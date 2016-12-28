Дед Мороз, ты не прав: ищем новогодние ошибки

Специально к Новому году мы подготовили традиционную викторину ЗР в необычном формате. Мы не будем вам показывать картинки с просьбой угадать, что на них изображено. На сей раз ищем 12 ошибок в тексте, который приводим далее.

Еду я как-то на оленьей упряжке. Новогодняя ночь — сплошные чудеса вокруг. Вижу — добрый человек в очках вокруг «горбатого» Запорожца прыгает… Я остановился, конечно. Давно не видел такую машинку! Впрочем, какие еще машины в новогоднюю ночь должны встречаться, если не вот такие, полусказочные?

Поздоровались, познакомились… Понимаю: плохо доброму человеку. Электрический бензонасос в его «горбатом» накрылся, а без него — сами понимаете… Ну эта штуковина у меня в мешке где-то была — не первый год по русским дорогам катаюсь. Нашел и подарил! И даже установить помог, благо сам когда-то Технилище дедморозовское окончил.

Затарахтел в «горбатом» движок — сразу теплом повеяло. Водитель счастью своему не верит — пригласил с ним посидеть. Но для меня там слишком жарко: на морозе как-то привычнее. А того на разговоры сразу потянуло…

— Вообще-то, у меня любимая машина — ГАЗ-21, — поделился он. — У меня их несколько. Одной уже 80 лет стукнуло — она из первых! Но мне больше нравится более поздняя — та, что с автоматической коробкой.

Что ж, обещал приехать и посмотреть. К лету поближе, когда у Деда Мороза отпуск начнется.

— Одна беда, — жалуется коллекционер, — заправлять их нечем! Где теперь низкооктановый бензин взять? Сплошные 95-е да 98-е вокруг…

Поговорили про октановые числа — Дед Мороз должен во всем разбираться. Оказалось, что исследовательский метод — это чепуха полная: доверие только моторный вызывает. Пробирки да мензурки — это хорошо, конечно, но вот на настоящем автомобиле да по полигону — так куда точнее получается. Водители такому больше доверяют.

Распрощался я с добрым человеком — исчезли в ночи два красных огонька. Погнал и я своих олешков дальше. Только недалеко уехал: гляжу, а на обочине Волга раритетная стоит — ГАЗ-24. Ухоженная такая, вся блестит… И очередной добрый человек вокруг припрыгивает да пустой канистрой призывно размахивает — спасайте, мол! Ну, остановился — познакомились. Поздравили друг друга с наступающим. Только вот незадача: хоть подарков у меня и полон мешок, а вот топлива никакого нет. Разве что для олешков — орехи, грибы да ягоды. А Волга на ягодах не поедет. Даже «двадцать четвертая».

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Приуныл волговод. Но я все-таки Дед Мороз — стукнул посохом, и тут же рядом притормозил КАМАЗ! Парень-дальнобойщик просек ситуацию, сжалился над горемыкой и набухал ему в Волгу из своего бака литров тридцать. Тот своему счастью не верит, однако пустил мотор — ура!

— Хорошая тачка! — оценил дальнобойщик. — Но мне больше всего автомобиль Москва нравится. Умели раньше делать — я фото в книжке видел.

Ну — Москва так Москва. Порылся я в мешке, нашел масштабную модель этой самой Москвы — подарил парню. У того глаза загорелись — тут же прикрепил подарок в кабине, чтобы видно было. И начал меня про свечи расспрашивать — не про новогодние, а про настоящие, искровые (они же запальные). КАМАЗу такие ни к чему, понятное дело, а вот на бензиновой легковушке очень даже нужны. А вопрос он хитрый задал — дескать, бывают ли такие свечи, чтобы за один такт давали сразу три искорки? Вместо одной. Где-то он читал про это, но не помнит…

— Бывают! — отвечаю я. — И не только в новогоднюю ночь!

Порылся я опять в мешке и подарил парнишке как раз такие свечи! У них всякий раз сразу три крошечные молнии проскакивают, причем в разных местах! Тот довольный покатил дальше — устанавливать на свою «девятку». А волговод тем временем что-то свое рассказывает — он оказался писателем. Очередной исторический роман сочиняет. Вот, дескать, был в Москве — памятник Владимиру Мономаху изучал (это, мол, тот самый, что Русь когда-то крестил). А теперь домой едет.

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— Вообще-то, я в Москве проездом, — пояснил писатель. — У меня по сюжету история флота прослеживается, вот и решил в эпицентре событий самолично побывать. Позавчера Переславль-Залесский посетил — там Петр когда-то первый военный корабль на воду спускал. Ну а дома, в Питере, уже попроще будет. Все-таки первый морской порт России: это у нас каждый камень знает!

Пожелал я ему удачи — растворилась писательская Волга в ночи. А навстречу совсем уж интересный транспорт движется — настоящая пароконная повозка! И управляет ею Санта-Клаус…

Хм, как он к нам-то заехал? Впрочем, вежливо поздоровались, поговорили ни о чем. И дальше поехали — каждый в свою сторону. Он к себе — год Обезьяны закрывать. А я на ёлку, естественно, — меня же повсюду ждут. И не только дети.

Ну, добрались мы с олешками — поговорили, за столом посидели. Рассказал я, между прочим, и про свои встречи на обочине… Ох, что тут началось! Дескать, ну что ты такое говоришь, дедушка? И тут приплел, и там ошибся… Вроде, куранты еще не били, а ты уже путаешь все на свете.

Деду Морозу остается только усмехнуться: он-то, в отличие от всяких Санта-Клаусов, знает, что никогда ничего не путает! А особо рьяным спорщикам я предложил на дюжину вопросов ответить. Так сказать, поучаствовать в новогодней викторине. Число вопросов — по числу ударов курантов: 12!

С Новым годом, друзья! И пусть у всех всё будет хорошо!

Дед Мороз

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС и Михаил Колодочкин