Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Подводим итоги испытаний кроссоверов и вседорожников на наших роликовых платформах за 2016 год.

В этом году мы представили на суд наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием. Подставляя эти «ролики» под колеса автомобилей, мы можем выяснить, чей полный привод лучше. Но не в условиях тяжелого бездорожья, когда на ситуацию влияет множество различных факторов. Наша цель — определить, какая система полного привода грамотнее распоряжается крутящим моментом, если одно, два или три колеса потеряли сцепление с дорогой.

испытания на роликовых платформах За год мы испытали немало полноприводников на наших роликовых платформах и теперь решили подвести итоги.

Вкратце напомним условия испытаний. Первым делом мы ставим две платформы под ведущую (если полный привод не постоянный) или переднюю ось. И пробуем съехать вперед. Получилось? Тогда начисляем максимальные за каждое упражнение 5 баллов. Но если съехать удалось не сразу, а после заметной пробуксовки, штраф — минус один балл. Пришлось активировать дополнительные возможности трансмиссии — еще минус один балл. Повторяем испытание, съезжая на этот раз назад. Затем ролики ставим по диагонали и вновь пробуем съехать как вперед, так и назад. Система начисления баллов аналогична.

Следующий этап — три платформы. Две помещаем под передние колеса и одну под заднее. В данном случае пробуксовка не играет роли, но если для съезда автомобиля нужно активировать дополнительные функции трансмиссии, минус два балла. Поощрительный балл начисляем за старания, если автомобиль не съехал с трех роликов, но попытки передать крутящий момент на единственное сохранившее сцепление с дорогой колесо были заметны.

Ну а тем, кто пройдет все испытания, — десерт. Оставляем свободным лишь одно переднее колесо. Справившимся дополнительные пять баллов. Итого — максимум может набежать 35 баллов. Поехали!

Рейтинг полноприводных трансмиссий по версии ЗР

«Одна ось» «Диагональ» «Два-один» «Один-два» Итого баллов Mercedes-Benz GLE 350d 10 10 10 5 35 Volkswagen Touareg 10 10 10 0 30 Jeep Grand Cherokee 10 8 8 1 27 Toyota Land Cruiser Prado 9 8 8 0 25 Mitsubishi Pajero 6 6 8 0 21 BMW X5 10 8 1 0 19 Porsche Macan GTS 10 8 1 0 19 Land Rover Discovery Sport 10 8 1 0 19 Subaru Outback 10 8 1 0 19 BMW X4 10 8 0 0 18 Audi Q7 9 8 0 0 17 Ford Explorer 8 8 1 0 17 Kia Sorento Prime 8 8 0 0 16 Jaguar F-Pace 8 8 0 0 16 Honda Pilot 8 8 0 0 16 Volvo V60 Cross Country 8 6 1 0 15 Volkswagen Tiguan 8 6 0 0 14 Suzuki Vitara 8 6 0 0 14 Nissan X-Trail 8 6 0 0 14 Mazda CX-5 8 0 0 0 8 Kia Sportage 8 0 0 0 8 Renault Kaptur 8 0 0 0 8 Renault Duster 8 0 0 0 8 Лада 4х4 6 0 0 0 6 УАЗ Патриот 6 0 0 0 6 Honda CR-V 0 0 0 0 0

Подводя итоги, можно заметить, что далеко не у всех автомобилей механические блокировки способна заменить электроника. Однако чем она современнее, тем успешнее справляется с этой задачей. И я уверен, со временем «интеллектуальный» полный привод с муфтами и электронной имитацией межколесных блокировок будет все больше вытеснять традиционные «механические» системы. Опыт последних лет это подтверждает. И, как бы грустно ни было, эпоха классических рамных вседорожников с полным приводом по типу part-time близка к своему закату.