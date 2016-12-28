Kia Sportage: почему дизель популярнее бензинового турбомотора?

Выясняем причины успеха корейского кроссовера на нашем рынке.

Kia Sportage для России — автомобиль знаковый. Ведь это одна из первых локализованных на нашем рынке моделей. Российская сборка первого поколения началась в далеком 1998 году. С тех пор каждая генерация модели неизменно получала прописку в Калининграде. Нынешний Sportage регулярно попадает в топ продаж среди кроссоверов. И дело не только в корейском происхождении и демократичной цене, но и в стильной внешности. Четвертое поколение сохранило «линию партии» предшественника, оставшись дерзким и узнаваемым.

Kia Sportage Приличные углы въезда и съезда вкупе с неплохим дорожным просветом делают Sportage достойным бойцом на легком бездорожье. А в качестве страховки есть возможность принудительной блокировки межосевой муфты.

Понятно, что самым популярным двигателем был и остается двухлитровый бензиновый. Такой Sportage уже побывал в нашем сравнительном тесте. Но второй по популярности вдруг стала дизельная версия, а не более мощная бензиновая. Впрочем, никакой неожиданности тут нет — «корейцев» у нас всегда любили за отработанные технические решения: надежные атмосферные моторы и классические автоматы. Поэтому мощной бензиновой модификации с турбонаддувом, да еще и с роботизированной коробкой передач потенциальные покупатели пока побаиваются, предпочитая дизельную версию. Такую машину мы и взяли на тест.

Доплата за возможность ездить на тяжелом топливе приличная. Самый доступный дизельный Kia Sportage в версии Prestige стоит 1 849 000 рублей. Аналогичная версия, но с двухлитровым бензиновым мотором, обойдется на 120 тысяч дешевле. А тестовый Sportage GT-Line потянул на 2 миллиона 129 тысяч. Неслабо!

Kia Sportage Плавность хода оставляет желать лучшего. Стыки и поперечные швы асфальта достаточно подробно транслируются на кузов. Kia Sportage

В комплекте к шильдику GT полагаются 19-дюймовые колеса, с которыми Sportage выглядит очень стильно. Интерьер тоже не отстает.

Приятно, что в погоне за красотой не забыли про эргономику. Вертикальная панель со слегка развернутой центральной консолью благоволит к водителю. Как и низкая легковая посадка — диапазоны регулировок кресла это позволяют. Но больше всего понравился GT-руль с перфорацией в местах хвата и идеальной толщиной «бублика». Выпускать из рук его не хочется. Мы смакуем проработанную спортивную посадку в корейском кроссовере.

Kia Sportage Дизайн передней панели настраивает на спортивный лад. Высокая, с ориентированной на водителя центральной консолью. Чем не кокпит?

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Разумеется, и в щедрости оснащения сомневаться не приходится. Если к передней части салона вопросов нет, то задний ряд отчасти стал жертвой стиля. Для ног места хватает, но голове уже тесно — спасибо ниспадающей крыше. И по ширине салона Kia не эталон — втроем тут уже тесновато. Багажник гигантским тоже не назовешь — всего 336 литров по нашим замерам.

На ходу Sportage хорош. Но при резкой смене полосы появляются паразитные колебания автомобиля. Усилие на руле при резком его вращении меняется ступенчато. Но кто будет на Киа покорять Нюрбургринг? Стоит водителю немного успокоиться, как все приходит на круги своя. В повороте Киа уверенно стоит на дуге, руль наливается честным усилием.

А вот при езде по разбитому асфальту Sportage немного расстроил. Вся мелочевка подробно транслируется на кузов. Благо руль от вибраций избавлен. Подвеска отрабатывает крупные выбоины тяжело, на пределе своих возможностей. Отчасти вину за подобный характер можно возложить на большие колеса размерности 245/45 R19. Любопытно: несмотря на то что эти колеса штатные, в поворотах при максимальных кренах кузова они цепляли за арки.

Kia Sportage Приборы Kia давно стали для меня образцом элегантности. Это один из лучших аналоговых инструментариев на рынке. Kia Sportage Шестидиапазонный автомат настроен неплохо. Особого эффекта от переключения режимов кнопкой Drive mode я не почувствовал. А вот блокировка межосевой муфты — вещь полезная. Kia Sportage Большой экран мультимедийной системы расположился между центральными дефлекторами. К четкости экрана или ассортименту возможностей системы вопросов нет. Kia SportageKia Sportage Систему стабилизации можно отключить. В список систем безопасности входят также мониторинг слепых зон и слежение за полосой движения.

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А что же двухлитровый турбодизель? Главное, о чем я переживал, — шумность и вибронагруженность, — оказались в пределах разумного. Шум от дизельного двигателя немногим больше, чем у бензиновой модификации. Лишь на высоких оборотах мотор переходит на повышенный тон, но это особо не раздражает. Как и уровень вибраций от силового агрегата. А вот от спринтерских возможностей я ждал большего. Хотя приличный момент в 400 Нм доступен аж до 2000 об/мин, небольшая турбояма на низких оборотах портит впечатление.

Свой вклад в смазанную динамику привнес и 6-ступенчатый автомат. Назвать его «тормозным» язык не повернется, но микрозапаздывания при переключениях все же есть. Нет, в целом автомобиль ускоряется более чем достойно, но от 185-сильного дизеля невольно ждешь большего.

Подведем итоги. Мне понятна популярность Sportage. Да, наш автомобиль стоит больше двух миллионов. Но вряд ли найдется много желающих выбрать топовую версию. Другое дело — комплектация попроще. Тут, с учетом цены, Sportage смотрится на фоне конкурентов более чем достойно: его козыри — эффектный дизайн, хорошая эргономика и щедрый список оснащения. И дизельная модификация стала хорошей поддержкой наиболее востребованному двухлитровому бензиновому Киа.