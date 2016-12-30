Toyota Corolla идеальна? Почти!

Знакомимся с самой современной версией самого массового автомобиля планеты.

Пятьдесят лет. Одиннадцать поколений. Сорок три миллиона автомобилей! Рядом не стояли ни Ford Fiesta, ни даже Volkswagen Golf. На сегодняшний день именно Toyota Corolla, отметившая в 2016-м полувековой юбилей, — самый массовый автомобиль на планете. И в обозримом будущем ситуация едва ли изменится. Вот только в России позиции этого седана не столь сильны: во внутрикорпоративной борьбе Corolla уступает таким моделям, как RAV4 и Camry. Да и в своем классе ей бесконечно далеко до популярности, к примеру, Шкоды Октавии. Быть может, после обновления одиннадцатого поколения продажи пойдут вверх?

Toyota Corolla 2017 Топовый для Короллы 1,8-литровый двигатель отлично ладит с вариатором. Динамики хватает всегда и везде.

На первый взгляд, в рестайлинге Короллы нет ничего экстраординарного: измененные бамперы с интегрированными сонарами парктроников и новая фальшрадиаторная решетка, плавно перетекающая в светодиодные фары. Все как у всех. Но стоит открыть дверь и проникнуть в салон — удивлению не будет предела. Причем, скорее всего, вы удивитесь даже дважды. Сейчас объясню почему.

Toyota Corolla 2017 Интерьеру далеко до премиума в привычном понимании, но обновление — два шага вперед: улучшенные материалы отделки, доводчики всех четырех стекол. Обогрев руля доступен в средней комплектации «Стиль». А вот мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином появляется лишь в предтоповом исполнении «Стиль Плюс».

Первое удивление будет приятным. Особенно, если вы помните интерьер дореформенной машины. Салон совершенно не изменился с точки зрения архитектуры, но в мелочах преобразился до неузнаваемости. По аналогии с интерьером паркетника RAV4, многие детали теперь обшиты экокожей, блок климат-контроля — новый, а все четыре боковых стекла, наконец-то, получили автоматические доводчики. Но самым видимым отличием я бы назвал мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и сенсорными кнопками вокруг. Такую я видел на футуристичном водородомобиле Toyota Mirai и пикапе Toyota Hilux восьмого поколения.

Toyota Corolla 2017 Спустя полвека, одиннадцать поколений и 43 миллиона выпущенных автомобилей японцы, наконец-то, оснастили автодоводчиками все четыре стекла. Аллилуйя! Toyota Corolla 2017 Засечки спидометра я бы расположил непосредственно на окружности. Нынешний вариант затрудняет восприятие. Toyota Corolla 2017 Современная мультимедийная система Toyota Touch 2 и новый блок климат-контроля — загляденье.

Удивиться второй раз (на этот раз неприятно) придется в том случае, если у вас версия, аналогичная нашей. Тестовый седан — в отнюдь не дешевой предтоповой комплектации «Стиль Плюс». И дело в том, что, заплатив за такую 1,8-литровую Короллу минимум 1 277 000 рублей, вы не найдете в ней ни системы бесключевого доступа, ни датчиков света и дождя, ни даже парктроников. Тех самых, чьи шляпки отныне не выпирают над поверхностью бампера. Единственный способ получить эти нехитрые и давно успевшие стать привычными опции — выбрать топовую версию «Престиж». С аналогичным мотором она обойдется ровно на 50 000 рублей дороже и окажется одним из самых дорогих автомобилей в сегменте.

Toyota Corolla 2017 Эти кресла — одни из лучших в сегменте. Спросите, откуда такая уверенность? Мы уже провели большой сравнительный тест, с результатами которого можно ознакомиться в январском номере журнала. Toyota Corolla 2017 Задним пассажирам не хватает разве что отдельных дефлекторов обдува и обогрева сиденья. Запас для коленей и головы вполне достаточный для комфортной посадки рослых (под 190 см) людей.

А вот едет «японка» действительно классно, так что ценник почти оправдан. Я никогда не питал симпатии к автомобилям этой японской марки, но Corolla мне нравится. 140-сильный двигатель в связке с вариатором позволяет уверенно чувствовать себя не только в городе, но и при обгонах на трассе. Тяги хватает всегда, а управление разгоном — особенно в спортивном режиме коробки передач — близко к идеалу. При этом ты не ощущаешь себя наездником пылесоса, как за рулем большинства машин с вариатором. Шумоизоляция Короллы хороша и в сравнении с конкурентами, и фантастически хороша для Тойоты. Недаром японцы подчеркивают, что в ходе обновления добавили шумоизоляционные материалы и под капот, и в колесные арки.

Toyota Corolla 2017 Объем багажника Короллы при замере по нашей методике составил 404 литра. Некоторые одноклассники могут предложить больше, но не намного. Toyota Corolla 2017 Полноразмерная запаска на литом диске — прерогатива исполнения «Стиль» и более дорогих комплектаций. В более простых версиях запасное колесо — на стальном штампованном диске, однако оно также полноразмерное.





С точки зрения «тележки» перемен также хватает: пересмотрены характеристики амортизаторов и пружин, усилены крепления стабилизатора поперечной устойчивости, спереди и сзади в подвеске использованы более жесткие сайлент-блоки. Управляемость обновленной Короллы мне определенно нравится. И тут спасибо нужно сказать еще и перенастроенному электроусилителю руля. Да — на руле Тойоты по-прежнему присутствует некая искусственность, но в поворотах руль не просто наливается тяжестью, но и радует адекватной обратной связью. С плавностью хода тоже все хорошо. Пробить энергоемкую подвеску можно лишь в том случае, если где-нибудь на загородной дорожке не заметить самодельного «лежачего полицейского», который возвышается над дорогой гораздо выше нормы, и пройти его ходом, на 60–70 км/ч. Во всех остальных ситуациях ездовой комфорт — на достойном уровне.

Toyota Corolla 2017 Управляемость рестайлинговой Короллы хороша, как и плавность хода. Это, пожалуй, одно из лучших шасси в классе!

Чего же тогда не хватает обновленной Королле? На ум приходят лишь отдельные дефлекторы для задних пассажиров и возможность заказа обогрева заднего же сиденья. Эти опции предлагает, к примеру, корейская парочка Hyundai Elantra и Kia Cerato. Наконец, японцам просто необходимо пересмотреть комплектации для российского рынка. Отсутствие функции бесключевого доступа в салон, а также датчиков света и дождя в седане гольф-класса за 1 277 000 рублей — за гранью добра и зла.

Комплектации и цены

Цены на обновленную Короллу одиннадцатого поколения стартуют с отметки в 949 000 рублей. А за седан, упакованный всеми доступными опциями, придется отдать 1 327 000 рублей. Ниже приводим выборку по комплектациям. Вне зависимости от версии, за окраску «металлик» надо будет доплатить 14 000 рублей.

Комплектация «Стандарт». Двигатель 1.33 (99 л.с.), 6-ступенчатая механика. От 949 000 рублей:

— Стальные колесные диски с шинами 195/65 R15; антиблокировочная система, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, обогрев передних сидений, обогрев и электропривод боковых зеркал, электропривод передних стекол, центральный замок с дистанционным управлением.

В комплектациях ниже указаны исключительно отличающиеся или недоступные предыдущим версиям позиции.

Комплектация «Классик». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 059 000 рублей:

— Боковые подушки безопасности.

Комплектация «Стиль». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 109 000 рублей:

— Легкосплавные диски с шинами 205/55 R16; легкосплавное полноразмерное запасное колесо, аудиосистема CD/MP3/WMA с четырьмя динамиками и разъемами USB/AUX, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, электропривод задних стекол.

Комплектация «Комфорт». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 154 000 рублей:

— Шторки безопасности, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при старте в гору; светодиодные задние фонари, аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth, 4,2-дюймовый цветной дисплей бортового компьютера, задний подлокотник с подстаканниками, обогрев зоны покоя дворников, 12-вольтовая розетка для пассажиров второго ряда.

Комплектация «Стиль Плюс». Двигатель 1.6 (122 л.с.) или 1.8 (140 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 208 000 рублей.

— Светодиодные фары ближнего и дальнего света; мультимедийная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль.

Комплектация «Престиж». Двигатель 1.6 (122 л.с.) или 1.8 (140 л.с.), вариатор. От 1 295 000 рублей:

— Система бесключевого доступа, датчик света, датчик дождя, передний и задний парктроники; салонное зеркало с автозатемнением.