Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

В этом году мы представили на суд наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием. Подставляя эти «ролики» под колеса автомобилей, мы можем выяснить, чей полный привод лучше. Но не в условиях тяжелого бездорожья, когда на ситуацию влияет множество различных факторов. Наша цель — определить, какая система полного привода грамотнее распоряжается крутящим моментом, если одно, два или три колеса потеряли сцепление с дорогой.
испытания на роликовых платформахЗа год мы испытали немало полноприводников на наших роликовых платформах и теперь решили подвести итоги.
Вкратце напомним условия испытаний. Первым делом мы ставим две платформы под ведущую (если полный привод не постоянный) или переднюю ось. И пробуем съехать вперед. Получилось? Тогда начисляем максимальные за каждое упражнение 5 баллов. Но если съехать удалось не сразу, а после заметной пробуксовки, штраф — минус один балл. Пришлось активировать дополнительные возможности трансмиссии — еще минус один балл. Повторяем испытание, съезжая на этот раз назад. Затем ролики ставим по диагонали и вновь пробуем съехать как вперед, так и назад. Система начисления баллов аналогична.
Следующий этап — три платформы. Две помещаем под передние колеса и одну под заднее. В данном случае пробуксовка не играет роли, но если для съезда автомобиля нужно активировать дополнительные функции трансмиссии, минус два балла. Поощрительный балл начисляем за старания, если автомобиль не съехал с трех роликов, но попытки передать крутящий момент на единственное сохранившее сцепление с дорогой колесо были заметны.
Ну а тем, кто пройдет все испытания, — десерт. Оставляем свободным лишь одно переднее колесо. Справившимся дополнительные пять баллов. Итого — максимум может набежать 35 баллов. Поехали!
Рейтинг полноприводных трансмиссий по версии ЗР
|
«Одна ось»
|
«Диагональ»
|
«Два-один»
|
«Один-два»
|
Итого баллов
|
Mercedes-Benz GLE 350d
|
10
|
10
|
10
|
5
|
35
|
Volkswagen Touareg
|
10
|
10
|
10
|
0
|
30
|
Jeep Grand Cherokee
|
10
|
8
|
8
|
1
|
27
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
9
|
8
|
8
|
0
|
25
|
Mitsubishi Pajero
|
6
|
6
|
8
|
0
|
21
|
BMW X5
|
10
|
8
|
1
|
0
|
19
|
Porsche Macan GTS
|
10
|
8
|
1
|
0
|
19
|
Land Rover Discovery Sport
|
10
|
8
|
1
|
0
|
19
|
Subaru Outback
|
10
|
8
|
1
|
0
|
19
|
BMW X4
|
10
|
8
|
0
|
0
|
18
|
Audi Q7
|
9
|
8
|
0
|
0
|
17
|
Ford Explorer
|
8
|
8
|
1
|
0
|
17
|
Kia Sorento Prime
|
8
|
8
|
0
|
0
|
16
|
Jaguar F-Pace
|
8
|
8
|
0
|
0
|
16
|
Honda Pilot
|
8
|
8
|
0
|
0
|
16
|
Volvo V60 Cross Country
|
8
|
6
|
1
|
0
|
15
|
Volkswagen Tiguan
|
8
|
6
|
0
|
0
|
14
|
Suzuki Vitara
|
8
|
6
|
0
|
0
|
14
|
Nissan X-Trail
|
8
|
6
|
0
|
0
|
14
|
Mazda CX-5
|
8
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Kia Sportage
|
8
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Renault Kaptur
|
8
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Renault Duster
|
8
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Лада 4х4
|
6
|
0
|
0
|
0
|
6
|
УАЗ Патриот
|
6
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Honda CR-V
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
Подводя итоги, можно заметить, что далеко не у всех автомобилей механические блокировки способна заменить электроника. Однако чем она современнее, тем успешнее справляется с этой задачей. И я уверен, со временем «интеллектуальный» полный привод с муфтами и электронной имитацией межколесных блокировок будет все больше вытеснять традиционные «механические» системы. Опыт последних лет это подтверждает. И, как бы грустно ни было, эпоха классических рамных вседорожников с полным приводом по типу part-time близка к своему закату.