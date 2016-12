Lada в стиле BMW: зачем наши машины выпускают за границей Несмотря на низкую загрузку собственных мощностей, отечественные автопроизводители запускают сборку своих машин за рубежом — преимущественно в странах третьего мира, под специфические требования которых приходится адаптировать российские автомобили. Улучшаем обзорность: как создать видимость? Самое распространенное оправдание виновников ДТП — мол, я не видел… А как уменьшить вероятность такого «невидения»? Scania Next Generation: поколение NEXT На выставке IAA в Ганновере титул победителя конкурса International Truck of the Year («Грузовик 2017 года») получила Scania Next Generation. Какая она — Скания пятого поколения?