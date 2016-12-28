О чем молчит одометр: как убедиться в подлинности пробега автомобиля

Общий пробег автомобиля — весьма условная характеристика его технического состояния. И тем не менее достоверность показаний одометра всегда являлась главным вопросом для покупателя подержанной машины. Как же убедиться в подлинности пробега?

Оценить пробег можно разными способами. Среди них, к сожалению, нет универсального метода: как мы увидим, каждый применим лишь в определенных условиях, но все вместе они составляют неплохой арсенал для борьбы с нечестными продавцами машин.

Автокод

Наконец-то, и у нас появилось нечто аналогичное американскому сервису Carfax! С недавних пор сайт avtokod.mos.ru стал выдавать не только информацию об истории ДТП, ограничениях на регистрацию и страховых случаях, но и — что важно! — пробег в моменты прохождения технического осмотра. Вводим VIN, номер свидетельства о регистрации — и вуаля. Конец индустрии скрутки одометров? Увы, «Автокод» помогает не всегда. Во-первых, сайт работает только с автомобилями, имеющими учет в столичном регионе. Во-вторых, для машин моложе трех лет данных о пробеге не будет, ведь техосмотр они еще не проходили. И в-третьих, «Автокод» не показывает сведения для автомобилей с прекращенной регистрацией. А где покупатель встречает такие автомобили? В автосалонах, где риск быть обманутым как раз выше всего.

Впрочем, даже в таком виде «Автокод» бывает очень полезен — в конце концов, проверка не требует усилий, да и разработчики обещают со временем добавить новые точки контроля пробега, в частности в моменты обращении в страховые компании.

Сервисная история

Оценить покраску кузова можно не только на глаз, но и при помощи специального прибора — толщиномера

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Накладные о прохождении ТО или сервисная книжка — лучшее доказательство реальности пробега. Конечно, далеко не все продолжают обслуживаться у дилеров после окончания гарантии, но даже несколько отметок за первые годы позволят оценить интенсивность эксплуатации автомобиля. Согласитесь, странно видеть машину, которая по сервисной книжке накатывала по 40 тыс. км в год, а затем, когда история обслуживания прервалась, якобы резко сократила годовой пробег тысяч до 5 тысяч.

Вопреки скептикам, утверждающим, что сервисную книжку можно купить и подделать на каждом углу, на практике фальшивки встречаются крайне редко. После скрутки пробега компромат просто выбрасывают, а потому отсутствие истории обслуживания — это всегда повод насторожиться.

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Как быть в таких случаях? Позвонить дилерам и попробовать узнать, на каком пробеге было последнее ТО. Правда, не все из них готовы поделиться информацией. Например, представители немецких марок, как правило, идут навстречу (у Audi даже есть сайт, где можно самостоятельно посмотреть историю обслуживания), а вот дилеры Mazda и Volvo предлагают сначала купить авто, а уже после заехать к ним, проверить, повезло ли с покупкой. Подобный подход удивляет еще больше, если вспомнить, что постепенно автопроизводители отказываются от бумажных сервисных книжек в пользу электронных. По идее, это должно упрощать доступ к информации, однако на деле иногда выходит, что дилеры не только невольно содействуют мошенникам, но и создают проблемы владельцам, которым ради выписки из сервисной книжки приходится ехать в дилерский центр.

Компьютерная диагностика

Переливы оттенков лакокрасочного покрытия этого автомобиля видны невооруженным глазом

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Возможности компьютерной диагностики часто преувеличивают, представляя, будто в электронной памяти автомобиля есть обязательный параметр «реальный пробег», который всего-то нужно считать. На самом же деле все не так прямолинейно и просто. С помощью компьютера удается получить различные косвенные данные: например, пробег в момент возникновения той или иной ошибки, расстояние, пройденное с момента какого-либо события, количество запусков и время работы мотора и т.д. Тут-то и обнаруживаются расхождения! На одометре 70 тыс. км, а ошибка почему-то появилась на 210-й тысяче… Продавец утверждает, что машина прошла 60 тыс., но, поделив пробег на моточасы, получаем среднюю скорость всего 3 км/ч… И чем сложнее электроника в автомобиле, тем больше подобных «странностей» вылезает, тем труднее бесследно скрутить пробег. Если в Mercedes-Benz S-класса хранится даже информация о посещении сервиса, то в Renault Logan удается установить разве что пробег с момента сброса ошибок, хотя и эта информация бывает полезной.

Осуществить компьютерную проверку можно самостоятельно — фактически потребуется лишь ноутбук и специальный для выбранной марки автомобиля адаптер-переходник. Есть в продаже и универсальные сканеры, но нужно учитывать, что простые модели подойдут только для считывания ошибок и просмотра стандартного набора параметров, а профессиональные мультимарочные приборы, обеспечивающие нужный уровень диагностики, стоят уже очень дорого.

Состояние автомобиля

Иногда даже беглого взгляда на состояние автомобиля достаточно, чтобы определить подлинность пробега автомобиля

Хоть и неточный, но всегда доступный способ — просто попробовать сопоставить пробег и состояние автомобиля: посмотреть, насколько сильно потерт руль и накладки педалей, в каком состоянии обивка сидений, как сильно отполированы часто используемые кнопки, оценить износ шин и тормозных дисков. Конечно, износостойкость существенно зависит от модели автомобиля, и, в отсутствие опыта, трудно интерпретировать увиденное, но некоторые отправные точки задать все же можно. В частности, за редкими исключениями, даже малейшие признаки износа салона появляются не раньше первой полусотни, а до той поры интерьер любого автомобиля остается в состоянии нового. Затем, начиная с 50 тысяч, следы эксплуатации уже заметны в салонах корейских автомобилей, особенно на тонкой коже руля и окрашенных серебрянкой деталях. Отделочные материалы «японцев» и «европейцев», как правило, успешно держатся до 70–100 тыс., а дорогие немецкие машины могут не выдавать свой пробег вплоть до 150 тыс. км.

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Ориентиром могут послужить и шины. На их боковине есть дата выпуска — четыре цифры: первые две обозначают неделю, вторые две — последние цифры года. Определив таким способом, первый ли это комплект шин или нет, можно оценить пробег, исходя из ресурса покрышек примерно в 50 тыс. км. Не лишним будет открыть капот и заглянуть под маслозаливную крышку: темный налет на металлических деталях укажет либо на плохое качество масла, либо на большой пробег.

В заключение следует отметить, что, продавая автомобиль со скрученным пробегом, мошенники рассчитывают на неподготовленного, невнимательного покупателя. Их действия бесхитростны: изменить показания одометра, избавиться от сервисной книжки, привести в порядок салон. Особых усилий скрыть обман не прикладывают — и так купят. А значит, пытливый покупатель всегда заподозрит неладное, требуется лишь внимание и критический подход.

Автор: Олег Карелов, специалист по подбору подержанных автомобилей AutoTechnic.su







