50:50, доводка шасси на «Северной петле» Нюрбургринга — ездовые свойства должны быть не хуже, чем у «баварцев»!

Конечно, до «пятерки» дотянуться не получилось. На это вообще мало кто способен. Тем не менее CTS оказался хорош: быстрый, достойно управляется, неплохо отделан. Но приверженцам бизнес-седанов этого, как выяснилось, мало. В 2015 году в России было продано менее полусотни «си-ти-эсов» — смех сквозь слезы. И на других рынках потеснить BMW не получилось. Но после модернизации, уверяют люди из концерна General Motors, дела пойдут на поправку.

Основное новшество в интерьере — усовершенствованная мультимедиасистема CUE, которая обзавелась более производительным процессором.

И вот я стою у обновленного CTS. Самобытный угловатый дизайн менять не стали, сосредоточились на технике. Как оказалось, российских клиентов не устраивает степень форсирования двухлитровой «турбочетверки»: за 276 «лошадок» нужно платить внушительный транспортный налог. Поэтому для нашего рынка мотор перекалибровали: теперь он выдает 240 л.с. при прежних 400 Н·м крутящего момента.

Прыгаю за руль, и первый сюрприз: ­автоматический обогрев сидений! Он включается сам, как только водитель займет свое место. Когда температура в «пятне контакта» повышается до комфортной, интенсивность обогрева снижается. Удобная штука!

Еще одна обновка — модернизированная панель приборов с расширенным набором вариантов конфигурации. Мультимедийная система CUE обзавелась более производительным процессором и готова поддерживать приложения Apple CarPlay и Android Auto. Наконец, появились камеры кругового обзора, а самопарковщик научился ставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно обочине.

Удивительно, но функция кругового обзора появилась только сейчас.

Увы, качество сборки CTS осталось на прежнем уровне. Чуть ли не полусантиметровые зазоры по периметру бардачка и прикрывающей подстаканники шторки — не комильфо для автомобиля такого класса. Твердый шов, идущий по верху подлокотника, чувствуешь рукой. Для бизнес-седана это вовсе не мелочи.

По динамическим возможностям 240‑сильный CTS почти не уступает прежней 276‑сильной машине, но ведет себя иначе. На ста «верстах» пути он съедает топлива в среднем на 0,7 литра меньше. В городе на экономию работает появившаяся система Start/Stop, но важнее то, что янки отказались от 6-ступенчатого автомата в пользу 8-ступенчатого, с которым двигатель чаще работает в зоне оптимальных оборотов.

Если не торопиться, претензий к работе трансмиссии не возникнет: переключения гладкие, «бесшовные». Но когда, разгоняясь «в пол», отпускаешь педаль, получаешь толчок в спину, а то и два.

Теперь у CTS есть кнопочный пуск двигателя и система Start/Stop.

Базовые машины — заднеприводные, но в моих руках полноприводный CTS, которому самое место в нашем климате. На серпантинах Австрии я держу быстрый темп благодаря чуткому рулю и хорошо настроенной подвеске с активными амортизаторами Magnetic Ride Control. Но плавность хода не ахти. CTS вздрагивает даже там, где глаз не в состоянии различить мелкие неровности. Перевод шасси в спортрежим сокращает амплитуду колебаний, но толчки становятся еще жестче. А вот крупные неровности Cadillac проезжает с достоинством, почти не тревожа экипаж.

Напоследок я прохватил на новой модификации CTS V6, адресованной фанатам старых добрых атмосферных моторов. Рабочий объем 3,6 л, мощность 341 л.с. и привод на все колеса. Да он камня на камне не оставит от базового 240‑сильного седана!

Двигатель V6, вопреки современным тенденциям, - атмосферный. Это не помешало снять с него 341 силу при рабочем объеме 3,6 литра. К интересным особенностям можно отнести систему Active Fuel Management, которая отключает два цилиндра при спокойном движении. Инженеры уверяют, что она позволяет сберечь до 9% топлива.

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Педаль в пол — но сердце не ёкает. До сотни — лишь на 0,2 секунды быстрее. Ни о чем. Хотя рычит «шестерка» не в пример сочнее четырехцилиндрового двигателя. Стоит ли это доплаты в двести тысяч рублей и более высокого транспортного налога?

Нет, если уж раскошеливаться, ­то на CTS-V,­ ­который вот-вот появится в России. Позаимствованная у Корвета «восьмерка» объемом 6,2 литра выдает 649 сил. Это самый мощный серийный седан на мировом рынке! Крутящий момент — 855 Н·м! Динамика — суперкаровская. До сотни — за 3,7 секунды, а потолок — 320 км/ч. Это штучный, элитный товар.

Вот только сам CTS вышел на финишную прямую — и под занавес 2017 года уйдет в небытие. Вместо него на авансцене должен появиться Cadillac CT5 — продукт рестайлинга и ренейминга «си-ти-эса». Пятерка в его имени однозначно указывает на главного соперника. Что ж, посмотрим.

У американских CTS после рестайлинга выхлопные патрубки сделали вертикальными. «Европейцев» (на фото) это изменение не коснулось.

Такую харизму в бизнес-классе еще поискать Кадиллаку не во всем хватает лоска

Cadillac CTS 2.0Т RWD Cadillac CTS 2.0Т AWD Cadillac CTS 3.6 V6 Длина/ширина/высота/база 4966/1834/1438/2910 мм Объем багажника (VDA) 388 л Снаряженная масса 1659 кг 1769 кг 1828 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³;

177 кВт/240 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 3000–4500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³;

177 кВт/240 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 3000–4500 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3649 см³;

250 кВт/341 л.с. при 6800 об/мин; 386 Н·м при 5300 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,6 с 6,9 с 6,7 с Максимальная скорость 240 км/ч 230 км/ч 280 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/72 л Расход топлива: смешанный цикл 7,8 л/100 км 8,4 л/100 км 9,4 л/100 км Трансмиссия задний привод; A8 полный привод; А8 полный привод; А8





Фото: Юрий Тимкин и Cadillac