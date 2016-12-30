Honda CR-V 2017: подогреваем интерес, руль и муфту

Продажи кроссовера Honda CR-V пятого поколения в России намечены на вторую половину 2017 года, но мы уже протестировали предсерийную версию модели и даже сравнили ее с предшественником.

Новый Honda CR-V еще не прошел обязательную процедуру сертификации, и не исключено, что специалисты российского представительства Хонды еще внесут какие-то изменения для адаптации машины к нашему рынку. Впрочем, они наверняка окажутся незначительными. Интересно, что изменилось в новой генерации кроссовера и как машина поведет себя на наших фирменных роликовых платформах, которые изготовлены специально для оценки работы полноприводной трансмиссии. Все это смотрите в нашем видеообзоре. Еще больше подробностей в январском выпуске журнала «За рулем».