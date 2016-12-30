Toyota Corolla идеальна? Почти!

Пятьдесят лет. Одиннадцать поколений. Сорок три миллиона автомобилей! Рядом не стояли ни Ford Fiesta, ни даже Volkswagen Golf. На сегодняшний день именно Toyota Corolla, отметившая в 2016-м полувековой юбилей, — самый массовый автомобиль на планете. И в обозримом будущем ситуация едва ли изменится. Вот только в России позиции этого седана не столь сильны: во внутрикорпоративной борьбе Corolla уступает таким моделям, как RAV4 и Camry. Да и в своем классе ей бесконечно далеко до популярности, к примеру, Шкоды Октавии. Быть может, после обновления одиннадцатого поколения продажи пойдут вверх?
Toyota Corolla 2017Топовый для Короллы 1,8-литровый двигатель отлично ладит с вариатором. Динамики хватает всегда и везде.
На первый взгляд, в рестайлинге Короллы нет ничего экстраординарного: измененные бамперы с интегрированными сонарами парктроников и новая фальшрадиаторная решетка, плавно перетекающая в светодиодные фары. Все как у всех. Но стоит открыть дверь и проникнуть в салон — удивлению не будет предела. Причем, скорее всего, вы удивитесь даже дважды. Сейчас объясню почему.
Toyota Corolla 2017Интерьеру далеко до премиума в привычном понимании, но обновление — два шага вперед: улучшенные материалы отделки, доводчики всех четырех стекол. Обогрев руля доступен в средней комплектации «Стиль». А вот мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином появляется лишь в предтоповом исполнении «Стиль Плюс».
Первое удивление будет приятным. Особенно, если вы помните интерьер дореформенной машины. Салон совершенно не изменился с точки зрения архитектуры, но в мелочах преобразился до неузнаваемости. По аналогии с интерьером паркетника RAV4, многие детали теперь обшиты экокожей, блок климат-контроля — новый, а все четыре боковых стекла, наконец-то, получили автоматические доводчики. Но самым видимым отличием я бы назвал мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и сенсорными кнопками вокруг. Такую я видел на футуристичном водородомобиле Toyota Mirai и пикапе Toyota Hilux восьмого поколения.
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Toyota Corolla 2017Спустя полвека, одиннадцать поколений и 43 миллиона выпущенных автомобилей японцы, наконец-то, оснастили автодоводчиками все четыре стекла. Аллилуйя!
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Toyota Corolla 2017Засечки спидометра я бы расположил непосредственно на окружности. Нынешний вариант затрудняет восприятие.
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Toyota Corolla 2017Современная мультимедийная система Toyota Touch 2 и новый блок климат-контроля — загляденье.
Удивиться второй раз (на этот раз неприятно) придется в том случае, если у вас версия, аналогичная нашей. Тестовый седан — в отнюдь не дешевой предтоповой комплектации «Стиль Плюс». И дело в том, что, заплатив за такую 1,8-литровую Короллу минимум 1 277 000 рублей, вы не найдете в ней ни системы бесключевого доступа, ни датчиков света и дождя, ни даже парктроников. Тех самых, чьи шляпки отныне не выпирают над поверхностью бампера. Единственный способ получить эти нехитрые и давно успевшие стать привычными опции — выбрать топовую версию «Престиж». С аналогичным мотором она обойдется ровно на 50 000 рублей дороже и окажется одним из самых дорогих автомобилей в сегменте.
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Toyota Corolla 2017Эти кресла — одни из лучших в сегменте. Спросите, откуда такая уверенность? Мы уже провели большой сравнительный тест, с результатами которого можно ознакомиться в январском номере журнала.
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Toyota Corolla 2017Задним пассажирам не хватает разве что отдельных дефлекторов обдува и обогрева сиденья. Запас для коленей и головы вполне достаточный для комфортной посадки рослых (под 190 см) людей.
А вот едет «японка» действительно классно, так что ценник почти оправдан. Я никогда не питал симпатии к автомобилям этой японской марки, но Corolla мне нравится. 140-сильный двигатель в связке с вариатором позволяет уверенно чувствовать себя не только в городе, но и при обгонах на трассе. Тяги хватает всегда, а управление разгоном — особенно в спортивном режиме коробки передач — близко к идеалу. При этом ты не ощущаешь себя наездником пылесоса, как за рулем большинства машин с вариатором. Шумоизоляция Короллы хороша и в сравнении с конкурентами, и фантастически хороша для Тойоты. Недаром японцы подчеркивают, что в ходе обновления добавили шумоизоляционные материалы и под капот, и в колесные арки.
Toyota Corolla 2017Объем багажника Короллы при замере по нашей методике составил 404 литра. Некоторые одноклассники могут предложить больше, но не намного.
Toyota Corolla 2017Полноразмерная запаска на литом диске — прерогатива исполнения «Стиль» и более дорогих комплектаций. В более простых версиях запасное колесо — на стальном штампованном диске, однако оно также полноразмерное.
С точки зрения «тележки» перемен также хватает: пересмотрены характеристики амортизаторов и пружин, усилены крепления стабилизатора поперечной устойчивости, спереди и сзади в подвеске использованы более жесткие сайлент-блоки. Управляемость обновленной Короллы мне определенно нравится. И тут спасибо нужно сказать еще и перенастроенному электроусилителю руля. Да — на руле Тойоты по-прежнему присутствует некая искусственность, но в поворотах руль не просто наливается тяжестью, но и радует адекватной обратной связью. С плавностью хода тоже все хорошо. Пробить энергоемкую подвеску можно лишь в том случае, если где-нибудь на загородной дорожке не заметить самодельного «лежачего полицейского», который возвышается над дорогой гораздо выше нормы, и пройти его ходом, на 60–70 км/ч. Во всех остальных ситуациях ездовой комфорт — на достойном уровне.
Toyota Corolla 2017Управляемость рестайлинговой Короллы хороша, как и плавность хода. Это, пожалуй, одно из лучших шасси в классе!
Чего же тогда не хватает обновленной Королле? На ум приходят лишь отдельные дефлекторы для задних пассажиров и возможность заказа обогрева заднего же сиденья. Эти опции предлагает, к примеру, корейская парочка Hyundai Elantra и Kia Cerato. Наконец, японцам просто необходимо пересмотреть комплектации для российского рынка. Отсутствие функции бесключевого доступа в салон, а также датчиков света и дождя в седане гольф-класса за 1 277 000 рублей — за гранью добра и зла.
Комплектации и цены
Цены на обновленную Короллу одиннадцатого поколения стартуют с отметки в 949 000 рублей. А за седан, упакованный всеми доступными опциями, придется отдать 1 327 000 рублей. Ниже приводим выборку по комплектациям. Вне зависимости от версии, за окраску «металлик» надо будет доплатить 14 000 рублей.
Комплектация «Стандарт». Двигатель 1.33 (99 л.с.), 6-ступенчатая механика. От 949 000 рублей:
— Стальные колесные диски с шинами 195/65 R15; антиблокировочная система, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, обогрев передних сидений, обогрев и электропривод боковых зеркал, электропривод передних стекол, центральный замок с дистанционным управлением.
В комплектациях ниже указаны исключительно отличающиеся или недоступные предыдущим версиям позиции.
Комплектация «Классик». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 059 000 рублей:
— Боковые подушки безопасности.
Комплектация «Стиль». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 109 000 рублей:
— Легкосплавные диски с шинами 205/55 R16; легкосплавное полноразмерное запасное колесо, аудиосистема CD/MP3/WMA с четырьмя динамиками и разъемами USB/AUX, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, электропривод задних стекол.
Комплектация «Комфорт». Двигатель 1.6 (122 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 154 000 рублей:
— Шторки безопасности, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при старте в гору; светодиодные задние фонари, аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth, 4,2-дюймовый цветной дисплей бортового компьютера, задний подлокотник с подстаканниками, обогрев зоны покоя дворников, 12-вольтовая розетка для пассажиров второго ряда.
Комплектация «Стиль Плюс». Двигатель 1.6 (122 л.с.) или 1.8 (140 л.с.), 6-ступенчатая механика или вариатор. От 1 208 000 рублей.
— Светодиодные фары ближнего и дальнего света; мультимедийная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль.
Комплектация «Престиж». Двигатель 1.6 (122 л.с.) или 1.8 (140 л.с.), вариатор. От 1 295 000 рублей:
— Система бесключевого доступа, датчик света, датчик дождя, передний и задний парктроники; салонное зеркало с автозатемнением.