Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Подводим итоги испытаний кроссоверов и вседорожников на наших роликовых платформах за 2016 год.

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace

Jaguar > F-Pace

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Suzuki > Vitara

Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport

Land Rover > Discovery Sport

Porsche Macan
Porsche Macan

Porsche > Macan

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Volvo V60
Volvo V60

Volvo > V60

BMW X4
BMW X4

BMW > X4

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Subaru Outback
Subaru Outback

Subaru > Outback

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi > Pajero

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

Honda Pilot
Honda Pilot

Honda > Pilot

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

В этом году мы представили на суд наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием. Подставляя эти «ролики» под колеса автомобилей, мы можем выяснить, чей полный привод лучше. Но не в условиях тяжелого бездорожья, когда на ситуацию влияет множество различных факторов. Наша цель — определить, какая система полного привода грамотнее распоряжается крутящим моментом, если одно, два или три колеса потеряли сцепление с дорогой.

испытания на роликовых платформах

испытания на роликовых платформахЗа год мы испытали немало полноприводников на наших роликовых платформах и теперь решили подвести итоги.
За год мы испытали немало полноприводников на наших роликовых платформах и теперь решили подвести итоги.

Вкратце напомним условия испытаний. Первым делом мы ставим две платформы под ведущую (если полный привод не постоянный) или переднюю ось. И пробуем съехать вперед. Получилось? Тогда начисляем максимальные за каждое упражнение 5 баллов. Но если съехать удалось не сразу, а после заметной пробуксовки, штраф — минус один балл. Пришлось активировать дополнительные возможности трансмиссии — еще минус один балл. Повторяем испытание, съезжая на этот раз назад. Затем ролики ставим по диагонали и вновь пробуем съехать как вперед, так и назад. Система начисления баллов аналогична.

Следующий этап — три платформы. Две помещаем под передние колеса и одну под заднее. В данном случае пробуксовка не играет роли, но если для съезда автомобиля нужно активировать дополнительные функции трансмиссии, минус два балла. Поощрительный балл начисляем за старания, если автомобиль не съехал с трех роликов, но попытки передать крутящий момент на единственное сохранившее сцепление с дорогой колесо были заметны.

Ну а тем, кто пройдет все испытания, — десерт. Оставляем свободным лишь одно переднее колесо. Справившимся дополнительные пять баллов. Итого — максимум может набежать 35 баллов. Поехали!

Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Рейтинг полноприводных трансмиссий по версии ЗР

«Одна ось»

«Диагональ»

«Два-один»

«Один-два»

Итого баллов

Mercedes-Benz GLE 350d

10

10

10

5

35

Volkswagen Touareg

10

10

10

0

30

Jeep Grand Cherokee

10

8

8

1

27

Toyota Land Cruiser Prado

9

8

8

0

25

Mitsubishi Pajero

6

6

8

0

21

BMW X5

10

8

1

0

19

Porsche Macan GTS

10

8

1

0

19

Land Rover Discovery Sport

10

8

1

0

19

Subaru Outback

10

8

1

0

19

BMW X4

10

8

0

0

18

Audi Q7

9

8

0

0

17

Ford Explorer

8

8

1

0

17

Kia Sorento Prime

8

8

0

0

16

Jaguar F-Pace

8

8

0

0

16

Honda Pilot

8

8

0

0

16

Volvo V60 Cross Country

8

6

1

0

15

Volkswagen Tiguan

8

6

0

0

14

Suzuki Vitara

8

6

0

0

14

Nissan X-Trail

8

6

0

0

14

Mazda CX-5

8

0

0

0

8

Kia Sportage

8

0

0

0

8

Renault Kaptur

8

0

0

0

8

Renault Duster

8

0

0

0

8

Лада 4х4

6

0

0

0

6

УАЗ Патриот

6

0

0

0

6

Honda CR-V

0

0

0

0

0

Подводя итоги, можно заметить, что далеко не у всех автомобилей механические блокировки способна заменить электроника. Однако чем она современнее, тем успешнее справляется с этой задачей. И я уверен, со временем «интеллектуальный» полный привод с муфтами и электронной имитацией межколесных блокировок будет все больше вытеснять традиционные «механические» системы. Опыт последних лет это подтверждает. И, как бы грустно ни было, эпоха классических рамных вседорожников с полным приводом по типу part-time близка к своему закату.

Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (14)

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Toyota Land Cruiser Prado. Две платформы — под передней осью и по диагонали, Land Cruiser одолел без проблем даже в автоматическом режиме. Когда свободным осталось одно заднее колесо, потребовалось заблокировать задний дифференциал. Тогда автомобиль съехал. Когда же свободным осталось одно переднее колесо, Прадо остался на месте. Итог: 25 баллов
—-
BMW X4. С платформ, подставленных под передние колеса, автомобиль съехал легко — никакой пробуксовки. Та же ситуация и с диагональю. А вот когда на свободе осталось только одно заднее колесо, Х4 сдался. Итог: 18 баллов

==
Обе машины справились с одинаковыми задачами.
И не справились с одинаковой.

Почему у одной 25 баллов, а у другой лишь 18?

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0
M Alex

Внимательно перечитайте отрывок, который процитировали — Land Cruiser съехал с трех платформ. А Х4 — нет.

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0

самый классный внедорожник — это Porsche каен

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-1

Хотелось на америкосов посмотреть.

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+1

Интересно, а Nissan Patrol и Toyota LC 200 как бы справились?

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+1

Субарик разочаровал! :(

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-1
Сергей

В старых кузовах были с разными коробками и блокировками,lsd перед и зад,на дорогих версиях,а щас похоже кризис....

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+1
Безымянный

LSD у субару на передней оси только у STI,
а на заднице почти на всех моделях он исчез уже более десятка лет взад

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0

Какаято муть для теоретиков очкариков, полный привод проверять надо в грязи) ,на танковом полегоне, на Углической тропе). Мерс я вам скажу по практике как попадает в лужу 4 колесами наченает еле гребсти своими колесами мигая лампочками режимов что-то- там блокируя в своих мозгах но так и не выбирется из грязи, .а что касается рамных машин они были есть и будут для настоящих мужиков, для нынешних метросексуалов только купешечки) ))) и бмвшечки.

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+3
Михайлов Иван

Иван, в настоящую грязь к сожалению попадает 0,39% от всех проданных внедорожников, остальное понты. Большая часть авто это кроссоверы и мне кажется надо было их испытывать в наших реалиях, т.е. ледяные и снежные горки, сугробы, бордюры, песок, распутица и т.д ну и всякое такое, что может встретиться в повседневной жизни. Привод важен, но есть еще много факторов от которых зависит успех испытания, это и масса и клиренс и свесы. Да, у 4matic лучший полный привод, но 3-х тонный мерс утонет там, где нива со своим простым и дешевым приводом проедет на раз два. Имхо подобного рода статьи и проводимые испытания это бред, т.к. в редакции работают люди далекие от автомобильной жизни.

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+3
Сергей

Это точно! Глумятся, покупают ролики,машины в аренду берут, деньги в луну запускают лучше бы детскому дому помогли.

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-1
Михайлов Иван

я не вижу смысла в вашем ерничанье — ролики это хорошо но купать это недоприводное щастье в грязи тоже надо,
ролики не дают представления о выносливости ходовой (если это конечно не це эр вэ где и на роликах уже все ясно)

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0

Нет никакого заката. Просто гражданские внедорожники выродились в городские автомобили у которых полный привод часто как аппендикс у человека. При этом стоят часто столько, что можно купить Урал или полноприводный КАМАЗ, я не говорю уже про ГАЗ-Садко готовые для экспедиций со всем оборудованием. Настоящие внедорожнки и вездеходы остались там где им и положено. Просто ездить на них по городу ради понтов нет никакого смысла. В городе двухкабинный «пикап» Урал 43206 уже перебор. )))

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-1
Зимин Владислав

да я бы ездил но какое то лицо гомосексуальной направленности зарубило мне грузовую категорию на медсправке,
кстати на 43206 кондиционер то хоть поставили уже?

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0