Голову — в холоде: новогодняя подборка зимних вопросов для водителей В холода, как известно, многие процессы замедляются. В том числе, наверное, и мыслительные. Поэтому мы предлагаем разобраться с предложенными ниже задачками заранее, чтобы на морозе готовый ответ всплывал в памяти автоматически. Все описанные ситуации относятся к зиме. Правила застолья, или Когда можно сесть за руль? Празднование Нового года редко обходится хотя бы без бокала шампанского. А чаще с него все только начинается. Потом в ход идут крепкие алкогольные напитки… Когда можно будет безопасно для окружающих и себя сесть за руль? Советы бывалых: как перехитрить мороз Чем заменить хрупкий пластиковый держатель крышки бензобака, не приспособленный к сибирским морозам; как избавиться от наледи на стеклах; как дешево и сердито починить механизм стеклоочистителя? Своими находками делятся опытные автомобилисты — читатели журнала «За рулем».