Резервное колесо, или Патриот против Ховера

Какой способ размещения запасного колеса наиболее практичный: в багажнике, на задней двери или под днищем?

Запасное колесо порой вызывает раздражение у тех водителей, которым не приходилось его использовать. Даже выражение в народе есть: «Нужно, как пятое колесо телеге». Место занимает, вес солидный, с собой каждый день катаешь. Да и некоторые фирмы-производители такие мысли автовладельцев поддерживают, порой не комплектуя свои автомобили запасными колесами, а прикладывая лишь баллончик с герметиком и компрессор. Может быть, такой подход и хорош в странах с развитым дорожным сервисом, но если представить ситуацию, что покрышку пробило (именно пробило, а не поймали саморезик) километрах в ста с лишним от города, то тут смысл известной фразы «Полцарства за коня» вполне применим к запаске.

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Запаска или докатка?

Лучше всего для наших российских реалий, когда автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом. То есть шина номинального размера установлена на стальном или легкосплавном диске. Таким образом владелец автомобиля «застрахован» на случай повреждения не только покрышки, но и диска. Многие фирмы прикладывают к автомобилю с легкосплавными колесами запаску на стальном диске. Шина при этом может быть такой же, как и остальные четыре, но встречается и вариант со стальным диском номинального размера и с шиной-докаткой. В этом случае на шине нанесены нерадующие надписи типа «Temporary use only» (для временного использования). Протектор высотой всего пару миллиметров и соответствующее ограничение скорости — до 80 км / ч.

Следующей ступенькой «снижения качества жизни» владельца автомобиля является докатка в чистом виде. Покрышка со слегка намеченным протектором, шириной немногим более велосипедной, надета на стальной, весьма рельефно отштампованный диск, зачастую большего диаметра, чем основные колеса. При этом наружный диаметр такой запаски все равно заметно меньше, чем у основных колес автомобиля. На таком «условном» запасном колесе (особенно установленном спереди) уже и самому не захочется передвигаться быстрее 80 км / ч. А пересечение трамвайных путей будет весьма некомфортным.

Где хранить?

Теперь рассмотрим, какие варианты размещения запаски существуют, на конкретных примерах. Рассказ пойдет, как учит диалектика — от простого к сложному. Начнем с суровых отечественных «проходимцев».

Запасное колесо Лады 4х4 Запасное колесо Лады 4х4 в любой, самой непролазной грязи всегда к вашим услугам, стоит только открыть капот. Но есть один недостаток: разместить колесо большей размерности не получится. Также надо учесть, что под капотом достаточно жарко — шина испытывает регулярные перепады температуры, что снижает ее долговечность.

Что делают при тюнинге знаменитой вазовской машины? Правильно, размещают запаску в районе двери багажного отделения.

УАЗ Патриот На автомобиле УАЗ Патриот запаска изначально размещена на двери багажника. Она всегда доступна, даже если автомобиль утонул в грязи или снегу по пороги.

По такой же схеме размещено запасное колесо и другого пользующегося уважением автомобиля с нашими корнями — Шевроле Нива. Небольшой недостаток такого типа размещения — необходимость поднять колесо на кронштейн, но разве это остановит настоящих мужчин?

Создатели большинства пикапов и многих импортных вседорожников располагают запасное колесо под полом — позади задней оси автомобиля. Колесо подтягивается к днищу цепочкой или тросиком посредством лебедки.

Запасное колесо под днищем Типичный представитель автомобилей с запаской под задним бампером — Great Wall Hover 5

Вроде бы все удобно и поднимать запаску высоко не надо. Но представьте себе, что запасное колесо надо достать, когда автомобиль лежит на брюхе в грязи или в снегу. Рыть подкоп? Так что такая схема не для самых тяжелых условий.

Запасное колесо под днищем Еще несуразнее расположена запаска в переднеприводном Дастере. Тоже под полом багажного отделения, но при этом в корзине, пользоваться которой гораздо менее удобно, чем лебедочкой. Запасное колесо под днищем Так же крепится запаска и на микроавтобусе ГАЗель

Самый простой и распространенный способ размещения запасного колеса — укладка его в нише, отштампованной в полу багажного отделения.

Запасное колесо Такой способ применили, к примеру, на седане Ford Focus... Запасное колесо …и на универсале Mitsubishi Lancer

Недостатком размещения запасного колеса в нише является необходимость разгрузить багажник, чтобы достать запаску. И грязное демонтированное колесо придется отправить в чистую нишу.

Запасное колесо Известный «проходимец» Range Rover Discovery также прячет запаску в подполье трюма.

Но до абсурда такое расположение запаски дошло в удобном и практичном (по всем остальным статьям) кроссовере Nissan X-Trail прошлого поколения. Дело в том, что багажное отделение — двухуровневое, оно имеет четыре полочки и ящик.

Багажник Nissan X-Trail Так выглядит багажное отделение автомобиля с минимальным набором зимнего оборудования. Незамерзайка, канистра с топливом и щетка. Ну и дополнительно купленный пластиковый поддон. Вещи из багажника А вот полный набор узлов и деталей, которые необходимо достать из багажного отсека Икс-Трейла, чтобы увидеть… не полноразмерное запасное колесо, а всего лишь докатку.

Так что, выбирая вседорожник, особенно если планируете частенько съезжать на нем с асфальта, лучше предпочесть модель с размещением запасного колеса на задней двери. Причем в пылезащитном кофре, чтобы запаска всегда оставалась чистой и не подвергалось прямому воздействию солнечных лучей. Седанам и хэтчбекам вполне подойдет запаска в нише багажного отсека. А вот доставать в случае необходимости пятое колесо из-под автомобиля, как правило, неудобно. Но если планируете регулярно возить с собой гору поклажи, придется смириться с запаской под днищем автомобиля. Такой тип размещения запаски оптимален для универсалов — ведь в их багажных отсеках порой перевозят предметы, которые один водитель и вынуть-то не сможет без посторонней помощи. А самое главное, пусть запаска никогда не потребуется вам, особенно в новом году.