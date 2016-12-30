Datsun on-DO с АКП: авто-мат

Наслаждаемся плавностью переключений автомата Jatco за рулем седана Datsun on-DО.

Datsun on-DO

Дождались! Седан Datsun on-DО, изначально обделенный двухпедальной версией, наконец-то ею обзавелся. Если невмоготу маслать пятиступенчатую механику, придется доплатить 50 000 рублей за четырехступенчатый автомат. Самый доступный «автоматический» on-DО в исполнении Trust обойдется в 512 000 рублей, а в наиболее дорогой, комплектации Dream — в 568 000 рублей.

Такой же автомат Jatco JF414E трудится на Гранте и хэтчбеке mi-DО. Редакционный mi-DО заставил помучиться: порой при торможении или даже в режиме неспешного фланирования мотор неожиданно глох. Чтобы перезапустить его, требовалось перевести автомат в «паркинг», а сделать это можно, лишь полностью остановившись! Причина капризов крылась в том, что изначально калибровки мотора рассчитывали для версии с механической коробкой передач, а для машины с автоматом они подошли не лучшим образом: не были учтены механические потери трансмиссии, которые у гидромеханики куда выше.

РАЗГАДКА КОДА Расшифровываем индекс JF414E: J — Jatco; F — forward, то есть для переднеприводных машин; 4 — количество передач; 14 — порядковый номер модификации; E — электронное управление переключениями.

Нам удалось продавить решение проблемы на заводском уровне: в редакционную машину установили диагностический блок, с которым мы проездили несколько месяцев. Расшифровка позволила выловить ошибки, и mi-DО получил новую прошивку блока управления двигателем. Теперь эта программа пошла в серию: с ее появлением исчезли другие неприятные симптомы автоматических Датсунов. Обороты двигателя больше не проваливаются при интенсивном торможении, ушли судороги, сотрясавшие машину при включении кондиционера.

Вот и на тестовом on-DO, который попал в мои руки, какого-либо криминала я не заметил. Автомат оправдывает оптимистичные ожидания и шустро «листает» передачи, причем смена скоростей одинаково быстра и вверх, и вниз. Это, как вы понимаете, настраивает на бойкую езду. Добавить бы еще пару передач! Тогда и шума на трассовых скоростях поуба­вится, и расход упадет. Впрочем, даже зимой в городских условиях автоматический Datsun, по нашему опыту, потребляет не больше десяти литров бензина на сотню.

Иной профиль стенок радиатора позволил снизить шум при работе климат-контроля.

Кстати, не коробкой единой: и седан, и хэтч­бек модернизировали весь 2016 год. В частности, доработана климатическая система. У радиатора отопителя усилена конструкция стенок, а на трубки испарителя кондиционера нанесли специальную угольную ленту — это призвано уменьшить шум от работы «климата». Реле Mini 30 A, отвечающее за включение кондиционера, поменяли на Мicro 20 A, и сразу исчез характерный щелчок при включении «кондея».

Поругивали водители и алгоритм отключения системы стабилизации. Теперь держать клавишу нажатой три секунды не придется, достаточно полусекундной задержки.

А еще владельцы жаловались на скрипы в передней подвеске. Решение нашлось наипростейшее: сайлент-блоки переднего стабилизатора смазывают силиконовой смазкой. Надолго ли хватит такой полумеры?

В багажнике вместо древнего «жигулевского» — новый домкрат: ромбического типа, с широкой опорной площадкой.

Наконец, опрятнее стали смотреться сиденья — усилено натяжение ткани на подушках и спинках кресел. Багажник отделан обивкой с высоким ворсом, как у иномарок, поэтому тоже выглядит приятнее.

С появлением автомата Datsun on-DO стал самым доступным двухпедальным седаном, отобрав пальму первенства у Гранты, которая дороже на три тысячи. Правда, она мощнее на 11 л.с. Зато дорожный просвет у on-DO больше, чем у автоматической Гранты, на 29 мм (174 мм). Это шах. А быть может, даже мат!

У Датсунов с автоматом — новая прошивка «мозгов»: теперь мотор не глохнет на ходу Для современной машины четыре передачи — моветон

Datsun on-DO и конкуренты Модель Силовой агрегат Цена*, руб. Datsun on-DO 1,6 л (87 л.с.), А4 512 000 Лада Гранта 1,6 л (98 л.с.), A4 515 000 Ravon Nexia R3 1,5 л (106 л.с.), А6 549 000 Renault Logan 1,6 л (102 л.с.), А4 609 990 *По состоянию на ноябрь 2016 года, без учета скидок.

Фото: Datsun