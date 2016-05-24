Тест новой «пятерки» BMW: большой брат

Философствуем о счастье и скоротечности времени за рулем нового BMW 5-й серии.

Представители BMW говорят, что обязательно выпустят новую пятидверку 5GT. Не вижу большого смысла: дизельная 530d xDrive великолепно подходит для «большого туризма».

В конце девяностых я был совсем ребенком, а «пятерка» BMW в кузове Е39, мечта многих состоятельных людей, слыла синонимом прогресса. Сменив на конвейере угловатую «четырехглазую» предшественницу с индексом Е34, она восхищала сдержанным, но невероятно гармоничным дизайном авторства Джоджи Нагашимы и прятала фамильные кругляши передних фар под единым стеклом. Она совершила огромный скачок в плане качественности интерьера и уровня оснащения. И вплоть до конца нулевых мне (уверен, что многим из вас — тоже) казалось, что этот автомобиль будет современен и актуален всегда. Вот каким наивным я тогда был.

Время летит неумолимо быстро. «Три­дцать девятую» сняли с конвейера в 2003‑м. В том же году, когда мобильные телефоны с полифонией только начинали входить в обиход, а их цветные экраны и камеры с разрешением 0,3 мегапикселя казались чем-то абсолютно волшебным и вызывали бурю эмоций. На смену Е39 пришла бэнгловская «шестидесятка», породившая много полемики и ознаменовавшая очередную эпоху в дизайне. А под занавес 2009 года немцы представили очередное поколение «пятерки» — в кузове F10, которое до сегодняшнего дня можно было называть «нынешним». Вы тоже не заметили, как пронеслись очередные семь лет?

Интерьер «пятерки» добротнее, чем салон Е‑класса. Подгонка деталей безупречная. Тачскрин с диагональю 10,25 дюйма — как на «семерке». А вот интерфейс мультимедийной системы — улучшенный. «Пятерка» тоже понимает язык жестов. Восьмиступенчатый автомат хорош в любых режимах и в связке с любым мотором. Проекционный дисплей стал на 70% больше. Разумеется, показывает скорость, считанные фронтальной стереокамерой дорожные знаки и даже навигационные подсказки. Электронные приборы достались «пятерке» от «большого брата». Никаких отличий — и читаются хорошо. В BMW стараются не отставать от главного конкурента и вовсю трудятся над элементами автопилота. Но пока это великолепие работает так себе: машина может запросто «вывалиться» из полосы в совершенно безобидной ситу­ации. И только к активному круиз-контролю нет вопросов.

Семь пядей

Автомобили — как люди. С каждым новым поколением становятся больше и больше. Первая в истории «пятерка» (ее выпускали с 1972 по 1981 год) насчитывала 4620 мм в длину, Е39 в середине девяностых вытянулась до 4775 мм. А сегодня длина «пятерки» G30 составляет уже 4935 мм при колесной базе 2975 мм. Это больше, чем у дебютировавшего год назад Мерседеса Е‑класса (4923 и 2939 мм соответственно). И, конечно же, больше, чем у предшест­венницы.

Вообще, при всем визуальном сходстве отличить новую «пятерку» от предыдущей проще простого. Если присмотреться, отличий — без малого миллиард. И все-таки самые явные из них — сросшаяся с радиаторной решеткой головная оптика и «жабры» на передних крыльях, которые помогают выводить воздух из колесных арок и уменьшают завихрения. При этом фары могут быть лазерными, а активное управление воздушными заслонками радиатора — и вовсе базовое оснащение. Если нужно интенсивное охлаждение, сервопривод размыкает планки на «ноздрях», в большинстве же ситуаций они остаются закрытыми — для лучшей аэродинамики.

Кресла очень похожи на «семерочные». В качестве опций доступны вентиляция и массаж с восемью программами. Трехступенчатый обогрев — в базе. Клавиша включения обогрева руля — под ступицей. Расположения удобнее я не встречал. И, в отличие от Porsche, включить обогрев случайным нажатием при рулежке непросто. Колесная база новой «пятерки» составляет 2975 мм: это на 46 мм больше, чем у нынешнего Е‑класса, и на 95 мм меньше, чем у короткобазной «семерки». При стандартной посадке места хватит людям любого роста, но закинуть ногу на ногу не получится никому. Кстати, сюда можно установить сразу три детских кресла. Клавиши управления адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы собраны на левой рулевой спице. Опционные планшеты для задних пассажиров — также «семерочные». Вот только много ли покупателей «пятерок» захотят доплачивать за опции такого рода? В качестве опции — аудио­система Bowers & Wilkins с алмазными высокочастотными динамиками. Вновь как на «семерке».

Многофункци­­ональный ключ — точь-в‑точь как у новой «семерки».

Попытки сравнить G30 и F10 расстраивают баварцев. Ведь «пятерка» действительно новая. От слова «совсем». И если какие-то параллели все же уместны, то только с нынешней «семеркой», у которой героиня рассказа одолжила и модульную платформу CLAR, и многие мелочи. Среди них цифровая приборная панель, гигантский 10,25‑дюймовый тачскрин мультимедиа, система распознавания жестов и даже ключ. Тот самый многофункциональный ключ с сенсорным экраном, который так напоминает слайдер из середины нулевых.

И первые ощущения от интерьера очень схожи с теми, что дарит «семерка». Характер посадки, профиль сиденья, эргономика — все то же самое! Разве что кожа, которой опционно обтягивают переднюю панель, заметно грубее. Но на этом субординация заканчивается. Для «пятерки» можно заказать и восьмипрограм­мный массажер передних кресел, орудующий двадцатью воздушными камерами, и премиум-саунд Harman Kardon или Bowers & Wilkins, и рассредоточенную подсветку, мягко опоясывающую весь салон, и вентиляцию кресел. Если я продолжу перечислять, вы либо заснете, либо захотите меня убить.

И знаете, на заднем сиденье пусть и не фантастически, но весьма комфортно. Настолько, что под вопросом оказывается смысл существования короткобазной «семерки», чья колесная база лишь на 95 мм больше. Таким образом, выбирая между новой «пятеркой» и короткой «семеркой», можно руководствоваться исключительно необходимостью демонстрации статуса. Так или иначе, это история не про российский рынок, ведь короткобазную «семерку» к нам не поставляют.

Большие радости

Модификаций будет много — начиная с 190‑сильной дизельной 520d, на которую придется львиная доля продаж, и заканчивая сумасшедшей M550i xDrive, про которую на момент написания этой статьи известно только одно: выработке эндорфинов у водителя и его пассажиров поспособствует V‑образная «восьмерка» мощностью 462 силы. Будет и новая М5, причем полноприводная!

Вот и у меня сейчас полный привод, но попроще — на дизельной версии 530d xDrive.

Линейка моторов широка. Можно выбрать как скромную 190‑сильную версию 520d, так и сумасшед­шую M550 xDrive с 462‑сильным V8. Будет и гибрид, но в России он окажется штучным товаром.

Господи! Даже на ходу «пятерка» напоминает «семерку», причем сейчас это вовсе не комплимент. В первую очередь G30 копирует «большого брата» не тишиной и плавностью хода (с ними, кстати, полный порядок), а ощущением огромной, тяжелой машины. Вот только если в «семерке» — автомобиле для пассажира — от этого ощущения можно и должно ловить кайф, то «пятерке», якобы заточенной под водителя, это абсолютно не нужно. Спустя первые десять километров мне даже захотелось вернуть организаторам машину и попросить взамен «трешку» — хотя бы на десять минут. Просто чтобы вспомнить, каким может быть настоящий автомобиль для водителя.

Заявленный объем багажника — 530 литров. Это на десять литров меньше, чем у Мерседеса Е‑класса. Разумеется, есть система бесконтактного доступа: чтобы открыть багажник, достаточно пнуть невидимку под бампером.

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Впрочем… Если проехать еще немного, ты привыкаешь к машине и находишь обещанное удовольствие. Получи — распишись! Даже в спортивном режиме адаптивного шасси «пятерка» демонстрирует отменную плавность хода и эталонный уровень обратной связи на руле. Дизель вкусно звучит и выдает свою природу разве что низким расходом топлива. При этом 265 сил выстреливают G30 до первой сотни за 5,4 секунды! А это значит, что 530d xDrive — полноценный гран-туризмо на все случаи жизни. Быстрый и экономичный зимой и летом. Комфортный и, если не строить сверхиллюзий, азартный. Всецело крутой! Но если вам все-таки мало, добро пожаловать за руль бензиновой «пятьсот сороковой».

За классным опционным М‑штурвалом BMW 540i я получил именно то, что искал, - ощущение легкости и полное взаимопонимание с автомобилем. Такая «пятерка» всего на 100 кг легче полноприводной 530d xDrive, но кажется, что на все двести или триста! И да, она куда больше напоминает «трешку». Причем это заслуга не более мощного 340‑сильного двигателя (разница в разгоне до сотни всего 0,3 секунды), а на редкость сбалансированного шасси. Отсутствие полного привода не ощущается даже на горных серпантинах и даже в том случае, если на выходе «открываешься» рано. Потенциал подвески с системой подавления кренов Dynamic Drive таков, что даже при быстром пилотаже система стабилизации остается не у дел. Запас по «держаку» фантастический, а опционные М‑тормоза должны обес­печивать высокую стойкость к перегреву. Хотя и с обычными тормозными механизмами на 530d xDrive был полный порядок.

Новая «пятерка» помимо прочего может связаться с моим телефоном, свериться со списком дел на сегодня и построить оптимальный маршрут исходя из ситуации на дорогах.

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На пресс-конференции вечером того же дня инженеры и маркетологи BMW говорили о резко выросшем в последнее время темпе жизни. Мы ведь и правда живем в потрясающую эпоху цифровых и облачных технологий. Благодаря техническому и информационному прогрессу процессы, которые прежде отнимали годы и месяцы, сегодня занимают недели и дни. Технологии помогают развитию новых технологий. Прогресс — снежный ком. Растет ввысь куда быстрее, чем люди и автомобили со сменой поколений.

Вот и новая «пятерка», помимо прочего, может связаться с моим телефоном, свериться со списком дел на сегодня и построить оптимальный маршрут, исходя из ситуации на дорогах. Она же подскажет, какую АЗС на пути следования лучше выбрать для заправки. Десять лет назад о таких «фишках» никто и мечтать не думал, а сегодня они просто есть. Мы принимаем их как должное. Мы привыкли.

Хромированный молдинг с изгибом Хофмайстера отныне дополняет характерная выштамповка на задней стойке. А какие пропорции! По «жабрам» на передних крыльях можно легко отличить G30 от предшественницы.

Никогда прежде пятая серия не подбиралась так близко к седьмой …и не отрывалась так далеко от третьей

Выйдя с пресс-конференции, я посидел в припаркованных на улице «пятерках» прежних поколений, которые организаторы привезли из музея BMW Welt — для контраста. Даже сравнительно современная Е60, которую сняли с конвейера в 2009‑м, на фоне новой машины — прошу прощения, «дрова». У нее в центральном подлокотнике — бортовой кнопочный телефон с монохромным дисплеем. Старомодные материалы отделки, странная эргономика.

Глядя на все это, тяжело и абсолютно бессмысленно отрицать прогресс. Но иногда так хочется притормозить и вспомнить, как мы умели радоваться простым вещам. Я вспоминаю восхитительный звук 2,5‑литрового двигателя М50 на старой Е34 друга, помню сладковатый запах кожаного салона и 8,6 секунды до сотни. В середине девяностых они ощущались гораздо ярче, чем 5,1 секунды нынешней 540i. Я рад прогрессу. Но очень страшно представить, что однажды сегодняшняя — практически безу­пречная — G30 будет стоять в стройном ряду «прошлых» поколений «пятерок» BMW и кто-нибудь назовет ее «дровами».

РАЗДУВАЯ НОЗДРИ Нынешнее поколение «пятерки» — седьмое. Отсчет ведут с 1972 года, когда на конвейер встала «пятерка» в кузове Е12 [1] дизайна Марчелло Гандини. В 1981‑м выкатили второе поколение, с индексом Е28 [2]. В 1988‑м дебютировала легендарная E34 [3]. Следующее поколение, с кузовом Е39 [4], появилось в 1995‑м, став настоящим прорывом. В 2003‑м вышла так нелюбимая многими, но тем не менее популярная Е60 [5] Криса Бэнгла. И лишь в 2009 году ее сменила F10 [6], которую пока еще можно купить новой. Всего же за 45 лет было выпущено без малого 8 000 000 «пятерок».

BMW 5-й серии 530d xDrive BMW 5-й серии 540i Длина/ширина/высота/база 4936/1868/1479/2975 мм Объем багажника (VDA) 530 л Снаряженная масса 1770 кг 1670 кг Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 2993 см³; 195 кВт/265 л.с.

при 4000 об/мин; 620 Н·м при 2000–2500 об/мин бензиновый, Р6, 24 клапана, 2998 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5500–6500 об/мин; 450 Н·м при 1380–5200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,4 с 5,1 с Максимальная скорость 250 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/66 л АИ-92, АИ-95, АИ-98/68 л Расход топлива: смешанный цикл 5,4 л/100 км 6,9 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8 задний привод; А8

Фото: Михаил Кулешов и BMW