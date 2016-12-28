Самосвалы Volvo Trucks: для российского рынка

Рассказываем об особенностях конструкции самосвалов Volvo Trucks, оптимизированных по грузоподъемности для эксплуатации в России.

Для начала напомним, что в России вступили в силу новые нормы нагрузок на оси и впервые появилось определение допустимой массы для пятиосных одиночных автомобилей, а вместе с тем возникли предпосылки для разработки и эксплуатации таких машин. Это значит, что у нас в стране теперь должны появиться пятиосные самосвалы различных марок, в том числе и отечественные.

Кроме того, допустимая масса автопоездов с количеством осей от 6 и более повышена до 44 т вместо прежних 40 тонн. В составе автопоезда может быть или сочетание трехосного седельного тягача 6х4 и трехосного полуприцепа, или двухосного тягача 4х2 с четырехосным полуприцепом. Возможны и более экзотические для России варианты: тягач 6х2 с подъемной осью и трехосный полуприцеп или тягач 8х4 и полуприцеп с тремя-четырьмя осями.

Помимо этого установлена зависимость допустимой осевой нагрузки от ошиновки осей. Так, допустимая нагрузка на одиночную управляемую ось уменьшилась с 10 до 9 тонн, на 2-осную тележку автомобиля 6х2 с односкатной подъемной осью — с 16 до 15 т. Таким образом, на первый план в эксплуатации тяжелых грузовиков выступает не ограничение по полной и допустимой массе, а лимит по допустимым нагрузкам на оси.

Как в таких условиях сохранить эффективность перевозок? Уменьшить снаряженную массу автомобиля либо оптимизировать его конструкцию с целью максимального использования допустимых нагрузок всех осей. А лучше всего сделать и то, и другое. Именно такой подход и демонстрируют инженеры Volvo Trucks. При этом поставки самосвалов в традиционном для России исполнении сохраняются. Но появятся и новые, минимально предрасположенные к перегрузу. В частности, предлагаются самосвалы на шасси Volvo FM, более легкие, чем Volvo FMX.

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