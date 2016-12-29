Lada в стиле BMW: зачем наши машины выпускают за границей

Несмотря на низкую загрузку собственных мощностей, отечественные автопроизводители запускают сборку своих машин за рубежом — преимущественно в странах третьего мира, под специфические требования которых приходится адаптировать российские автомобили.

Переезжаем в Казахстан

Материалы по теме Дьявол — в деталях: почему наши запчасти популярны за рубежом

АВТОВАЗ перенес сборку почти всех своих моделей для казахстанского рынка на предприятие «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. С 2002 года здесь выпускался только вседорожник Lada 4x4, однако с этого года в республике были введены утилизационный и регистрационный сборы, которые не распространяются на сборочные комплекты, что заставило АВТОВАЗ отказаться от импорта готовых автомобилей и расширить модельный ряд местной сборки. Правда, в связи с отсутствием поставок в период переноса производства марка Lada впервые в истории утратила лидерство на местном авторынке, сократив долю до менее 18% по итогам 11 месяцев 2016 года. Дело в том, что седан Granta и универсал Kalina появились на конвейере «Азия Авто» лишь в июне, зато в декабре к ним присоединились сразу четыре новинки — седан Vesta, хэтчбек XRAY, универсал Largus и лифтбек Granta. Таким образом, «прописку» в Казахстане получили все модели Lada, за исключением седана Priora и хэтчбека Kalina. Как заявляют на предприятии, локализованные машины обеспечат прорыв Lada на казахстанском рынке.

В будущем году в Усть-Каменогорске планируется выпустить около 10 тыс. автомобилей Lada, включая 4–5 тысяч Vesta и XRAY. Для сравнения, за январь-ноябрь казахстанские автозаводы все вместе выпустили чуть более 10 тыс. легковых машин, грузовиков и автобусов, обеспечив более 25% местного авторынка. В свою очередь каждый четвертый автомобиль локальной сборки, реализованный на территории республики, — это Lada, а самая популярная модель — вседорожник Lada 4х4, гласят данные Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». Стоит отметить, что эта страна остается для АВТОВАЗа крупнейшим экспортным рынком, несмотря на более чем двукратное падение спроса в уходящем году.

Между тем вазовские новинки, вставшие на конвейер «Азия Авто» в декабре, помимо внутреннего рынка планируется поставлять в республики Центральной Азии — Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию. С открытием завода полного цикла, строительство которого сейчас ведется, экспорт автомобилей Lada казахстанской сборки предполагается наладить также в страны Евразийского союза. Напомним, запуск первой очереди нового предприятия мощностью 60 тыс. автомобилей должен состояться в 2018 году. Здесь будут выпускаться три-четыре модели Lada, однако какие именно — пока не сообщается.

В обход пошлин

«Группа ГАЗ», которая в 2013 году наладила сборку грузовиков Урал на мощностях казахстанского завода СемАЗ, в будущем году начнет выпускать там всю линейку своей коммерческой техники. Так, предприятие освоит производство всех модификаций ГАЗели Next, ГАЗона Next и ГАЗели Бизнес, тяжелых грузовиков Урал Next, а также автобусов всех классов. Как отмечают в пресс-службе «Группы ГАЗ», благодаря выпуску в республике новых моделей семейства Next компания рассчитывает увеличить свою долю на местном рынке (сейчас — свыше 60%).

ГАЗели теперь производятся не только в России, но и в Турции

А вот КАМАЗ полностью отказываться от поставок готовых грузовиков в Казахстан не планирует, но будет расширять модельный ряд на совместном предприятии «КАМАЗ-Инжиниринг», прежде всего за счет изготовления и монтажа спецтехники.

О планах открыть производство автомобилей в этой республике ранее заявлял и Ульяновский автозавод. Организация сборки Chevrolet Niva в Казахстане находится в стадии активной проработки, сообщили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.

По данным Frost & Sullivan, Казахстан является крупнейшим внешним рынком для российских автозаводов: в 2016 году здесь продано около 8 тыс. автомобилей Lada, ГАЗ реализовал 2,4 тыс. машин различных типов, УАЗ — 1,8 тыс. вседорожников и легких коммерческих автомобилей, КАМАЗ — 1,2 тыс. грузовиков. Ожидается, что к 2023 году на эту республику будет приходиться 70% продаж отечественных автомобилей за границей.

«Введение утилизационного сбора в начале 2016 года привело к росту цен на автомобили из России, и локальная сборка в Казахстане стала необходима для поддержания конкурентного преимущества российских автопроизводителей, в том числе за счет налоговых льгот и достаточно низких затрат на рабочую силу в этой республике. Кроме того, производство автомобилей в Казахстане даст возможность укрепления позиций на рынках стран Центральной Азии», — комментирует аналитик Frost & Sullivan Анна Озделен.