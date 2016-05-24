Тест новой «пятерки» BMW: большой брат

Философствуем о счастье и скоротечности времени за рулем нового BMW 5-й серии.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

Представители BMW говорят, что обязательно выпустят новую пятидверку 5GT. Не вижу большого смысла: дизельная 530d xDrive великолепно подходит для «большого туризма».
Представители BMW говорят, что обязательно выпустят новую пятидверку 5GT. Не вижу большого смысла: дизельная 530d xDrive великолепно подходит для «большого туризма».

В конце девяностых я был совсем ребенком, а «пятерка» BMW в кузове Е39, мечта многих состоятельных людей, слыла синонимом прогресса. Сменив на конвейере угловатую «четырехглазую» предшественницу с индексом Е34, она восхищала сдержанным, но невероятно гармоничным дизайном авторства Джоджи Нагашимы и прятала фамильные кругляши передних фар под единым стеклом. Она совершила огромный скачок в плане качественности интерьера и уровня оснащения. И вплоть до конца нулевых мне (уверен, что многим из вас — тоже) казалось, что этот автомобиль будет современен и актуален всегда. Вот каким наивным я тогда был.

Время летит неумолимо быстро. «Три­дцать девятую» сняли с конвейера в 2003‑м. В том же году, когда мобильные телефоны с полифонией только начинали входить в обиход, а их цветные экраны и камеры с разрешением 0,3 мегапикселя казались чем-то абсолютно волшебным и вызывали бурю эмоций. На смену Е39 пришла бэнгловская «шестидесятка», породившая много полемики и ознаменовавшая очередную эпоху в дизайне. А под занавес 2009 года немцы представили очередное поколение «пятерки» — в кузове F10, которое до сегодняшнего дня можно было называть «нынешним». Вы тоже не заметили, как пронеслись очередные семь лет?

Интерьер «пятерки» добротнее, чем салон Е‑класса. Подгонка деталей безупречная. Тачскрин с диагональю 10,25 дюйма — как на «семерке». А вот интерфейс мультимедийной системы — улучшенный. «Пятерка» тоже понимает язык жестов. Восьмиступенчатый автомат хорош в любых режимах и в связке с любым мотором.
Интерьер «пятерки» добротнее, чем салон Е‑класса. Подгонка деталей безупречная. Тачскрин с диагональю 10,25 дюйма — как на «семерке». А вот интерфейс мультимедийной системы — улучшенный. «Пятерка» тоже понимает язык жестов. Восьмиступенчатый автомат хорош в любых режимах и в связке с любым мотором.

Проекционный дисплей стал на 70% больше. Разумеется, показывает скорость, считанные фронтальной стереокамерой дорожные знаки и даже навигационные подсказки.
Проекционный дисплей стал на 70% больше. Разумеется, показывает скорость, считанные фронтальной стереокамерой дорожные знаки и даже навигационные подсказки.

Электронные приборы достались «пятерке» от «большого брата». Никаких отличий — и читаются хорошо.
Электронные приборы достались «пятерке» от «большого брата». Никаких отличий — и читаются хорошо.

В BMW стараются не отставать от главного конкурента и вовсю трудятся над элементами автопилота. Но пока это великолепие работает так себе: машина может запросто «вывалиться» из полосы в совершенно безобидной ситу­ации. И только к активному круиз-контролю нет вопросов.
В BMW стараются не отставать от главного конкурента и вовсю трудятся над элементами автопилота. Но пока это великолепие работает так себе: машина может запросто «вывалиться» из полосы в совершенно безобидной ситу­ации. И только к активному круиз-контролю нет вопросов.

Семь пядей

Автомобили — как люди. С каждым новым поколением становятся больше и больше. Первая в истории «пятерка» (ее выпускали с 1972 по 1981 год) насчитывала 4620 мм в длину, Е39 в середине девяностых вытянулась до 4775 мм. А сегодня длина «пятерки» G30 составляет уже 4935 мм при колесной базе 2975 мм. Это больше, чем у дебютировавшего год назад Мерседеса Е‑класса (4923 и 2939 мм соответственно). И, конечно же, больше, чем у предшест­венницы.

Вообще, при всем визуальном сходстве отличить новую «пятерку» от предыдущей проще простого. Если присмотреться, отличий — без малого миллиард. И все-таки самые явные из них — сросшаяся с радиаторной решеткой головная оптика и «жабры» на передних крыльях, которые помогают выводить воздух из колесных арок и уменьшают завихрения. При этом фары могут быть лазерными, а активное управление воздушными заслонками радиатора — и вовсе базовое оснащение. Если нужно интенсивное охлаждение, сервопривод размыкает планки на «ноздрях», в большинстве же ситуаций они остаются закрытыми — для лучшей аэродинамики.

Кресла очень похожи на «семерочные». В качестве опций доступны вентиляция и массаж с восемью программами. Трехступенчатый обогрев — в базе.
Кресла очень похожи на «семерочные». В качестве опций доступны вентиляция и массаж с восемью программами. Трехступенчатый обогрев — в базе.

Клавиша включения обогрева руля — под ступицей. Расположения удобнее я не встречал. И, в отличие от Porsche, включить обогрев случайным нажатием при рулежке непросто.
Клавиша включения обогрева руля — под ступицей. Расположения удобнее я не встречал. И, в отличие от Porsche, включить обогрев случайным нажатием при рулежке непросто.

Колесная база новой «пятерки» составляет 2975 мм: это на 46 мм больше, чем у нынешнего Е‑класса, и на 95 мм меньше, чем у короткобазной «семерки». При стандартной посадке места хватит людям любого роста, но закинуть ногу на ногу не получится никому. Кстати, сюда можно установить сразу три детских кресла.
Колесная база новой «пятерки» составляет 2975 мм: это на 46 мм больше, чем у нынешнего Е‑класса, и на 95 мм меньше, чем у короткобазной «семерки». При стандартной посадке места хватит людям любого роста, но закинуть ногу на ногу не получится никому. Кстати, сюда можно установить сразу три детских кресла.

Клавиши управления адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы собраны на левой рулевой спице.
Клавиши управления адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы собраны на левой рулевой спице.

Опционные планшеты для задних пассажиров — также «семерочные». Вот только много ли покупателей «пятерок» захотят доплачивать за опции такого рода?
Опционные планшеты для задних пассажиров — также «семерочные». Вот только много ли покупателей «пятерок» захотят доплачивать за опции такого рода?

В качестве опции — аудио­система Bowers & Wilkins с алмазными высокочастотными динамиками. Вновь как на «семерке».
В качестве опции — аудио­система Bowers & Wilkins с алмазными высокочастотными динамиками. Вновь как на «семерке».

Многофункци­­ональный ключ — точь-в‑точь как у новой «семерки».
Многофункци­­ональный ключ — точь-в‑точь как у новой «семерки».

Попытки сравнить G30 и F10 расстраивают баварцев. Ведь «пятерка» действительно новая. От слова «совсем». И если какие-то параллели все же уместны, то только с нынешней «семеркой», у которой героиня рассказа одолжила и модульную платформу CLAR, и многие мелочи. Среди них цифровая приборная панель, гигантский 10,25‑дюймовый тачскрин мультимедиа, система распознавания жестов и даже ключ. Тот самый многофункциональный ключ с сенсорным экраном, который так напоминает слайдер из середины нулевых.

И первые ощущения от интерьера очень схожи с теми, что дарит «семерка». Характер посадки, профиль сиденья, эргономика — все то же самое! Разве что кожа, которой опционно обтягивают переднюю панель, заметно грубее. Но на этом субординация заканчивается. Для «пятерки» можно заказать и восьмипрограм­мный массажер передних кресел, орудующий двадцатью воздушными камерами, и премиум-саунд Harman Kardon или Bowers & Wilkins, и рассредоточенную подсветку, мягко опоясывающую весь салон, и вентиляцию кресел. Если я продолжу перечислять, вы либо заснете, либо захотите меня убить.

И знаете, на заднем сиденье пусть и не фантастически, но весьма комфортно. Настолько, что под вопросом оказывается смысл существования короткобазной «семерки», чья колесная база лишь на 95 мм больше. Таким образом, выбирая между новой «пятеркой» и короткой «семеркой», можно руководствоваться исключительно необходимостью демонстрации статуса. Так или иначе, это история не про российский рынок, ведь короткобазную «семерку» к нам не поставляют.

Большие радости

Модификаций будет много — начиная с 190‑сильной дизельной 520d, на которую придется львиная доля продаж, и заканчивая сумасшедшей M550i xDrive, про которую на момент написания этой статьи известно только одно: выработке эндорфинов у водителя и его пассажиров поспособствует V‑образная «восьмерка» мощностью 462 силы. Будет и новая М5, причем полноприводная!

Вот и у меня сейчас полный привод, но попроще — на дизельной версии 530d xDrive.

Линейка моторов широка. Можно выбрать как скромную 190‑сильную версию 520d, так и сумасшед­шую M550 xDrive с 462‑сильным V8. Будет и гибрид, но в России он окажется штучным товаром.
Линейка моторов широка. Можно выбрать как скромную 190‑сильную версию 520d, так и сумасшед­шую M550 xDrive с 462‑сильным V8. Будет и гибрид, но в России он окажется штучным товаром.

Господи! Даже на ходу «пятерка» напоминает «семерку», причем сейчас это вовсе не комплимент. В первую очередь G30 копирует «большого брата» не тишиной и плавностью хода (с ними, кстати, полный порядок), а ощущением огромной, тяжелой машины. Вот только если в «семерке» — автомобиле для пассажира — от этого ощущения можно и должно ловить кайф, то «пятерке», якобы заточенной под водителя, это абсолютно не нужно. Спустя первые десять километров мне даже захотелось вернуть организаторам машину и попросить взамен «трешку» — хотя бы на десять минут. Просто чтобы вспомнить, каким может быть настоящий автомобиль для водителя.

Заявленный объем багажника — 530 литров. Это на десять литров меньше, чем у Мерседеса Е‑класса. Разумеется, есть система бесконтактного доступа: чтобы открыть багажник, достаточно пнуть невидимку под бампером.
Заявленный объем багажника — 530 литров. Это на десять литров меньше, чем у Мерседеса Е‑класса. Разумеется, есть система бесконтактного доступа: чтобы открыть багажник, достаточно пнуть невидимку под бампером.

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Впрочем… Если проехать еще немного, ты привыкаешь к машине и находишь обещанное удовольствие. Получи — распишись! Даже в спортивном режиме адаптивного шасси «пятерка» демонстрирует отменную плавность хода и эталонный уровень обратной связи на руле. Дизель вкусно звучит и выдает свою природу разве что низким расходом топлива. При этом 265 сил выстреливают G30 до первой сотни за 5,4 секунды! А это значит, что 530d xDrive — полноценный гран-туризмо на все случаи жизни. Быстрый и экономичный зимой и летом. Комфортный и, если не строить сверхиллюзий, азартный. Всецело крутой! Но если вам все-таки мало, добро пожаловать за руль бензиновой «пятьсот сороковой».

За классным опционным М‑штурвалом BMW 540i я получил именно то, что искал, - ощущение легкости и полное взаимопонимание с автомобилем. Такая «пятерка» всего на 100 кг легче полноприводной 530d xDrive, но кажется, что на все двести или триста! И да, она куда больше напоминает «трешку». Причем это заслуга не более мощного 340‑сильного двигателя (разница в разгоне до сотни всего 0,3 секунды), а на редкость сбалансированного шасси. Отсутствие полного привода не ощущается даже на горных серпантинах и даже в том случае, если на выходе «открываешься» рано. Потенциал подвески с системой подавления кренов Dynamic Drive таков, что даже при быстром пилотаже система стабилизации остается не у дел. Запас по «держаку» фантастический, а опционные М‑тормоза должны обес­печивать высокую стойкость к перегреву. Хотя и с обычными тормозными механизмами на 530d xDrive был полный порядок.

Новая «пятерка» помимо прочего может связаться с моим телефоном, свериться со списком дел на сегодня и построить оптимальный маршрут исходя из ситуации на дорогах.
Новая «пятерка» помимо прочего может связаться с моим телефоном, свериться со списком дел на сегодня и построить оптимальный маршрут исходя из ситуации на дорогах.

***

На пресс-конференции вечером того же дня инженеры и маркетологи BMW говорили о резко выросшем в последнее время темпе жизни. Мы ведь и правда живем в потрясающую эпоху цифровых и облачных технологий. Благодаря техническому и информационному прогрессу процессы, которые прежде отнимали годы и месяцы, сегодня занимают недели и дни. Технологии помогают развитию новых технологий. Прогресс — снежный ком. Растет ввысь куда быстрее, чем люди и автомобили со сменой поколений.

Вот и новая «пятерка», помимо прочего, может связаться с моим телефоном, свериться со списком дел на сегодня и построить оптимальный маршрут, исходя из ситуации на дорогах. Она же подскажет, какую АЗС на пути следования лучше выбрать для заправки. Десять лет назад о таких «фишках» никто и мечтать не думал, а сегодня они просто есть. Мы принимаем их как должное. Мы привыкли.

Хромированный молдинг с изгибом Хофмайстера отныне дополняет характерная выштамповка на задней стойке. А какие пропорции! По «жабрам» на передних крыльях можно легко отличить G30 от предшественницы.
Хромированный молдинг с изгибом Хофмайстера отныне дополняет характерная выштамповка на задней стойке. А какие пропорции! По «жабрам» на передних крыльях можно легко отличить G30 от предшественницы.

Никогда прежде пятая серия не подбиралась так близко к седьмой …и не отрывалась так далеко от третьей

Выйдя с пресс-конференции, я посидел в припаркованных на улице «пятерках» прежних поколений, которые организаторы привезли из музея BMW Welt — для контраста. Даже сравнительно современная Е60, которую сняли с конвейера в 2009‑м, на фоне новой машины — прошу прощения, «дрова». У нее в центральном подлокотнике — бортовой кнопочный телефон с монохромным дисплеем. Старомодные материалы отделки, странная эргономика.

Глядя на все это, тяжело и абсолютно бессмысленно отрицать прогресс. Но иногда так хочется притормозить и вспомнить, как мы умели радоваться простым вещам. Я вспоминаю восхитительный звук 2,5‑литрового двигателя М50 на старой Е34 друга, помню сладковатый запах кожаного салона и 8,6 секунды до сотни. В середине девяностых они ощущались гораздо ярче, чем 5,1 секунды нынешней 540i. Я рад прогрессу. Но очень страшно представить, что однажды сегодняшняя — практически безу­пречная — G30 будет стоять в стройном ряду «прошлых» поколений «пятерок» BMW и кто-нибудь назовет ее «дровами».

РАЗДУВАЯ НОЗДРИ

Нынешнее поколение «пятерки» — седьмое. Отсчет ведут с 1972 года, когда на конвейер встала «пятерка» в кузове Е12 [1] дизайна Марчелло Гандини. В 1981‑м выкатили второе поколение, с индексом Е28 [2]. В 1988‑м дебютировала легендарная E34 [3]. Следующее поколение, с кузовом Е39 [4], появилось в 1995‑м, став настоящим прорывом. В 2003‑м вышла так нелюбимая многими, но тем не менее популярная Е60 [5] Криса Бэнгла. И лишь в 2009 году ее сменила F10 [6], которую пока еще можно купить новой. Всего же за 45 лет было выпущено без малого 8 000 000 «пятерок».
Нынешнее поколение «пятерки» — седьмое. Отсчет ведут с 1972 года, когда на конвейер встала «пятерка» в кузове Е12 [1] дизайна Марчелло Гандини. В 1981‑м выкатили второе поколение, с индексом Е28 [2]. В 1988‑м дебютировала легендарная E34 [3]. Следующее поколение, с кузовом Е39 [4], появилось в 1995‑м, став настоящим прорывом. В 2003‑м вышла так нелюбимая многими, но тем не менее популярная Е60 [5] Криса Бэнгла. И лишь в 2009 году ее сменила F10 [6], которую пока еще можно купить новой. Всего же за 45 лет было выпущено без малого 8 000 000 «пятерок».

BMW 5-й серии 530d xDrive

BMW 5-й серии 540i

Длина/ширина/высота/база 4936/1868/1479/2975 мм

Объем багажника (VDA) 530 л

Снаряженная масса

1770 кг

1670 кг

Двигатель

дизельный, Р6, 24 клапана, 2993 см³; 195 кВт/265 л.с.
при 4000 об/мин; 620 Н·м при 2000–2500 об/мин

бензиновый, Р6, 24 клапана, 2998 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5500–6500 об/мин; 450 Н·м при 1380–5200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

5,4 с

5,1 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо/запас топлива

ДТ/66 л

АИ-92, АИ-95, АИ-98/68 л

Расход топлива: смешанный цикл

5,4 л/100 км

6,9 л/100 км

Трансмиссия

полный привод; А8

задний привод; А8

Тест новой «пятерки» BMW: большой брат

Фото: Михаил Кулешов и BMW

Тест новой «пятерки» BMW: большой брат
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